Test Acer Swift 5 (2022)

L'Acer Swift 5 est une excellente entrée sur le marché du milieu de gamme, avec une bonne autonomie, une excellente qualité sonore et un écran tactile 1080p. Il est aussi étonnamment bon en tant qu'ordinateur portable de jeu occasionnel, mais son prix est plus élevé.

L’Acer Swift 5 (2022) en résumé

L'Acer Swift 5 (2022) est un ordinateur portable solide, bien adapté pour répondre à une grande variété de besoins informatiques quotidiens. C'est un ordinateur portable idéal pour l'école ou le travail en raison de son efficacité, de son temps de démarrage rapide et de ses excellentes performances qui permettent de jongler avec de nombreuses tâches nécessitant un processeur sans ralentir.

Il est aussi beau que performant, et l'une des principales caractéristiques de l'Acer Swift 5 est son écran tactile Gorilla Glass antimicrobien. Il s'agit d'une caractéristique haut de gamme pour un appareil de cette gamme de prix, certes, mais cet écran est une bénédiction, nous vous l'assurons, et vaut bien la hausse du prix.

Il est incroyablement réactif, réagissant instantanément à tout contact, est substantiel et lourd, et résiste étonnamment bien aux empreintes digitales et à la poussière. L'écran tactile semble être une extension naturelle de l'ordinateur portable, et il est agréable d'en avoir un sur un ordinateur portable qui n'est pas essentiellement une tablette avec un clavier.

L'autonomie de la batterie est également assez solide ; même avec des programmes intensifs en cours d'exécution, elle dépasse facilement les six heures et en fonctionnement normal, elle est même supérieure. Si vous avez besoin de recharger, le port de charge Thunderbolt 4 permet de recharger la batterie à environ quatre heures en seulement une demi-heure.

La prise en charge du Wi-Fi 6E est également intégrée, ce qui signifie une connexion Internet sans fil beaucoup plus rapide lorsqu'elle est disponible. Combiné à son poids léger qui donne l'impression d'être un Chromebook beaucoup plus petit, c'est l'un des meilleurs Ultrabooks en général et probablement le meilleur ordinateur portable pour étudiants que nous avons vu jusqu'à présent cette année.

Le Swift 5 représente ce qui se passe lorsque vous combinez le style avec la substance, avec une lunette ultra-mince, un clavier mince mais satisfaisant, et un trackpad avec une texture lisse et soyeuse.

Le processeur Intel Alder Lake est extrêmement rapide et reste tout aussi réactif, qu'il soit branché ou sur batterie, ce qui en fait l'un des meilleurs ordinateurs portables de milieu de gamme en termes de performances, mais attendez-vous à payer un peu plus que ce à quoi vous vous attendiez pour cette nouvelle technologie sophistiquée.

Prix et disponibilité

Combien coûte-t-il ? À partir de 1799€

À partir de 1799€ Quand est-il disponible ? Il est en vente dès maintenant sur la boutique en ligne d'Acer ou chez les principaux détaillants

L'Acer Swift 5 (2022) est disponible dès maintenant, à partir de 1799€.

Si l'on compare le prix de cet ordinateur portable à deux autres ordinateurs portables similaires, le Samsung Galaxy Book Pro est un peu moins cher que le Swift 5, bien qu'il ait des spécifications moins puissantes comme un processeur Intel Core i5 de dernière génération. De même, le Razer Book 13 offre des performances et des fonctionnalités fantastiques à un prix inférieur à celui du Swift 5, mais il utilise lui aussi une technologie de dernière génération.

Le HP Elite Dragonfly G2 est plus proche du Swift 5 en termes de spécifications, mais il est beaucoup plus cher, puisqu’il est à partir de 1985€. Donc, bien que le prix soit un peu élevé pour un ordinateur portable de milieu de gamme, ce n'est certainement pas l'option la plus chère et il a des spécifications fantastiques pour le prix que vous payez, ce qui en fait un modèle de choix.

