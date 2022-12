Test de la station d'accueil Dell Dual Charge

La station d'accueil Dual Charge de Dell est une excellente option pour n'importe quel espace de travail, offrant suffisamment de stabilité et de capacité pour faire fonctionner votre système de bureau en toute simplicité tout en fournissant une connectivité satisfaisante, notamment des ports USB-A, des ports USB-C et une sortie HDMI. Avec une capacité de charge sans fil incluse également, cela vaut la peine d'envisager son achat si vous recherchez une nouvelle station d'accueil. Toutefois, prenez garde au fait que le câble USB-C hôte n'est pas interchangeable).

La station d'accueil Dell HD22Q Dual Charge Dock est une station d'accueil pour votre ordinateur doté d'un dispositif USB-C. Elle permet de connecter simultanément jusqu'à deux écrans 4K à l'aide des ports HDMI et DisplayPort.

Cependant, il s'agit également d'un socle de chargement sans fil pour votre appareil mobile, car votre ordinateur recevra 90 W d'énergie par le biais de l'USB-C, et votre appareil mobile se chargera simultanément sur un socle de chargement sans fil Qi incliné.

Déballage

Le déballage de la station d'accueil est un jeu d'enfant, car le produit ne comporte que deux éléments - la station d'accueil, avec un câble intégré, et le bloc d'alimentation. L'avantage du câble USB-C hôte joint est qu'il ajoute à la simplicité de cette station d'accueil, car vous pouvez facilement brancher la station d'accueil Dual Charge sur votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone sans utiliser un autre câble USB-C. Toutefois, une telle simplicité induit qu'il n'est pas possible d'utiliser un câble de longueur différente, de le brancher sur une installation existante ou de le remplacer si le câble est endommagé.

Premières impressions

Nous n'étions pas convaincus par cette station d'accueil, car son faible encombrement et son pad sans fil intégré ressemblaient plus à des gadgets qu'à un véritable outil de travail. Cependant, après l'avoir testé pendant quelques jours, nous avons réalisé que ce dock pouvait fonctionner comme un hub pour les configurations à un ou deux écrans. Chaque port a été utilisé pour vérifier que tout fonctionnait correctement, et toutes les clés USB que nous avons connectées, ainsi que le port Ethernet et les écrans externes, ont fonctionné comme ils le devaient, sans qu'aucun pilote ou logiciel supplémentaire ne soit nécessaire pour tirer pleinement parti de ces ports.

Design et qualité de fabrication

Specs >Ports : USB-C, 4 x USB-A, RJ45 Ethernet, HDMI, DisplayPort >Chargement : 90 W vers l'hôte, 12 W Qi >Dimensions : 113,2 x 90,5 x 117,35 mm >Poids : 0,67 kg

La station d'accueil Dual Charge de Dell est un excellent complément à tout poste de travail. L'avant du chargeur sans fil et les quatre panneaux latéraux sont recouverts d'une finition noire élégante. Le fond est fabriqué dans un matériau durable et résistant qui ne glissera pas beaucoup, tandis que le haut de la station d'accueil est en métal robuste. Le cordon d'alimentation de la station d'accueil est suffisamment long pour atteindre une prise sur le sol ou sur le côté d'un bureau.

La station d'accueil Dual Charge est assez lourde pour ne pas être renversée facilement. Le port USB-C de gauche est facilement accessible tout en gardant le panneau avant disponible pour charger votre téléphone, ainsi que deux autres ports USB-A qui sont également bien placés et facilement accessibles.

En service

Nous avons principalement utilisé cette station d'accueil avec un MacBook Air M1, mais nous l'avons également testée avec plusieurs ordinateurs portables Windows en tant que station d'accueil unique ou hub central pour une configuration de bureau. Le câble intégré fonctionne assez bien, même si nous avons dû tenir compte de l'emplacement des ports sur nos ordinateurs portables lors de la mise en place de notre espace de travail. Ceci étant dit, lorsque nous avons essayé de l'intégrer dans une configuration de bureau plus étendue avec trois moniteurs, de nombreux hubs et une pléthore de périphériques, nous avons trouvé l'intégration délicate. Cette station d'accueil est conçue pour être une station d'accueil autonome pour une installation relativement simple.

Les ports à l'arrière de cette station d'accueil se sont avérés facilement accessibles et assez réactifs. Nous regrettons l'absence d'un emplacement pour carte SD ou microSD et peut-être d'une autre sortie d'affichage.

Conclusion

Dans l'ensemble, cette station d'accueil mérite d'être prise en compte lors de l'aménagement de votre espace de travail. Cependant, elle ne convient pas forcément à tout le monde. La station d'accueil Dual Charge est suffisamment solide pour rester en place lors de son utilisation et suffisamment performante pour gérer une configuration de bureau importante, les ports arrière étant facilement accessibles et assez réactifs sur un certain nombre d'ordinateurs portables différents.

Avec un prix élevé de 286,82 euros actuellement sur le site de Dell, vous voudrez vous assurer que cette station d'accueil correspond à ce que vous voulez sur votre bureau avant de l'acheter.