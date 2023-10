Recensione Sony WF-1000XM5

Sony ha innovato i suoi migliori auricolari wireless, riuscendo a migliorarli in modo sorprendente nel design: più piccoli e più leggeri, i WF-1000XM5 sono incredibilmente comodi da indossare. Hanno anche una resa audio fantastica e un’ottima app, ma la riduzione del rumore non è quello che ci saremmo aspettati.

I WF-1000XM5 di Sony sono senza ombra di dubbio tra i migliori auricolari in circolazione, e chiunque sia alla ricerca di un prodotto di fascia alta si troverà benissimo. Tuttavia hanno una lacuna importante per quanto riguarda la riduzione del rumore, che quest’anno non è all’altezza dei concorrenti e anzi è persino peggiore rispetto ai WF-1000XM4 . Per questo, non possono occupare il primo posto della lista, come invece succedeva con la “vecchia” versione.

Il modello precedente, tra l’altro, è ancora in commercio ed è ancora eccellente - rappresentando quindi un'alternativa più che convincente alle nuove WF-1000XM5. Il modello nuovo resta un prodotto eccellente, ma non il primo che raccomanderei.

Design

I nuovi auricolari Sony sono bellissimi. Basta prendere in mano la custodia per apprezzare il design preciso e le dimensioni incredibilmente compatte.

La custodia è realizzata in bambù sostenibile rigida con una finitura morbida al tatto, davvero piacevole da maneggiare. Il fatto che sia così piccola la rende facile da mettere in tasca, ma allo stesso tempo ha un ottimo grip e non vi farà temere di farla cadere facilmente - una qualità che purtroppo non si estende agli auricolari stessi.

La custodia ospita un connettore USB-C, ma volendo si può usare anche un caricatore a induzione (o uno smartphone). C’è anche un piccolo pulsante, quasi invisibile, per attivare il pairing. Una soluzione senz’altro più comoda rispetto a quanto offerto da un concorrente come Technics.

Gli auricolari stessi sono più piccoli e più leggeri a confronto del modello precedente, del 25% e del 20% rispettivamente. Risultano quasi incredibili quando li si prende in mano la prima volta.

Però sono anche un po’ scivolosi e questo, insieme al fatto che sono piccolissimi, li rende un po’ difficili da maneggiare: estrarli dalla custodia può risultare scomodo e faticoso, e si rischia di più (rispetto ad altri modelli) che ti scappino di mano finendo a terra.

Il problema quando cade un auricolare è doppio: da una parte cade a terra un oggetto che poi ti vorrai infilare in un orecchio, il che sembra poco igienico. Dall’altra, forse più importante, gli auricolari rotolano e può capitare che lo perdi per sempre. Per non parlare del fatto che potrebbe anche rompersi. Si capisce quindi che è un aspetto molto importante.

Una volta indossati, i WF-1000XM5 sono comodissimi, al punto che ci si dimentica facilmente di averli addosso. Come tutti gli auricolari in-ear è consigliabile fare i movimenti giusti e spingere quanto necessario per posizionarli il più profondamente possibile. Solo così si ottiene il giusto isolamento passivo - ma possiamo dire da subito che su questo aspetto di WF-1000XM5 lasciano un po’ a desiderare.

Almeno per chi ha le orecchie grande come il sottoscritto, con nessuno dei quattro gommini forniti sono riuscito a ottenere un isolamento passivo anche solo lontanamente comparabile a quello dei Technics AZ80 che uso abitualmente; ma anche i WF-1000XM4 fanno (molto) meglio da questo punto di vista. Un problema che compromette l’intera esperienza. In confronto, d’altra parte, i Technics sono più grandi, ingombranti, senz’altro meno eleganti - e questo vale anche per la custodia. Anche chi ha orecchie più piccole, comunque, non otterrà il giusto isolamento - un vero peccato.

Quanto alle nuove caratteristiche, ora è disponibile il Bluetooth 5.3 e tre microfoni per auricolare, compresi due microfoni per il feedback, oltre al nuovo doppio processore integrato V2 di Sony per sbloccare il potenziale del processore di cancellazione del rumore HD QN2e (nel modello WF-1000XM4 erano presenti due microfoni e un processore). Questa piccola configurazione è in grado di gestire una quantità di dati tre volte superiore rispetto al passato.

La durata della batteria è stata mantenuta dal modello di vecchia generazione, con una rispettabile durata di otto ore per gli auricolari e di 24 ore in totale nella custodia. Una ricarica rapida di tre minuti garantisce un'ora di riproduzione. Non è il massimo per questo genere di prodotto ma è un’autonomia molto buona, più che adeguata per la maggior parte delle situazioni.

