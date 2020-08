Test de la Xerox VersaLink C7000DN

La Xerox VersaLink C7000DN est une imprimante laser couleur haut de gamme destinée aux entreprises de taille moyenne. Elle est capable d'imprimer sur du papier A3 en mode recto-verso, de produire des pages A4 à 35 ppm. Et même de combiner les deux avec une résolution d'impression de 1200 x 2400 dpi. Son autre caractéristique notable est l'écran tactile couleur personnalisable de 5 pouces, qui promet de rendre toutes les fonctionnalités de l’appareil faciles d'accès.

Il s'agit d'un grand modèle modulaire autonome, et nous testons la configuration de base avec un bac à papier intégré de 520 feuilles. Vous avez aujourd’hui la possibilité d’ajouter d'autres bacs et un module de support monté sur des sous-verres. Un module supplémentaire est également disponible en option, pour agrafer et empiler les enveloppes.

Quelle que soit votre décision d’achat, ne confondez pas ce modèle avec la Xerox VersaLink C7000N, qui s’avère pratiquement identique (et ce jusqu'au prix), sauf qu'elle ne peut imprimer que sur un seul côté de la page. Le "D" dans le suffixe du nom du modèle signifie "duplex". Et pour un tarif supplémentaire de 95 € environ, elle peut réduire de moitié vos coûts d’impression, sans parler de votre empreinte écologique.

C'est une machine assez haut de gamme et cela se reflète dans son prix, qui est d'environ 975 € TVA comprise. Les cartouches de toner standard pour ce modèle sont également assez chères, comptez 1 150 € le pack de cartouches noir et couleurs garanti pour 10 000 impressions.

Le coût de fonctionnement s'élève à environ 0,14 € par page mono et 1,03 € par page couleur. C'est plutôt élevé, mais n'oubliez pas que la résolution en dpi et donc la qualité d'impression sont des plus premium. Et c’est là que le pack de toners haute capacité permettra de réduire ce coût sur la durée.

Design de la Xerox VersaLink C7000DN

Les appareils de Xerox ont tendance à être de grande taille et, vu la capacité de la C7000DN à imprimer en recto-verso sur du papier A3, nous nous attendions à quelque chose de gros. Avec ses 53 kg, la VersaLink C7000DN se révèle en réalité un monstre. Elle fait plus du double de la taille de la dernière imprimante laser A3 que nous avons testée, l'Oki C844dnw. Notez d’ailleurs qu’elle nécessite au moins un mètre carré de surface au sol dans votre bureau, car le plateau de dérivation ajoute environ 40 cm à la largeur lorsqu'il est ouvert.

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a ici suffisamment de place pour rassembler vos pages imprimées. 500 feuilles en fait, ce qui est la plus grande capacité que nous ayons jamais rencontrée. Étonnamment, le bac principal d'alimentation en papier est légèrement plus petit que celui de la plupart des imprimantes de bureau de Xerox, avec une capacité de 520 feuilles (au lieu de 550). Toutefois, vous pouvez ajouter des bacs supplémentaires grâce à la conception modulaire. Il serait tentant d'en acheter au moins un de plus afin de pouvoir charger du A3 dans l'un et du A4 dans l'autre, ce qui coûterait environ 300 € pour la mise à niveau.

À l'arrière, se trouvent des ports pour les câbles USB de type A et B, ainsi qu'un connecteur Ethernet. Le module Wi-Fi est une option (à 65 € environ) qui s'insère simplement sur le panneau arrière. Il existe un autre port USB à l'avant pour imprimer directement à partir d'une clé USB. Il permet de lancer vos impressions sans avoir à vous déplacer, mais il ne reconnaîtra que les fichiers PDF, JPEG, TIFF et XPS. Donc pas de documents Word ou iWork, ce qui est frustrant.

Configuration de l’imprimante Voici les spécifications complètes de la Xerox VersaLink C7000DN : Type : Imprimante laser couleur A3

Fonctions : Imprimer

Connectivité : Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi direct, NFC, USB

Stockage des données : USB

Vitesse d'impression maximale : 35 ppm

Capacité bac à papier principal : 520 feuilles

Qualité d'impression : 1200 x 2400 dpi

Apple AirPrint : Oui

Google Cloud Print : Oui

Support d'application : Oui

Consommables inclus : 4 x cartouches de toner (3 300 couleur, 5 300 mono)

Taille / Poids : 637 x 590 x 671 mm (H x L x P) ; 54,3 kg

Caractéristiques de la Xerox VersaLink C7000DN

Comme vous pouvez vous y attendre pour ce prix, la Xerox VersaLink C7000DN est à la fois complète et hautement spécifiée. La possibilité d'imprimer en recto-verso sur du papier A3 est un talent rare, mais elle peut bien sûr traiter des supports de toutes tailles jusqu'aux dimensions tabloïd. Les enveloppes, les feuilles d'étiquettes de colis et le papier cartonné brillant jusqu'à 256 g/m² ne posent aucun problème.

