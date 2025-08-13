Google Gemini ora ti insegna con domande, non lezioni

Google ha introdotto questo mese in Gemini una nuova funzione educativa chiamata Guided Learning, pensata per insegnare attraverso un dialogo basato su domande piuttosto che con una lezione frontale.

Quando le si chiede di spiegare un argomento, l’IA lo scompone in parti e inizia a porre domande sull’argomento. In base alle risposte, aggiunge spiegazioni e formula nuovi quesiti. Il tutto è arricchito da materiali visivi, quiz e persino video di YouTube per facilitare l’apprendimento.

Per metterla alla prova, l’autore ha chiesto al tutor “socratico” di Gemini di insegnargli tutto sul formaggio. L’IA ha iniziato domandando cosa l’utente pensasse ci fosse nel formaggio, correggendo gentilmente le risposte imprecise e chiedendo se sapesse come quegli ingredienti si trasformano in prodotto finito. Da lì, la conversazione si è trasformata in una vera e propria lezione interattiva: ogni risposta generava nuovi dettagli o chiarimenti.

Gemini è poi passato alla storia del formaggio, raccontata come un viaggio tra pastori nomadi, recipienti di argilla, antichi sali e tombe egizie contenenti residui di formaggio. Ha mostrato una linea temporale illustrata e chiesto: “Quale di questi fatti ti sorprende di più?”. Alla risposta “le tombe”, l’IA ha commentato: “Già! Hanno trovato formaggio in una tomba ed era ancora intatto”, un dettaglio tanto inquietante quanto affascinante.

In circa 15 minuti, l’utente aveva imparato curds & whey, la storia di alcune tradizioni regionali e come riconoscere i migliori formaggi. Alcune spiegazioni erano accompagnate da foto, altre da un tour video di una cantina francese piena di forme pregiate. Infine, su richiesta, Gemini ha proposto un quiz di verifica: punteggio finale, 10 su 10.

Non è sembrato proprio di studiare, quanto piuttosto di entrare in una conversazione con qualcuno che sa tutto sui latticini ed è entusiasta di coinvolgerti. Dopo aver parlato di micelle di caseina, colture starter e taglio della cagliata, Gemini ha chiesto se l’utente volesse imparare a fare il formaggio.

Alla risposta affermativa, l’IA ha guidato passo passo nella preparazione della ricotta, mostrando anche immagini illustrative per indicare l’aspetto che ogni fase dovrebbe avere.

By the end of that exchange, it felt like I’d completed a mini-course in caseificio domestico.

Magari non sono pronto a riempire un intero tagliere di formaggi o stagionare una forma di gruyère in cantina, ma credo che provare a fare la ricotta o magari il paneer possa essere un’attività divertente nelle prossime settimane.

E potrò vantarmi di una morbida e tremolante sfera di orgoglio caseario, frutto di un apprendimento basato sulle domande e, per così dire, di un’educazione guidata.