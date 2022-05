Thomas Hayden Church jouera le vilain principal dans cette adaptation d'un jeu PlayStation extrêmement populaire

Thomas Hayden Church jouera le rôle du méchant principal dans la prochaine adaptation télévisée de NBC Peacock du jeu vidéo culte "Twisted Metal", écrite par l'équipe de Deadpool et dirigée par le showrunner de Cobra Kai, Michael Jonathan Smith.

Church n'est pas étranger au rôle de méchant avec son personnage de Sandman dans Spider Man : No Way Home. On imagine donc que son interprétation de l'agent Stone dans "Twisted Metal" ne manquera pas de piquant.

Selon The Hollywood Reporter, l'agent Stone est décrit comme "un patrouilleur de la route post-apocalyptique, froid et inflexible, qui dirige les opérations avec une langue d'argent et une main de fer tordue, poursuivant même les plus petits crimes avec des jugements très sévères. L'agent Stone ne reculera devant rien pour ramener la loi et l'ordre dans les États divisés d'Amérique, et tuera quiconque sur son chemin défie son pouvoir."

Et c'est une excellente nouvelle !

Church sera rejoint par Stephanie Beatriz et Anthony Mackie. Beatriz jouera Quiet, une "féroce voleuse de voitures qui agit purement par instinct" tandis que Mackie jouera John Doe, "un laitier malin et bavard qui parle aussi vite qu'il conduit, affrontant des véhicules de destruction sauvages alors qu'il livre des fournitures indispensables d'une colonie post-apocalyptique à une autre."

La série sera écrite par Rhett Reese et Paul Wernick, deux anciens de Deadpool, et Kitao Sakurai devrait réaliser plusieurs épisodes de cette comédie d'action de 30 minutes.

Analyse : Les adaptations de jeux vidéo peuvent-elles fonctionner ?

Les adaptations de jeux vidéo ont une histoire très tourmentée, peu d'entre elles trouvant un public. Pour chaque Resident Evil, il y a une douzaine de flops d'Uwe Boll et c'est le même refrain pour Super Mario Bros.

Mais ce n'est pas comme si les jeux vidéo n'étaient pas capables de produire des histoires valables. The Last of Us va faire l'objet d'une adaptation télévisuelle majeure, et en ce qui nous concerne, ce jeu aurait mérité un Oscar. Twisted Metal est aussi une propriété suffisamment culte pour que cela puisse fonctionner.

L'avenir nous le dira, mais nous avons toute confiance en Thomas Hayden Church pour aider Twisted Metal à trouver son public.