Xbox Game Pass pour PC : l’abonnement va plus que doubler à partir de la semaine prochaine

La formule Xbox Game Pass pour PC deviendra publique dès la semaine prochaine, ce qui signifie que l’offre à durée limitée de 3,99 € par mois, propre à la « bêta » du service, n’a plus de raison d’être. Tout abonné devra désormais s’acquitter du tarif décidé par Microsoft et qui correspond à 2,5 fois la mensualité découverte proposée jusqu’ici.

A partir du 17 septembre, les membres ayant souscrit à l’offre découverte du Xbox Game Pass pour PC débourseront dorénavant 9,99 € par mois, soit le même prix que le Pass pour console. Les nouveaux inscrits, qui rejoindront la plateforme après cette date fatidique, pourront toujours bénéficier du premier mois à 1 €. Tandis que les joueurs les plus intimement convaincus par le service se dirigeront, sans doute, vers l’offre Ultimate à 12,99 € mensuels. Cette dernière comprenant les Pass PC + Console, mais aussi le catalogue Xbox Live Gold et celui du Project xCloud, opérationnel à partir du 15 septembre. Soit deux jours avant la modification finale des tarifs.

Notez que, quelle que soit la formule choisie, votre abonnement sera automatiquement renouvelé chaque mois.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more detailsSeptember 9, 2020