Inoltre, ora sono disponibili quattro paia di punte in schiuma poliuretanica dal feeling unico e pregiato, tra cui una nuova misura "SS" per le orecchie più piccole. È presente un sensore di conduzione ossea per rilevare la voce dell'utente. Inoltre, la confezione è realizzata in bambù sostenibile, il che è un'ottima notizia.

I Sony WF-1000XM5 possono collegarsi fino a 2 dispositivi allo stesso tempo; uno in meno rispetto ai concorrenti più importanti. Offrono LDAC per la massima qualità audio, e funzioni adattive per la riduzione del rumore - ad esempio possono ridurre la funzione ANC mentre stai camminando, perché potrebbe essere pericoloso non sentire i rumori del traffico. Questa funzione si può disattivare, volendo. La funzione DSEE Extreme promette di migliorare la qualità del suono, e da questo punto di vista non possiamo davvero lamentarci.

L’applicazione è quella solita di Sony, quindi un’ottima applicazione: è ricca di funzioni, potente, versatile. In altre parole, è un’applicazione fantastica, forse addirittura la migliore in assoluto nella sua categoria. Dall’app è possibile personalizzare il comportamento della funzione ANC, regolare l’equalizzatore, modificare i comandi touch. C’è anche una funzione per selezionare la testina in gomma più adatta per ogni orecchio, e un’altra - nuovissima - per trovare il proprio equalizzatore ideale.

In generale è un’app eccellente, ma per alcuni l’interfaccia potrebbe risultare un po’ affollata e caotica, non di immediata comprensione. Probabilmente ci si può abituare, ma chi ama il minimalismo potrebbe non trovarsi a proprio agio.

Sony WF-1000XM5: prezzo e disponibilità

I Sony WF-1000XM5 sono in commercio dalla metà del 2023. Il prezzo di listino è €320 ma si trovano tranquillamente Non crediamo che saranno particolarmente scontate in occasione del Black Friday , ma hanno un prezzo allineato con la concorrenza e sicuramente è una cifra adeguata per la qualità che offrono.

I concorrenti più vicini sono gli eccellenti Technics EAH-AZ80 , che costano più o meno quanto i Sony. I Bose QuietComfort Earbuds 2 sono tuttavia il prodotto da battere, grazie a un prezzo di riferimento sensibilmente più basso (meno di €250 nel momento in cui scriviamo).

Driver 8,4 mm Dynamic driver X: nuova struttura unica che combina "parti super morbide in un telaio rigido".

Cancellazione attiva del rumore

Durata della batteria 8 ore con gli auricolari, 24 ore in totale con la custodia

Peso 4,2 g per auricolare

Connettività Bluetooth 5.3, USB-C, Sony 360 Reality Audio, upscaling DSEE Extreme

Intervallo di frequenza: non indicato

Impermeabilità IPX4

Qualità audio

Nell’ascolto della musica la riduzione del rumore imperfetta può risultare un po’ fastidiosa, soprattutto se l’idea è isolarsi da un ambiente rumoroso. Tuttavia nelle giuste condizioni di ascolto i Sony WF-1000XM5 sono semplicemente sublimi.

Qualunque sia il vostro genere musicale favorito (o se siete degli eclettici come il sottoscritto), questi auricolari sono sempre in grado di farvi godere al massimo i vostri brani preferiti. Con l’equalizzatore neutro tendono a spingere molto i bassi, il che sicuramente può essere un valore aggiunto per alcuni ascoltatori; in ogni caso, si può sempre intervenire appunto sull’equalizzatore e trovare un suono più neutro se lo preferite.

Ogni suono è ben definito e riconoscibile, preciso e grazioso. Da Take Five a The Roundabout, passando per Cemetery Gates e Time fino a Nessun Dorma, questi auricolari Sony sono una gioia per tutti gli amanti della musica.

Sono particolarmente consigliati agli utenti di Amazon Music Unlimited e Tidal, due delle (purtroppo poche) applicazioni che supportano Sony 360 Reality Audio: in un certo senso è la risposta di Sony allo Spatial Audio di Apple, con 24 canali separati che creano l’effetto spaziale. Un’esperienza nuova e meritevole, che tutti gli audiofili e i musicofili dovrebbero provare almeno una volta.

Passando alle telefonate, l’audio dell’interlocutore è sempre eccellente, pulito e comprensibile. Tuttavia in qualche occasione abbiamo notato che la nostra voce non aveva la stessa alta qualità. Restano auricolari eccellenti in ogni ambito, ma per le chiamate ancora una volta i Technics AZ80 riescono a fare un po’ meglio.

Riduzione del rumore

Come accennato, la riduzione del rumore su questi Sony WF-1000XM5 non è eccellente, anzi è decisamente meno buona di quello che ci aspettiamo da un prodotto top di gamma come questo.

