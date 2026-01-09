L'intelligenza artificiale di Amazon fa acquisti voi ma non dovrebbe

La funzione Buy for Me di Amazon utilizza l'IA per ordinare prodotti da altri rivenditori

Alcune piccole imprese hanno trovato i propri articoli elencati su Amazon senza aver mai dato il consenso

Amazon definisce la funzione un esperimento ancora in fase di perfezionamento delle criticità

L'ultimo esperimento di Amazon nello shopping basato sull'intelligenza artificiale potrebbe aiutarvi a trovare l'acquisto perfetto, ma lo sta facendo calpestando le aziende di terze parti. Le funzioni Shop Direct e Buy for Me, che Amazon ha iniziato a testare lo scorso anno, snelliscono il processo di ricerca e acquisto di articoli che potrebbero non essere presenti nell'inventario di Amazon.

Se si clicca sul pulsante Buy for Me, il sistema di Amazon utilizza le informazioni estratte dal sito web pubblico di un marchio per effettuare l'ordine per conto dell'utente utilizzando i suoi dati. Dal punto di vista dell'acquirente, sembra di comprare semplicemente qualcosa su Amazon. Tuttavia, dal punto di vista del rivenditore, è come se Amazon fosse entrata nel suo negozio senza invito e avesse iniziato a servire i clienti alla cassa.

Nelle ultime settimane, i rivenditori online hanno iniziato a lamentarsi con Amazon e a condividere storie sui social media riguardo al fatto di non aver mai ricevuto una richiesta di partecipazione. Alcuni affermano di non aver nemmeno saputo dell'esistenza del programma finché non hanno iniziato a ricevere ordini nelle loro caselle di posta da insoliti indirizzi email "buyforme.amazon". Altri sostengono che Amazon abbia elencato prodotti esauriti o mai destinati alla vendita diretta al consumatore.

Potreste non esservene accorti se vi limitate a fare acquisti su Amazon. Cercate un articolo, visualizzate un prodotto che sembra legittimo e l'acquisto avviene interamente in background. L'esasperazione riguarda esclusivamente i rivenditori.

"Prodotti che non ho nemmeno più (ovvero completamente eliminati dal back-end) vengono venduti in questa sezione dell'app denominata 'acquista direttamente dai negozi'", ha raccontato un rivenditore su Reddit. "Utilizzano immagini dei prodotti generate dall'IA che non mi appartengono e autorizzano ordini sul mio sito per articoli esauriti. Non ho dato il mio consenso a tutto questo, né esiste un modo semplice per chiederne l'esclusione".

Amazon ha dichiarato che lo strumento basato sull'IA non sta compiendo alcuna operazione impropria, poiché le inserzioni si basano su informazioni su prodotti e prezzi pubblicamente disponibili. Il sistema dovrebbe inoltre verificare che gli articoli siano disponibili e abbiano il prezzo corretto prima di proporli ai clienti. In caso di problemi, Amazon ha indicato un indirizzo email a cui i commercianti possono inviare una richiesta di opt-out.

Il compratore AI entra come un ninja

Porre l'onere di evitare l'agente IA di Amazon sulle spalle dei marchi terzi infastidisce comprensibilmente molti rivenditori. Inoltre, questo non risolve il problema degli ordini già effettuati. Senza contare che le aziende che scelgono intenzionalmente di restare fuori da Amazon per ragioni finanziarie o di marketing potrebbero non gradire di essere trascinate sulla piattaforma da ambiziosi acquirenti automatizzati.

Tutto questo senza nemmeno considerare i problemi di accuratezza come quello descritto nel post su Reddit. I sistemi di intelligenza artificiale sono validi solo quanto i dati che acquisiscono e, se Amazon utilizza prodotti e immagini obsoleti o non corrispondenti, è il marchio che riceve l'ordine a dover correre ai ripari per fornire spiegazioni.

C'è poi un ulteriore elemento di ironia in questa situazione, dato che Amazon si è opposta duramente a qualsiasi agente IA esterno che tentasse di analizzare la propria piattaforma per raccogliere dati. L'azienda blocca categoricamente i bot di Google, OpenAI e Perplexity. Eppure, ora è la stessa Amazon a usare l'IA per scansionare i siti di altri rivenditori in nome della comodità.

Per chi acquista, questa contraddizione passa perlopiù in secondo piano. È facile immaginare quanto possa essere allettante un assistente IA che trova prodotti e confronta i prezzi in tutta la rete. Tuttavia, dopo anni in cui le aziende hanno raccolto informazioni pubbliche con scarse resistenze, il fatto che questo processo sia direttamente collegato agli acquisti tramite IA potrebbe rendere i problemi più tangibili. Forse gli acquirenti IA di Amazon dovranno iniziare a bussare e presentarsi prima di prendere il controllo della cassa.