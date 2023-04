Test du ASUS ExpertBook B9 [B9450CBA], le PC portable pro léger et endurant

L'ASUS ExpertBook B9 est un ordinateur portable ultraléger impressionnant, doté de caractéristiques premium, d'une excellente batterie et d'un fantastique éventail de ports. Il constitue un excellent choix pour ceux qui travaillent à distance ou qui partagent leur temps entre le travail à distance et le travail au bureau. Son prix débute à 1500 euros environ, pouvant atteindre 2000 euros selon les configurations et les distributeurs.

L'ASUS ExpertBook B9 est un ordinateur portable professionnel léger conçu pour ceux qui veulent un appareil très performant. Il dispose d'un large éventail de spécifications impressionnantes, d'une batterie et de composants de qualité. Nous avons été surpris de voir à quel point nous avons apprécié l'utilisation de ce PC portable au cours des dernières semaines en tant que machine quotidienne et nous avons été ravis de constater à quel point il s'agit d'un modèle professionnel de qualité.

Déballage et premières impressions

Nous testons de nombreux ordinateurs portables chez TechRadar Pro, et nous déballons des machines tous les jours, nous sommes donc toujours excités et curieux de ce que nous allons trouver une fois que nous aurons ouvert l'emballage. Avec l'ASUS ExpertBook B9, cependant, ce processus a été différent.

ASUS a conçu son packaging de manière à ce qu'il puisse être réutilisé en tant que support pour ordinateur portable, élevant l'appareil à une hauteur utile pour les vidéoconférences, mais aussi à une hauteur plus ergonomique en général. ASUS a même choisi une couleur et une finition élégantes pour que l'on n'ait pas l'impression qu'une boîte en carton supporte votre ordinateur portable coûteux. Nous avons apprécié le pas vers la durabilité des matériaux d'emballage et encore plus le fait que nous puissions utiliser l'emballage transformé en support dans notre quotidien.

Qualité de la conception et de la construction

Nous avons apprécié la sensation unique au premier contact avec le matériau de l'ASUS ExpertBook B9. Il n'est pas lisse mais a une finition mate avec une légère texture. Même s'il n'a pas le toucher métallique classique et lisse des autres ordinateurs portables haut de gamme, il donne l'impression d'être premium. Les angles nets, les couleurs sombres, les bordures d'écran minimalistes et le clavier épuré font de cet ordinateur un produit de choix, avec lequel nous avons hâte de travailler.

Il faut du temps pour s'habituer à transporter cet ordinateur portable dans un sac à dos, une mallette ou un sac. Nous avons souvent hésité à mettre notre puissant ordinateur bien-aimé dans notre sac, tant il était léger. Même en le transportant au bureau, dans un café ou à la maison, nous étions surpris à chaque fois que nous saisissions l'appareil.

En utilisation

Comme nous l'avons mentionné, un membre de notre équipe l'a utilisé comme son compagnon de tous les jours pendant quelques semaines pour se faire une idée de la machine et il a adoré l'utiliser. Toutes les personnes avec lesquelles ils ont été en contact ont été étonnées de la légèreté de cette machine et encore plus éberluées lorsqu'elles ont appris ce qu'il y avait sous le clavier et ce que l'appareil avait à offrir en matière d'IO.

Spécifications Spécifications telles que testées Système d'exploitation : Windows 11 Pro

Processeur : Intel Core i7 12ème génération (1,70 GHz)

Mémoire : 32 GO

Carte graphique : Intel Iris Xe Graphics

Écran : 14 pouces, FHD (1920 x 1080), 16:9, 400nits, sRGB 100%.

Stockage : 1 TO

Ports : 2x ports Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1x RJ45 Micro (via micro HDMI), 1x USB-A, 1x prise combo audio, 1x verrou Kensington

Batterie : 66WHrs

Dimensions : 32 x 20.3 x 1.49cm

Poids : 1,01 kg

Cet ordinateur portable est facile à transporter d'une réunion à l'autre, même sous le bras en tenant un café ou autre chose. À la maison, cet ordinateur portable est tout aussi facile à utiliser et à déplacer. Il est même suffisamment léger pour être transporté sur le bac à linge ou empilé sur les jouets des enfants que vous rangez lorsque vous montez à l'étage pour participer à une réunion à l'abri du bruit (...hypothétiquement, bien sûr...).

