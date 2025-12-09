GPT‑5.2 arriva per sfidare Google Gemini

OpenAI ha dichiarato il "codice rosso" e accelerato il lancio di GPT-5.2 per competere con Gemini 3 di Google

Si prevede che GPT-5.2 migliori la velocità, il ragionamento e l'affidabilità di ChatGPT, con un rilascio probabile questa settimana. L'aggiornamento promette miglioramenti delle prestazioni di base, anziché funzionalità appariscenti.

OpenAI si sta preparando a rilasciare GPT-5.2 già questa settimana, accelerando il lancio in risposta diretta al clamoroso successo di Gemini 3 di Google. Originariamente previsto per la fine del mese, l'aggiornamento è stato anticipato in quello che fonti interne descrivono come un ordine di "codice rosso" impartito dal CEO Sam Altman.

Si tratta di uno sforzo che coinvolge tutta l'azienda per rafforzare l'intelligenza di base di ChatGPT e recuperare il terreno perso in termini di prestazioni rispetto all'ultimo modello di Google. GPT-5.2 non è una stravagante re-invenzione, ma promette un ragionamento più acuto, risposte più veloci e un minor numero di errori. Il nuovo modello sembra mirato a riconquistare gli utenti abituali che tengono più all'affidabilità che alle funzionalità ad effetto.

Secondo fonti vicine ai piani interni di OpenAI, l'aggiornamento è pronto e il 9 dicembre è cerchiato sul calendario per il rilascio completo. Inizialmente era previsto per la fine di dicembre, ma quando Gemini 3 ha iniziato a superare i test di ragionamento e ad attrarre elogi dallo stesso Altman, la finestra di lancio è stata anticipata.

Ciò che sta accadendo non è solo una competizione tra laboratori di IA da miliardi di dollari. È un cambiamento che avrà un impatto su chiunque utilizzi ChatGPT per le attività quotidiane. L'obiettivo di GPT-5.2 è ripristinare il primato di OpenAI in termini di velocità, intelligenza e affidabilità. Questo potrebbe non sembrare particolarmente sexy, ma è il tipo di aggiornamento che potrebbe tacitamente riaffermare il ruolo di ChatGPT come il chatbot più utile su Internet.

I rapporti indicano che OpenAI sta accantonando progetti appariscenti e funzionalità sperimentali in favore delle prestazioni pure. I lavori sulle integrazioni pubblicitarie e sui rollout degli agenti a lungo termine sono stati de-prioritizzati. La direttiva attuale è raddoppiare gli sforzi su ciò che gli utenti notano di più: tempi di risposta, qualità delle risposte e adattabilità.

Si tratta di una ricalibrazione strategica, ma che ha anche un sapore di déjà vu. Quando ChatGPT è stato lanciato alla fine del 2022, ha immediatamente messo Google sulla difensiva. All'epoca, Bard non esisteva nemmeno e Gemini era solo un'idea remota per Sundar Pichai. Ora, quasi tre anni dopo, le carte in tavola sono cambiate.

Secondo diverse valutazioni indipendenti, Gemini 3 sta attualmente superando GPT-5 Pro, soprattutto nel ragionamento avanzato e nelle metriche di tipo AGI. Entra in scena GPT-5.2 come rinforzo per la preminenza di ChatGPT. Da quanto indicato dalle fonti, questo aggiornamento mira meno a cambiare ciò che ChatGPT è e più a perfezionare come funziona.

Pensate a una logica più rigorosa, una gestione dei turni più fluida e una maggiore velocità di elaborazione. Non ci saranno nuove persona o interfacce utente sperimentali. Solo meno errori e una maggiore sensazione che il bot con cui state parlando non stia tirando a indovinare, ma stia pensando. Se siete interessati a monitorare queste performance, potreste consultare il nostro elenco delle migliori schede grafiche che alimentano queste meraviglie dell'IA.

GPT-5.2

Naturalmente, le date di lancio non ufficiali sono più delle linee guida che delle promesse. È possibile che il rilascio di GPT-5.2 slitti ancora di qualche giorno o che venga distribuito a ondate scaglionate. L'obiettivo attuale è il 9 dicembre, ma l'azienda ha lasciato spazio per aggiustamenti, dovuti magari a stress del server, bug dell'ultimo minuto o ripensamenti strategici.

Tuttavia, anche un rilascio leggermente ritardato segnalerebbe un chiaro cambio di direzione. OpenAI, un tempo nota per demo appariscenti e presentazioni tecnologiche carismatiche, sembra ora puntare alle prestazioni alla vecchia maniera: con un'attenzione maniacale e pressioni interne. E questa non è necessariamente una cattiva notizia per gli utenti.

L'arrivo improvviso di GPT-5.2 suggerisce che vedremo una maggiore enfasi sul ragionamento e sui confronti complessi, piuttosto che su demo accattivanti di interazione AI nel mondo reale. Gli utenti potrebbero non ricordare i numeri di modello, ma ricordano quando ChatGPT o Gemini sembrano funzionare meglio. GPT-5.2 mira a essere un aggiornamento che non ha bisogno di hype per giustificare la sua esistenza.