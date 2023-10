Sony presenta Inzone Buds e Inzone H5: auricolari e cuffie gaming approvati dal team Fnatic

Sony ha presentato INZONE Buds, i nuovi auricolari true wireless da gaming che dispongono di tutte le migliori tecnologie audio del brand per rendere l'esperienza di gioco più immersiva che mai. Questi auricolari pensati per gli e-sport offrono una latenza minima e un’ autonomia di ben 12 ore.

La gamma Sony Inzone da il benvenuto anche a INZONE H5, le nuove comodissime cuffie wireless che offrono fino a 28 ore di autonomia.

Entrambi i prodotti nascono dalla collaborazione con Fnatic, noto team di eSport che nel 2024 festeggerà il 20° anniversario e quest’anno è riuscito nell’impresa di aggiudicarsi due titoli internazionali di seguito nel VALORANT Champions Tour.

Anche le apprezzatissime cuffie wireless INZONE H9 si rinnovano proponendo un’inedita, elegante colorazione nera.

INZONE Buds

Microfono con riduzione del rumore basata sull’AI che rileva efficacemente la voce anche in ambienti rumorosi.

Comandi touch per personalizzare le funzioni.

Fino a 24 ore di autonomia con custodia di ricarica.

Applicazione per smartphone compatibili con l’app Sony Headphones Connect.

360 Spatial Sound per il gaming

I nuovi INZONE Buds integrano il sistema 360 Spatial Sound che aiuta a individuare con precisione la direzione e la distanza degli avversari per anticipare le loro mosse.

A questo si aggiunge la funzione Sound Field Optimisation, che consente di creare un profilo personalizzato per ciascun utente: basta scaricare l’app per smartphone 360 Spatial Sound Personaliser e scattare una foto delle orecchie per consentire al software di personalizzare il segnale audio in modo da ottimizzare l'ascolto in base alla forma dell'orecchio.

Gli INZONE Buds possono anche essere ottimizzati in base alla forma del proprio condotto uditivo con Sound Tone Personalisation. I driver degli auricolari emettono una serie di suoni di prova e, in base al feedback dei microfoni, ricostruiscono la loro diffusione all’interno del canale. Trasmettendo i risultati dell’analisi acustica all’applicazione per PC INZONE Hub, è possibile adattare l’esperienza di ascolto al singolo utente.

Dynamic Driver X



Questi auricolari condividono i driver con gli eccellenti Sony WF-1000XM5 per offrire il massimo del realismo mediante una riproduzione ad ampia frequenza. La struttura del diaframma combina diversi materiali per cupola e profilo in modo da garantire una qualità sonora nitida e incredibilmente realistica con un livello di distorsione minimo.

Cancellazione del rumore attiva

La cancellazione del rumore attiva, fiore all’occhiello di Sony, consente di concentrarsi solo sui suoni del gioco isolando i rumori esterni.

Autonomia elevata, latenza minima

Il nuovo processore a basso consumo L1 porta la durata della batteria fino a 12 ore, che possono diventare 24 con la custodia di ricarica. Gli auricolari sono inoltre provvisti di un dongle USB-C che limita la latenza a meno di 30 ms.

Massimo comfort

L’innovativo design degli auricolari riduce il contatto con l’orecchio, in modo da poter giocare più a lungo senza accusare dolore e fastidio.

Gli INZONE Buds saranno disponibili entro la fine di ottobre in due tonalità (nero e bianco) a un prezzo di 200€.

Inzone H5

Le nuove cuffie gaming Sony Inzone H5 si posizionano come modello di fascia media tra le più economiche Inzione H3 e e top di gamma H9.

Rispetto al modello più economico, le H5 si distinguono per la loro sorprendente leggerezza con un peso di appena 260 grammi contro i 299 grammi delle H3 e i 330 grammi delle top di gamma H9.

Le nuove cuffie Inzone vantano un sistema di cancellazione del rumore avanzato che si basa su un algoritmo gestito dall'intelligenza artificiale capace di individuare e sopprimere il rumore ambientale per offrire un'esperienza di ascolto più nitida e coinvolgente.

Un altro elemento distintivo delle INZONE H5 è il supporto per il 360 Spatial Sound, che offre un audio spaziale percepibile a 360 gradi. Questo effetto è ottenuto attraverso una riproduzione virtuale dei suoni, consentendo agli utenti di sentire chiaramente la provenienza dei rumori nell'ambiente circostante offrendo un'esperienza sonora immersiva senza precedenti.

La durata della batteria è un altro punto di forza delle H5 con ben 28 ore di autonomia dichiarate. Inoltre e cuffie si possono usare anche durante la ricarica. Con soli 10 minuti di ricarica, è possibile godere di ben 3 ore di ascolto continuo.

Dal punto di vista della connettività, le INZONE H5 dispongono di un'uscita jack da 3.5 mm e della connessione wireless a 2.4GHz per a modalità senza fili.

A livello di design, le INZONE H5 mantengono la forma iconica delle H3, ma presentano leggere modifiche estetiche sulla scocca esterna. L'imbottitura sui padiglioni garantisce il massimo comfort durante l'ascolto prolungato, mentre la riduzione del peso complessivo delle cuffie contribuisce a migliorare ulteriormente l'ergonomia.

Le cuffie INZONE H5 saranno disponibili sul mercato a partire da ottobre in due varianti di colore: bianco ed elegante nero a un prezzo di 150€.

Connessione wireless: banda 2,4 GHz.

360 Spatial Sound per il gaming: posizionamento tridimensionale preciso dei suoni.

Comfort senza fine: solo 260 g di peso, padiglioni morbidi e design a bassa pressione per giocare a lungo.

Comunicazioni cristalline: riduzione del rumore basata sull’AI e microfono bidirezionale per conversazioni chiare durante la partita.

Durata della batteria: 28 ore in modalità wireless.

Utilizzabili anche con cavo: jack da 3,5 mm.

Inzone H9: nuova colorazione nera

Tra e novità presentate da Sony durante l'evento dedicato ai prodotti dela gamma Inzone troviamo anche le INZONE H9 nella nuova colorazione nera.