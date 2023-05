Test de l'OM System M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO : la magie de la macrophotographie

Associé à l'appareil photo OM-1 et à la technologie de pointe Micro 4/3, l'objectif macro 90 mm d'OM System (Olympus) est le plus polyvalent et le plus performant du marché pour la photographie en gros plan. En le tenant à la main, il est possible d'obtenir des images macro nettes avec suffisamment de profondeur à des grossissements jusqu'alors impossibles. C'est notre nouvel objectif macro préféré.

Nous avons testé un grand nombre d'appareils photo au cours des 15 dernières années, mais de temps en temps, un nouveau kit nous emballe.

Qu'est-ce qui fait que l'objectif macro OM 90 mm semble au-dessus du lot ? C'est sans aucun doute l'objectif macro le plus polyvalent et le plus facile à utiliser, en particulier lorsqu'il est associé à l'appareil photo OM-1 de la marque. Cette technologie Micro 4/3 de pointe se prête parfaitement à la macrophotographie pour un certain nombre de raisons que nous allons détailler.

En termes de caractéristiques, la longueur focale de 90 mm du Micro 4/3 et le grossissement de 2x correspondent à une longueur focale de 180 mm équivalente au plein format avec un grossissement de 4x. Les chiffres deviennent encore plus extrêmes lorsque vous ajoutez un téléconvertisseur, ce qui vous permet de multiplier ces chiffres jusqu'à 1,4x ou 2x. Oui, vous avez bien lu ces chiffres incroyables.

Cette longueur focale est ce que nous considérons comme la plus longue pour la macro et offre des distances de travail plus importantes que les longueurs focales plus courtes - ici, la distance minimale de mise au point est de 0,224 m. Une plus grande distance fait une différence pratique, en particulier lorsqu'il s'agit de photographier des sujets vivants qui se déplacent ou prennent peur facilement dans l'ombre d'énormes masses de métal qui s'approchent d'eux.

Ces objectifs macro, par exemple sur un appareil photo DSLR, sont encombrants et coûteux. Et bien que le prix de cet objectif soit également élevé (1499 euros), sa taille est comparativement minuscule par rapport à celle d'objectifs macro plein cadre similaires.

Un grossissement de 4x en équivalent plein cadre est dingue - la plupart des objectifs macro dédiés plafonnent à un grossissement de 1x. D'autres objectifs macro plus complexes, comme ceux de Laowa, spécialiste des objectifs excentriques, sont des objectifs à mise au point manuelle uniquement, mais l'objectif macro OM 90 mm utilise un puissant système autofocus.

Il est vrai que la plupart des photographes macro utilisent uniquement la mise au point manuelle, mais depuis que nous utilisons cet objectif, nous nous servons à la fois de l'autofocus et de la mise au point manuelle avec le même effet ; le premier peut être utilisé avec l'empilement automatique de la mise au point dans l'appareil photo (lisez la suite pour plus de détails), tandis que le second peut être effectué facilement grâce à l'embrayage de la mise au point manuelle magnifiquement conçu.

Les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque l'on associe l'objectif macro OM 90 mm à son compagnon idéal, l'appareil photo sans miroir OM-1 d'OM System. Grâce à la stabilisation de l'image dans le boîtier, au mode computationnel Focus Stacking et à l'autofocus intelligent, nous avons pu, pour la première fois, photographier à main levée à des grossissements aussi extrêmes.

Avant d'aller plus loin dans l'expérience de prise de vue, qui, dans le cadre de cet examen, implique l'appareil photo OM-1, nous allons faire un rapide tour d'horizon de l'objectif lui-même.

La qualité de fabrication de l'objectif est excellente, conçue pour correspondre à des appareils photo aussi robustes que l'OM-1, avec une résistance aux intempéries conforme à la norme IP-53.

Vous disposez d'une bague de mise au point manuelle assez large qui s'ouvre pour révéler un dispositif de mise au point manuelle avec les distances de mise au point et le grossissement indiqués. Notre expérience de la mise au point manuelle a été bonne - il s'agit d'une mise au point par fil, ce qui signifie qu'il y a un petit décalage, mais rien d'insurmontable.

