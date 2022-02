Test Bose SoundLink Flex

Dans un marché très concurrentiel, l’enceinte Bluetooth 4.2 de Bose parvient à se frayer un chemin et à s’imposer comme une alternative solide. Ce grâce à une qualité sonore indéniable et une prise en main facile. Dommage, ses quelques défauts (mineurs mais soulignés) l’empêchent de prendre le leadership dans sa catégorie.

La Bose SoundLink Flex en résumé

Pour un petit produit relativement abordable, l'enceinte Bluetooth Bose SoundLink Flex doit remplir un grand nombre de cases avant de pouvoir être considérée comme "compétitive". Un objectif qu’elle parvient à remplir presque intégralement. Presque.



Son autonomie répond à la norme en permettant de tenir une douzaine d'heures entre deux charges, sans sourciller. En termes de portabilité, elle brille par sa conception compacte et sa légèreté. Côté son ? La SoundLink Flex est la maîtresse du rythme et des tempos, même si elle gère les basses de façon curieuse. Et pour les commandes, à vous de choisir entre le contrôle vocale, le réglage à distance via une application mobile ou des boutons tactiles directement à la source.

Bref, la Bose SoundLink Flex a beaucoup d'atouts, et ce, avant même de considérer son prix. Pour prendre la tête du podium des meilleures enceintes Bluetooth, il lui manque néanmoins une certaine discipline, sa scène sonore devenant quelque peu incontrôlable lorsque vous poussez le volume à fond.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité

Disponible dès maintenant

Prix conseillé : 169,95 €

La Bose SoundLink Flex est en vente dès maintenant, au prix de 169,95 €.

Bien sûr, ce n'est pas comme si Bose disposait du marché des enceintes Bluetooth pour lui tout seul. Le Sonos Roam (actuellement notre choix numéro un dans cette catégorie) ne coûte pas beaucoup plus que la dernière-née de la marque. Et il y a de fortes chances que vos tympans soient subjugués par des alternatives très compétentes et dans la même fourchette tarifaire, provenant de marques illustres comme Ultimate Ears, Bang & Olufsen, ou Sony. La SoundLink Flex doit véritablement convaincre au-delà de son prix, néanmoins abordable.

(Image credit: TechRadar)

Design et caractéristiques principales

9 x 20 x 5cm et 600 g

Résistance à l'eau et à la poussière (indice IP67)

Matériaux résilients et conception solide

Tout d'abord, la Bose SoundLink Flex, contrairement à un certain nombre de ses rivales, représente une enceinte Bluetooth authentiquement portable. Certaines marques semblent penser que le fait d'être alimenté par une batterie et d'être suffisamment légère pour être transportée toute la journée définit une enceinte comme "portable". Pourtant, c’est Bose qui illustre ici le sens le plus noble de ce qualificatif.

La SoundLink Flex est relativement compacte (avec des dimensions de 9 x 20 x 5 cm), légère (elle pèse 600 g) et, surtout, assez robuste pour répondre à vos exigences d’audiophile nomade. Le châssis (disponible en noir et en blanc "nuage", ainsi qu'en bleu "ardoise") est principalement constitué de silicone souple et doux au toucher. Tandis que la grille avant se présente revêtue d’acier thermolaqué, de quoi lui offrir une belle résistance aux chutes. De petits pieds moulés permettent au Flex de se coucher sur le dos ou de se tenir debout en mode "paysage". Il y a aussi une boucle en tissu à l'extrémité, idéale pour suspendre l’enceinte à un crochet ou à un mousqueton et l’emporter partout avec vous. Grâce à des accéléromètres (Bose évoque une fonction "PositionIQ"), la SoundLink Flex repère son orientation et ajuste ses égaliseurs en conséquence.

La norme IP67 suggère que l’enceinte Bose résiste à l'eau et à la poussière bien plus longtemps que tout propriétaire consciencieux ne le permettra. Cerise sur le gâteau : elle flotte, ce qui vous évitera de paniquer si elle glisse malencontreusement dans votre baignoire remplie ou dans une piscine.

L'autonomie d'une douzaine d'heures (tant que vous n'écoutez pas à plein volume, bien sûr) consolide ses qualités d’enceinte "passe-partout", et si le pire devait arriver, la Flex peut faire le plein d’énergie en un peu plus de 2h30 sur prise secteur via un chargeur USB-C.

(Image credit: TechRadar)

Les autres caractéristiques de la SoundLink Flex sont tout aussi bien pensées. Le son est délivré par un haut-parleur dynamique à large bande et renforcé par un couple de radiateurs passifs. Nous ne sommes pas sûrs de la puissance qui alimente ce haut-parleur, mais nous sommes certains qu'il s'agit d'un système de classe D.

