Questo impianto Hi-Fi costa 300k, ecco cosa avrete in cambio

Il nuovo dCS Varèse è uno stack hi-fi proprio come una Bugatti Chiron Super Sport è un comune oggetto che si può portare liberamente al centro commerciale.

Con sede a Cambridge, in Inghilterra, dCS produce prodotti hi-fi di altissimo livello da oltre 30 anni e ha lanciato il primo DAC domestico a 24 bit al mondo nel 1996, dando di fatto il via all'era dell'audio hi-res. Secondo l'azienda, Varèse rappresenta l'apice delle sue conquiste tecniche, ancora più di alto livello rispetto ai prestigiosi prodotti Lina, Bartók, Rossini e Vivaldi.

dCS Varèse: perché comprarlo se si è miliardari

(Image credit: dCS)

Il sistema dCS Varèse comprende quattro prodotti chiave: il Varèse Core, la Varèse User Interface, il Varèse Mono DAC e il Varèse Master Clock. Un quinto prodotto, una meccanica CD/SACD, sarà aggiunto nel 2025.

I prodotti Varèse utilizzano una serie di nuove tecnologie, tra cui una nuova tecnologia di clock brevettata, un'interfaccia su misura chiamata ACTUS che trasporta i segnali audio, di controllo e di temporizzazione tra i singoli componenti e una nuova versione del DAC ad anello dCS che, secondo l'azienda, rappresenta il più grande cambiamento nell'architettura del DAC da una generazione a questa parte. Ci sono anche nuovi progetti di circuiti e nuovi alimentatori che riducono il jitter, abbassano il rumore di fondo e riducono la diafonia.

dCS afferma che gli ascoltatori "hanno notato un palcoscenico ancora più ampio ed esteso; un maggiore senso di leggerezza, musicalità e flusso ritmico; voci ancora più tangibili; una migliore struttura, tempismo e impatto degli strumenti bassi; e una maggiore velocità e sintonia alle frequenze più basse, tra le altre qualità".

Varèse ha fatto il suo debutto in mostra statica alla fiera AV di Hong Kong la scorsa settimana e si sposterà in altri eventi in tutto il mondo per tutto il 2024. Le dimostrazioni attive avranno luogo nel Regno Unito e negli Stati Uniti a partire da settembre 2024 e le spedizioni inizieranno alla fine del 2024.

E il prezzo? Sono felice che me lo abbiate chiesto. I componenti di Varèse sono:

Varèse Core: £75,000 (88,000 euro circa)

Varèse User Interface: £20,000 (24000 euro circa)

Varèse Mono DAC: £90,000 (105000 euro circa)

Varèse Master Clock: £32,500 (38000 euro circa)

Quelli sono i prezzi del Regno Unito - una rapida conversione di valuta mi dice che si tratta di 279.000 dollari, o giù di lì, per lo stack - e l'unico distributore britannico è Absolute Sounds.