Valeur: 4 / 5

Design

(Image credit: Future)

Superbe

Écran spacieux

Très léger

Spec Sheet Voici la configuration de l'Acer Swift 5 (2022) envoyée à TechRadar pour examen : CPU: 12ème génération Intel Core i7-1260P

Graphiques: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 16 Go LPDDR5 de mémoire

Écran: Écran tactile WQXGA de 14 pouces, rapport d'aspect 16:10 (2560x1600) avec verre Gorilla Glass

Stockage: 1TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD

Ports: 2 x Thunderbolt 4 ports, 1 x HDMI 2.1 port, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Connectivité: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Camera: FHD webcam

Poids: 1.2 kg

Taille: 309.8 x 213.36 x 14.98 mm

Si vous recherchez un ordinateur portable à l'extérieur magnifique et élégant, ne cherchez pas plus loin que l'Acer Swift 5 (2022). Il est fabriqué en aluminium de qualité aérospatial couleur vert menthe avec des reflets dorés, couplé à un verre Gorilla Glass antimicrobien lisse et un clavier rétroéclairé. De loin, c'est un design simple mais élégant qui le distingue des autres modèles de milieu de gamme.

De même, le clavier est également lisse avec des touches larges qui facilitent la frappe, et le rétroéclairage est non seulement esthétique mais fournit un éclairage supplémentaire la nuit ou dans les zones sombres.

Le pavé tactile est soyeux, permettant à vos doigts de glisser avec aisance, et on peut en dire autant de l'écran tactile 1080p, qui répond instantanément à toutes les pressions et à tous les mouvements. L'écran tactile est si naturel que nous ne pourrions pas imaginer cet ordinateur portable sans lui.

(Image credit: Future)

Et bien qu'il soit pratique de l'avoir sur un véritable ordinateur portable au lieu d'une tablette, il présente l'inconvénient de le rendre réfléchissant, ce qui affecte la visibilité en cas de lumière solaire directe. Cela signifie que si vous l'emportez à l'extérieur, assurez-vous de vous asseoir à l'ombre, sinon il sera difficile de voir l'écran.

Deux autres points positifs sont le poids et la taille de l'écran. L'Acer Swift 5 pèse 1,2 kg et a une épaisseur de 14,98 mm, ce qui fait que le transporter est un jeu d'enfant. En outre, son écran de 14 pouces est plus que respectable et son ratio taille/écran est de 92,22 % grâce à son cadre ultrafin.

(Image credit: Future)

La sélection de ports n'est pas en reste avec deux ports de charge Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, une prise casque et deux ports USB 3.2 Gen 1. Il y a beaucoup de choix, quels que soient vos besoins.

(Image credit: Future)

La frappe sur le clavier est assez fluide et précise. Les touches elles-mêmes facilitent la saisie pour les personnes ayant des doigts plus larges ou tremblants, bien qu'elles pourraient être un peu plus larges, car il arrive parfois que l'on appuie deux fois sur une même touche. Cette situation est aggravée par les touches lisses, car la même propriété qui vous permet de glisser sur les touches peut parfois vous faire glisser vers la mauvaise touche.

Design: 4.5 / 5

Performances

Idéal pour les jeux occasionnels

Des performances fantastiques

Benchmarks Voici comment l'Acer Swift 5 (2022) s'est comporté dans notre série de tests de référence : 3DMark: Night Raid: 16,456; Fire Strike: 4,860; Time Spy: 1,946

Cinebench R20 Multi-core: 10,362

GeekBench 5: 1,682 (single-core); 9,824 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 4,293 points

PCMark 10 Battery Life: 8:31

Battery Life (TechRadar movie test): 6:02

La configuration à double ventilateur est silencieuse mais fait un excellent travail pour maintenir l'ordinateur portable bien ventilé. Au cours de nos tests quotidiens, nous n'avons constaté aucun problème de surchauffe ; tout au plus, l'ordinateur est devenu chaud après une utilisation prolongée, mais rien d'alarmant.

Ses résultats aux tests de référence sont meilleurs que ceux d'autres ordinateurs portables aux spécifications similaires, ce qui signifie qu'il est plus que capable de gérer des jeux peu ou modestement exigeants. Et si les titres haut de gamme auront certainement du mal à s'imposer sur cette machine, le fait qu'elle puisse jouer aux meilleurs jeux pour ordinateur portable tels que Disco Elysium et Cuphead en plus des tâches scolaires et de productivité rend son prix beaucoup plus raisonnable.