L'interrupteur du limiteur de distance de mise au point offre trois options : mise au point normale, macro et "S Macro". Pour obtenir un grossissement de 2 fois, vous devez être en mode S Macro, que vous fassiez la mise au point manuellement ou que vous utilisiez l'autofocus.

L'interrupteur de stabilisation de l'image est resté activé pendant toute la durée du test. Le bouton L-Fn peut être assigné à une commande à partir du menu de l'appareil photo. Étant donné que nous avons souvent oscillé entre la mise au point manuelle et la superposition des mises au point, nous avons réglé ce bouton pour qu'il sélectionne "Superposition des mises au point activée/désactivée" afin d'accélérer le changement.

Le travail macro lent et précis implique généralement le montage d'un appareil photo sur un rail coulissant de support pour les micro-réglages, puis la mise au point manuelle. Cependant, l'OM-1 et l'objectif macro OM 90 mm ont permis de réaliser des prises de vue macro à main levée, avec autofocus, plus régulièrement que jamais auparavant.

C'est la combinaison d'une puissante stabilisation d'image qui stabilise les mouvements de la main (ce qui est extrême lorsque l'on travaille de près) et d'un autofocus intelligent (même pour les sujets minuscules et les distances proches), ainsi que le mode computationnel Focus Stacking (qui peut combiner jusqu'à 15 images automatiquement en appuyant sur un bouton pour augmenter la profondeur de champ, ce qui est essentiel), qui a permis de nous affranchir du travail à main levée.

En d'autres termes, l'association de l'appareil photo et de l'objectif a permis de résoudre des problèmes délicats en macrophotographie. Elle constitue le système le plus polyvalent pour les travaux de macro sur le terrain, où la simplicité est souvent la clé, que ce soit en photographie ou en vidéo.

Cet objectif n'est pas non plus une solution unique. En tant qu'optique équivalente à 180 mm f/3,5, c'est un bon objectif pour le portrait et le sport, surtout si l'on considère que l'autofocus est rapide.

L'objectif est fourni avec un pare-soleil de taille correcte pour éliminer les reflets, mais le pare-soleil peut être un peu gênant lorsque l'objectif est utilisé pour des distances de mise au point rapprochées en macrophotographie.

La galerie ci-dessus montre la différence entre une photo macro unique et une photo composite avec mise au point superposée qui offre une plus grande profondeur de champ.

Nous avons été très impressionnés par la qualité de l'image produite par l'objectif macro OM 90 mm. Il n'y a pas de distorsion visible et les détails sont très nets sur l'ensemble du cadre, même à l'ouverture maximale de f/3,5. Nous avons fermé à f/5.6, par exemple, et nous n'avons constaté que peu de différence de netteté par rapport à la grande ouverture.

Le bokeh (la qualité des zones hors foyer) est, pour l'essentiel, de rêve. La chute de la mise au point est douce, et là où il y a une lumière d'arrière-plan pommelée et des reflets spéculaires, vous verrez un bokeh arrondi et doux (même lorsque l'on descend à f/5,6), sans véritable frange de couleur.

L'objectif macro 90 mm d'OM System n'est pas seulement destiné à la macro, comme le montre cette collection de photos de paysages, de portraits, de sports et d'animaux sauvages.

Pour les photos macro avec mise au point rapprochée, le bokeh est moins attrayant - vous perdez une partie de la fluidité - rien d'inesthétique, mais la façon la plus simple de le décrire est de dire qu'il est " chargé ". De même, l'empilement de la mise au point dans l'appareil photo est faillible - il s'agit d'un mode de calcul après tout - avec des traces régulières de halo, en fonction du sujet et du contraste.

Tout bien considéré, il s'agit là de points mineurs, et la conclusion est que nous venons de trouver notre objectif favori pour la macrophotographie.