Il problema più importante è l'isolamento passivo, a cui abbiamo accennato sopra. Proprio perché sono molto piccoli il suono in qualche modo riesce ad aggirarli e a entrare nell’orecchio.

A questo punto i microfoni, il microprocessore e gli algoritmi non possono fare più di tanto: il sistema ANC infatti può filtrare i suoi che passano attraverso l’auricolare, ma se ci passano intorno allora non è utile I Sony WF-1000XM5 riescono a tagliare più che discretamente le frequenze basse, rendendo il rumore di fondo un po’ meno fastidioso. Ma rispetto ai concorrenti vi sentirete ancora “in mezzo al casino”. Non è certo il tipo di sensazione che vorremmo da auricolari di questo genere.

Sono sicuramente fantastici da usare in casa o in ufficio, e in generale in ambienti non troppo rumorosi - tenendo in conto però che un suono come quello del condizionatore non sparirà del tutto. Sarebbero fantastici anche da usare in palestra, grazie in particolare a una vestibilità quasi perfetta e una stabilità invidiabile. Se solo riuscissero a filtrare un po’ più di suono ambientale…

All’interno dell’app c’è anche un cursore che permette di regolare la “quantità” di riduzione del rumore, da 0 a 20. Tuttavia non noterete molti cambiamenti da un estremo all’altro.

Quanto è grave questo “problema”. Non molto in effetti, perché nessuno usa auricolari come questi senza musica: una volta avviata la riproduzione, anche se la funzione ANC non è delle migliori avrete comunque un ottimo isolamento, per il semplice fatto che la musica “copre” gli altri suoni. Ma se il volume non è molto alto o se avete l’orecchio fine, sentirete ancora il condizionatore, la lavastoviglie, il motore dell'aereo o qualsiasi altro rumore di fondo ci sia in quel momento.

Sony WF-1000XM5, ne vale la pena?

Gli amanti di Sony e i fanatici dei bassi faranno fatica a trovare di meglio

Fantastici per chi usa app che supportano 360 Reality Audio

ANC e audio in chiamata meno buoni rispetto ai concorrenti

Sony resta un punto di rifermento per l’audio e questi WF-1000XM5 confermano il primato della casa giapponese. Se avete già prodotti di questa marca, magari i WF-1000XM3, adorerete questa nuova versione e l’incredibile qualità audio di cui sono capaci.

Tuttavia ci sono in circolazione che offrono anche di più, almeno sotto alcuni aspetti. I Technics hanno un design più grezzo e sono meno eleganti, ma fanno un lavoro migliore nella riduzione del rumore e nella qualità delle chiamata. I Bose sono simili per qualità ai Sony, ma costano meno e forse fanno un pochino meglio con la riduzione del rumore.

WF-1000XM5, ragioni per comprare

Usi Amazon Music, Tidal o un’altra app 360 Reality Audio Collegando il servizio di streaming all'app Sony Headphones Connect (dopo aver scattato delle foto alle vostre orecchie, il tutto guidato dall'app), sbloccherete l'audio a 360 gradi proprietario di Sony, insieme all'upscaling DSEE di alto livello. È un’esperienza fantastica che vale la pena di fare

Ti piace il design discreto ed elegante I WF-1000XM5 sono molto piccoli, quasi invisibili una volta indossati. Sono probabilmente gli auricolari più belli in circolazione, e per alcune persone, forse molte, questo aspetto vale più di qualunque altro.

Sei un fan Sony I WF-1000XM5 sono i migliori auricolari proposti da Sony e lo resteranno senz’altro per qualche anno. Se siete affezionati a questo marchio allora sono il prodotto giusto per voi.

WF-1000XM5, ragioni per NON comprare

Ci tenete alla cancellazione del rumore Purtroppo i WF-1000XM5 non eccellono nella cancellazione del rumore, soprattutto per via di un isolamento passivo non ideale. Se volete auricolari che vi isolino al meglio dal mondo intorno, non sono questi.

Avete dita grosse o siete distratti Togliere i WF-1000XM5 dalla custodia non è facilissimo, perché sono piccoli e scivolosi, oltre che ben agganciati. È più probabile che vi cadano a terra rispetto ad alcuni dei modelli concorrenti.

Avete orecchie grandi Anche usando la punta di gomma più grande, alcuni di noi non riusciranno a ottenere il giusto isolamento con i WF-1000XM5, andando a perdere qualità musicale e riduzione del rumore. Se avete orecchie grandi, guardate altrove.

Alternative

Technics EAH-AZ80 A prima vista sembrano un po' più grandi (e sì, sono anche un po' più pesanti), ma il design funziona. Inoltre, è possibile utilizzare il multipoint su tre dispositivi, il che è più utile di quanto sembri, e per noi il suono è superiore alla proposta di Sony, come potete leggere nella nostra recensione completa dei Technics EAH-AZ80 .