Le clavier est agréable à utiliser pendant une journée entière. Les touches sont bien espacées et offrent une réponse tactile suffisante pour être satisfaisante sans être trop bruyantes pour un environnement assez silencieux. Le trackpad est de taille généreuse et réagit à notre utilisation et à nos gestes. La surface est suffisamment lisse pour que nos doigts puissent glisser facilement sans se coincer ou être trop glissants.

Une chose que nous n'avions jamais vue auparavant est l'intégration d'un pavé numérique dans le trackpad lui-même. Comme nous l'avons vu plus haut, ce pavé numérique est intégré au rétroéclairage du pavé tactile, ce qui lui permet d'être inexistant lorsqu'il n'est pas nécessaire. Cependant, si nous devons entrer une somme massive de chiffres, tout le monde sait à quel point un pavé numérique peut être utile.

Avec cet ordinateur portable, nous pouvons désactiver le pavé numérique pour le travail quotidien, et lorsque vient le moment d'entrer des chiffres, nous pouvons appuyer sur la touche logicielle du pavé numérique en haut à droite du pavé tactile pendant une seconde, et le pavé numérique s'affiche. Ce qui est tout aussi étonnant, c'est que le trackpad fonctionne toujours comme un trackpad lorsque le pavé numérique est actif, ce qui nous permet de l'utiliser à double titre si nous avons besoin de naviguer tout en entrant des chiffres.

Au dos de l'ordinateur portable, chaque fois que le couvercle s'ouvre, la charnière est conçue pour soulever légèrement le dos de l'ordinateur du bureau. Bien qu'il ne s'agisse que d'un angle à cinq degrés, cela fait une différence ergonomique bienvenue pour nos poignets lorsque nous tapons, en soulevant nos doigts du bureau.

L'ASUS ExpertBook B9 possède de nombreux autres éléments qui méritent d'être mentionnés, notamment des haut-parleurs intégrés certifiés Harman/Kardon, qui offrent un son de qualité pour un ordinateur portable. Naturellement, les basses fréquences manquent un peu, mais nous avons été satisfaits de la clarté et de la qualité pour un ordinateur portable léger comme du papier.

L'ExpertBook B9 revendique une autonomie moyenne d'un peu plus de 11 heures en utilisation bureautique normale, ce que nous avons constaté lors de notre utilisation quotidienne et le test de batterie de PCMark 10 nous a confortés dans cette idée. L'ExpertBook B9 a obtenu un score de 4609 au test étendu de PCMark 10 et de 5173 au test standard. Un capteur de proximité peut reconnaître si vous vous approchez de l'ordinateur portable et réveiller l'écran pour vous. Il est également possible de le faire avec un téléphone couplé. La webcam est protégée pour plus de confidentialité. Cependant, la fermeture de la webcam désactive la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale Windows Hello pour se connecter à l'ordinateur portable. ASUS a inclus un scanner d'empreintes digitales, un lecteur de cartes NFC (intégré au trackpad) et un code d'accès standard, qui permettent d'accéder à l'ExpertBook B9 rapidement et en toute sécurité.

Enfin, la société a inclus son service MyASUS dans cet ordinateur portable, qui permet de diagnostiquer le système à bord, de bénéficier d'un service clientèle, de régler les performances matérielles, de bénéficier de WiFi SmartConnect, de modes d'image, d'un accès à distance aux fichiers et bien plus encore.

Conclusion

Cet ordinateur portable nous a pris par surprise, car nous avons vu la fiche technique avant de mettre la main sur cet appareil et nous nous attendions à ce qu'il soit puissant. Puis, lorsque nous l'avons tenu en main, nous avons pensé qu'il n'était pas possible qu'il soit aussi performant que les spécifications le laissaient entendre, car il semblait bien trop frêle.

Cependant, à l'usage, les résultats ont largement dépassé notre première impression grâce à son design incroyablement léger, son excellente batterie, ses ports et sa puissance globale. Il s'agit d'un ordinateur portable professionnel phénoménal qui peut être utilisé dans différents domaines. Son châssis de 14 pouces en fait un excellent choix pour ceux qui ont besoin d'une bonne surface d'écran pour le multitâche, mais qui veulent aussi avoir la possibilité d'être mobiles.