OM System 90mm F3.5 Macro IS PRO : prix et disponibilité

L'OM System 90mm F3.5 Macro IS PRO coûte 1 499€, ce qui est indéniablement un investissement sérieux, mais qui se justifie surtout en raison de sa focale longue. Les objectifs macro autofocus courants et moins coûteux pour Micro 4/3 ont généralement une longueur focale de 30 mm ou 45 mm, avec un grossissement de 1 fois.

Laowa propose également d'autres objectifs offrant un grossissement de 2 fois, notamment l'objectif 50 mm f/2,8 2x Ultra Macro APO. Par rapport à l'OM 90mm macro, sa longueur focale et sa distance minimale de mise au point sont environ deux fois moindres, et sa mise au point est uniquement manuelle, mais il ne coûte que 499€.

Devriez-vous acheter l'OM System 90mm F3.5 Macro IS PRO ?

Achetez-le si...

Vous voulez vous approcher très, très près

Le grossissement maximal, qui peut être doublé lorsqu'il est associé à un téléconvertisseur 2x, est inédit pour un objectif. Le plus grand défi que vous aurez à relever sera de trouver des sujets aussi minuscules à photographier !

Vous pouvez l'associer à l'appareil photo OM-1

La plupart des commentaires élogieux de cet objectif sont liés à son association avec l'appareil photo OM-1. Les puissantes fonctionnalités de l'appareil facilitent grandement la prise de vue macro. Nous recommandons l'objectif macro OM 90 mm avec l'appareil photo OM-1.

Vous souhaitez simplifier la macrophotographie sur le terrain

Associé à l'appareil photo OM-1, la macrophotographie à main levée atteint de nouveaux sommets. La stabilisation de l'image est essentielle pour composer le cliché, tandis que l'empilement automatique de la mise au point dans l'appareil photo vous débarrasse des problèmes de post-production.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez pas besoin de la capacité ultra-macro

De quel grossissement avez-vous vraiment besoin ? Nous disons cela car s'il est vrai que vous n'avez pas besoin d'utiliser tout le potentiel de grossissement de l'objectif, vous payez un supplément pour ce privilège par rapport, par exemple, à un objectif macro avec un grossissement de 1 fois. Cet objectif est destiné aux macrophotographes passionnés.

Vous n'avez pas encore d'appareil photo OM-1

Au risque de se répéter, l'expérience de l'objectif macro OM 90 mm est grandement améliorée lorsqu'il est associé au puissant appareil photo OM-1. Si l'on combine les deux, l'investissement est considérable, sachant que l'on peut obtenir un tel grossissement pour beaucoup moins cher avec d'autres approches.

Nous avons associé l'objectif macro OM 90 mm à l'appareil photo OM-1 d'OM System et nous nous sommes rendus avec enthousiasme dans le jardin à la recherche de minuscules sujets d'intérêt, comme des champignons et des insectes. C'est un système d'appareil photo et d'objectif avec lequel nous avons passé pas mal de temps et nous avons eu une bonne idée de ce qui était possible, et le plaisir ne s'est pas dissipé pour autant.

Bien qu'il s'agisse d'un test d'objectif et non d'un test d'appareil photo, nous nous retrouvons naturellement à évoquer la manière dont l'appareil photo rend si agréable le maniement de l'objectif. Le capteur superposé de l'OM-1, la stabilisation de l'image, l'autofocus intelligent et les puissants modes de calcul ont rendu possible la macrophotographie à main levée à très fort grossissement, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant sans l'aide d'un appareil photo.

Nous avons joué avec la mise au point manuelle via l'embrayage de mise au point manuelle, l'autofocus, en prenant la même image macro plusieurs fois avec des ajustements de l'ouverture, et l'empilement de la mise au point, pour vérifier la qualité de l'image. L'objectif macro OM 90 mm ne se limite pas à la macro : nous avons également réalisé des portraits, pris des photos de sport et de paysages, autant de scénarios qui peuvent convenir à cet objectif.

Testé pour la première fois en avril 2023