De même, la résolution native du convertisseur numérique-analogique intégré reste un mystère. Nos tests ont révélé une enceinte suffisamment haute résolution pour traiter certains fichiers TIDAL Masters, en passant hélas à côté des plus gros. La SoundLink Flex accepte volontiers un fichier en 24 bits/192 kHz, mais il sera réduit avant que vous ne puissiez l'écouter. La connectivité sans fil, assurée par la norme Bluetooth 4.2, n'arrange pas les choses non plus - même si l’enceinte s'appaire au moins rapidement et avec une connexion apparemment inébranlable. Notons qu’elle peut se coupler à deux appareils à la fois, ce qui s’avère fort pratique.

Pour ce qui est du contrôle, la SoundLink Flex octroie de nombreuses options. Il y a quelques commandes physiques le long du bord supérieur du châssis (lorsque l’enceinte est en position "paysage"). Vous composerez ainsi tactilement avec la mise sous tension/hors tension, le volume haut/bas, le couplage Bluetooth, la lecture/pause et le saut en avant/en arrière de vos pistes musicales. Le contrôle vocal est disponible via Siri ou Google Assistant, alors que l'application mobile Bose Connect offre un raccourci raisonnable pour ceux qui préfèrent télécommander leur appareil audio à distance.

Dans la tradition de Bose, cette application compagnon est stable et propre, toutefois elle ne permet pas de paramétrer l'égaliseur - ce qui est un oubli fâcheux. Elle offre au moins la possibilité de créer une configuration stéréo en associant la SoundLink Flex à plusieurs enceintes de la marque.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio

Son audacieux, affirmé et percutant

Peut devenir légèrement rauque à volume élevé

Dynamique et expression rythmique impressionnantes

Bose suggère que la SoundLink Flex est capable de fournir un "son qui remplit la pièce" - cependant à moins qu'il ne s'agisse d'une pièce inconfortablement petite, nous pensons que ce n'est pas tout à fait vrai. N'ayez aucun doute pour autant : compte tenu de ses dimensions et de son prix, cette enceinte Bose s’impose comme une petite enceinte franche, confiante… mais bruyante.

Si c'est de l'ampleur que vous recherchez, vous pourriez faire pire que lancer Midnight in a Perfect World de DJ Shadow sur la SounLink Flex. L’enceinte Bose délivre le morceau avec une présence affirmée dans les basses fréquences - celles-ci s’avèrent plus complètes et plus substantielles que ce que l'on pourrait attendre d'une enceinte de cette taille.

Les radiateurs passifs sont évidemment d'une grande aide à cet égard, mais ils dictent également un son aussi peu détaillé qu'il est corsé dans les basses fréquences. Le "punch" est une caractéristique admirable pour une enceinte Bluetooth portable, mais pas la "monotonie". L’enceinte utilisée en extérieur, toutefois, ses basses affirmées apparaissent comme un atout indéniable.

(Image credit: TechRadar)

La Flex est tout aussi affirmative à l'autre extrémité de la gamme de fréquences. Les sons aigus sont consistants et comportent un peu plus de détails, tant dans le timbre que la texture. Si vous décidez de pousser le volume à fond, les aigus peuvent devenir assez abrasifs, mais si vous le baissez ils redeviennent disciplinés et pertinents. Il y a beaucoup de mordant et de croustillant ici - donc si la scène sonore devient incontrôlable, vous savez quoi faire.

La Bose SoundLink Flex gère bien le rythme lent, aussi. Toutes les enceintes portables abordables ne peuvent pas donner une expression correcte aux rythmes et aux tempos, mais la Flex s'avère assez sinueuse là où un certain nombre de rivales ont tendance à se noyer dans leur suivi rythmique.

Côté médiums, la SoundLink Flex a diffusé Flexing de Meek Mill de manière suffisamment distincte et détaillée, pour rendre absolument claire toute la misogynie répréhensible et autoproclamée du rappeur. Il s'agit d'un niveau d'articulation qui est loin d'être commun dans les produits audio de ce type et de ce prix.

En synthèse, et malgré son haut-parleur unique, la SoundLink Flex présente assez de dynamisme pour rendre évidents les changements de volume ou d'accentuation sonore. En fait, tout ce dont elle a besoin pour devenir une authentique championne, c'est d'un peu plus de décorum à haut volume et d'un peu plus d'éloquence dans les basses fréquences.

Faut-il acheter la Bose Soundlink Flex ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-la si...

Vous avez besoin d'une enceinte véritablement portable

Traitez-la avec un minimum de respect et la SoundLink Flex résistera à la plupart des situations. Elle se veut ainsi parfaite pour diffuser vos playlists en extérieur, au bord de la piscine. Sinon, sa légèreté et sa compacité vous permettent de l’emporter partout avec vous.

Vous aimez garder le contrôle

Grâce à l'application mobile, au contrôle vocal et aux commandes tactiles, vous devriez être en mesure de contrôler votre enceinte à proximité ou à distance, en fonction de vos petites habitudes.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez l’habitude de personnaliser votre écoute

Difficile d’ajuster vos fréquences ici, car vous devrez vous passer d’un égaliseur au sein de l’application mobile. Vous devrez dès lors composer avec les modes proposés par défaut.