L'écran Full HD est clair comme le cristal et vibrant et n'est pas du tout brouillé par l'écran tactile, bien que la durée pendant laquelle cela restera le cas dépendra de la façon dont vous en prendrez soin. Un écran 4K ou un écran OLED aurait été préférable, mais la perte d'autonomie de la batterie aurait probablement été trop importante pour en valoir la peine, surtout pour un ordinateur portable de type "pick-up-and-go".

La webcam 1080p parvient à prendre des photos et des vidéos propres et bien éclairées, et la qualité sonore est également excellente. Même avec les morceaux de musique les plus complexes que nous avons pu trouver, chaque instrument peut être clairement entendu. Le volume lui-même est également bien équilibré, ni trop fort ni trop faible.

Les performances globales sont comparables à celles d'autres ordinateurs portables dans la même gamme de prix et de spécifications, mais l'écran tactile et la capacité à faire tourner des jeux de manière décente lui donnent une longueur d'avance. Mais si le prix est bien mérité, il est encore un peu plus élevé que d'autres options moins chères qui offrent la même capacité à travailler efficacement, donc si vous êtes simplement à la recherche du meilleur ordinateur portable professionnel pour le travail, vous pourriez trouver un ordinateur portable Dell ou Lenovo aussi efficace pour un meilleur prix.

Performances: 4 / 5

Autonomie

Recharge très rapide

L'autonomie est solide

L'Acer Swift 5 a une excellente autonomie pour la quantité de puissance qu'il possède, à la fois lorsque l'ordinateur portable est utilisé normalement et lorsqu'il est sollicité par divers programmes fonctionnant en arrière-plan.

Lorsque nous avons effectué notre test standard de film en Full HD qui consiste à faire tourner en boucle Tears of Steel (s'ouvre dans un nouvel onglet) sur des paramètres de puissance équilibrés jusqu'à ce que la batterie s'épuise, il a fallu six heures avant que la batterie ne se vide.

Dans le même temps, lorsque nous avons effectué le benchmark PCMark 10 Battery Life, il a atteint un score beaucoup plus respectable de huit heures et 31 minutes, bien que ce soit à peu près là où d'autres ordinateurs portables avec des spécifications similaires finissent, de sorte que le Swift 5 est plus ou moins à la hauteur en ce qui concerne l'autonomie de la batterie.

Enfin, la recharge de la batterie ne prend pas beaucoup de temps non plus, donc le temps passé branché sera minimal.

Autonomie : 3,5/5

Faut-il acheter l’Acer Swift 5 (2022) ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si…

Vous voulez un ordinateur portable avec un écran tactile de qualité supérieure.

L'écran tactile Gorilla Glass est réactif et limpide, et les fonctions antimicrobiennes garantissent qu'il attire le moins de poussière possible.

Vous voulez un ordinateur portable léger et ultrafin

Avec un poids d'à peine 2,65 livres et une épaisseur de 0,59 pouce, cet ordinateur portable est l'un des plus faciles à transporter, surtout si l'on tient compte de son grand écran de 14 pouces et de son cadre ultrafin.

Vous êtes intéressé par les options de jeu

Pour une option de milieu de gamme, il est étonnamment bien adapté pour jouer à des jeux peu ou moyennement exigeants, ce qui en fait un ordinateur portable bien équilibré qui vaut bien son prix.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'un ordinateur portable moins cher

Le prix est encore assez élevé et si vous n'avez pas besoin des capacités de jeu ou de l'écran tactile, il existe de nombreuses options moins chères qui peuvent répondre à vos besoins.

Vous voulez un ordinateur portable avec une meilleure autonomie de batterie

L'autonomie de la batterie est d'environ huit heures et demie en utilisation normale et de six heures en cas de lecture constante de vidéos. Mais d'autres concurrents offrent une meilleure autonomie en échange de performances légèrement inférieures.