Avec le module Wi-Fi installé, vous disposez d'options de connectivité câblée et sans fil, notamment Wi-Fi Direct et NFC. Xerox a inclus, comme à son habitude, une série d'options de sécurité, dont ConnectKey et Secure Print. Celles-ci exigent que vous tapiez un code PIN pour traiter une impression. Un autre module (en option) permet enfin d’empiler des enveloppes et d’agrafer jusqu'à 50 pages ensemble.

La vitesse d'impression est évaluée à 35 ppm pour une impression A4 simple face, ce qui nous a semblé réaliste. Ce n'est pas la plus rapide des imprimantes laser à LED, mais elle semble assez réactive. L’impression de la première page prendrait 5,1 secondes selon Xerox - ce qui serait remarquable, néanmoins nous n'avons rien obtenu de tel lors de nos tests. La mesure est affectée par tant de variables qu'elle n'est pas particulièrement utile de toute façon. Il suffit de savoir que cet appareil est équipé d'un processeur relativement puissant de 1,05 GHz qui vous fera peu patienter entre deux impressions.

La résolution d'impression est de 1200 x 2400 dpi, ce qui est supérieur à la plupart des imprimantes laser. En comparaison directe avec les imprimantes 600 x 600 dpi (même celles qui se targuent d'un traitement 8 bits), l'amélioration des détails sur chaque page est évidente.

Prise en main et usages de la Xerox VersaLink C7000DN

La prise en main de la Xerox VersaLink C7000DN implique le chargement des quatre grandes cartouches de toner, ce qui donne l'impression d'armer les lance-torpilles d'un sous-marin. C'est une tâche très facile, cependant, et une fois terminé, il suffit de suivre la procédure de configuration directement sur l'écran. Ce, en entrant votre mot de passe Wi-Fi lorsqu'on vous le demande.

L'écran tactile couleur permet également d'exécuter facilement les fonctions de base avec des applications de type smartphone pour vous guider. Les quatre applications préinstallées sont classées par ordre d'importance, tout comme les autres applications que vous téléchargez depuis la Xerox App Gallery. Vous pouvez les réorganiser selon vos préférences, tout comme n’importe quelle application mobile.

Vous trouverez certaines applications, comme Evernote, utiles pour fournir un raccourci vers les documents stockés sur vos espaces personnels. Beaucoup d'entre elles ne sont pas pertinentes et certaines sont onéreuses.

Une autre petite irritation est la façon - complexe - de désactiver certains éléments de mise en page. Par défaut, l'imprimante sort une page de garde avec le nom de l'utilisateur pour chaque impression, ce qui représente rapidement une montagne de papier gaspillé. Surtout lorsque vous travaillez au format A3. Nous pensons que la possibilité de désactiver cette fonction devrait être facilement accessible via l'écran tactile. Au lieu de cela, vous devrez vous rendre dans le menu des paramètres du pilote d'imprimante pour la trouver.

Performances de la Xerox VersaLink C7000DN

La qualité d'impression est supérieure à celle d'une imprimante laser moyenne. Les impressions en noir et blanc ont l'air audacieuses, nettes et cohérentes. Le mode haute résolution peut être apprécié en examinant les caractères dans la plus petite taille de caractères que votre traitement de texte permet. Sur bon nombre de modèles similaires, les lettres commencent à perdre leur définition et deviennent illisibles, mais ici, elles apparaissent presque aussi nettes qu'en taille standard.

Les zones pleines de noir apparaissent également sombres et uniformément remplies, plutôt que grises ou tachées, tandis que les photographies en noir et blanc se dévoilent à la fois très détaillées et naturellement ombrées.

Passez à la couleur et les bonnes surprises se poursuivent. Le plan du métro de Londres, par exemple, montre des couleurs vives et bien contenues, tout en assurant la lisibilité des noms de stations même lorsqu'ils sont réduits à 1 mm de hauteur. Les photographies en couleur ont également l'air exceptionnellement réalistes pour une imprimante laser. Il y a très peu de bandes et une excellente définition des bords. En bref, la qualité d'impression est excellente sur toute la ligne.

Pour conclure…

Cette imprimante de grande taille vous permettra de réduire considérablement votre charge de travail et votre budget liés à l’impression de vos documents. Mais elle ne sera rentable qu’à long terme, en particulier si vous devez imprimer fréquemment en couleur sur du papier A3 et que vous comptez sur des résultats d'aspect professionnel constants. La vitesse d'impression et la capacité du papier sont louables. De plus, l'évolutivité de cet appareil est grande et la qualité d'impression est superbe.

L'écran tactile est également un plaisir à utiliser, même si la Xerox App Gallery elle-même n'est pas aussi pratique qu'elle en a l'air. Avec une connectivité flexible, une sécurité solide et toutes les fonctionnalités clés que nous pouvons imaginer, la Xerox VersaLink C7000DN vaut bien le lourd investissement financier qu’elle réclame.