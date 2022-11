Bénéficiez d’une réduction de 400€ sur le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Mélangez les séries Galaxy S et Galaxy Note et vous obtiendrez ce fabuleux S22 Ultra. Un smartphone haut de gamme à la qualité de conception irréprochable. Son superbe écran OLED de 6,8 pouces le place parmi les plus grands smartphones sur le marché. Mais le calibrage de l’écran donne un effet punchy propre à Samsung qui est très plaisant à l’œil. Sa résolution exceptionnelle Quad HD Plus (3088 x 1440 pixels) lui permet d’être un formidable écran pour le multimédia, comme le binge-watching sur n’importe quelle plateforme de streaming. L’appareil dispose bien sûr d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, ce qui est un plus non négligeable lorsque l’on navigue sur internet ou défile les flux de réseaux sociaux. Le taux de rafraichissement peut être adaptatif en fonction du contenu et peut se limiter à seulement 1 Hz. Les jeux compatibles tourneront à 120 fps.

D’ailleurs, parlons-en, des jeux. Ils tournent grâce à la puce mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nm. Bien qu’elle ne dépasse pas l’A15 Bionic d’Apple en terme de performances brutes, les jeux tourneront sans le moindre problème, saccade ou ralentissement. Vous pourrez afficher tous les jeux du Play Store dans leurs qualités graphiques les plus hautes.

Côté photo, vous aurez affaire à un véritable photophone grâce à son capteur principal de 108 Mpx f/2.2 avec un champ de vision grand angle de 85 degrés et une caméra ultra grand angle de 12 Mpx f/2,2 avec un champ de vision de 120 degrés. Il y a également deux téléobjectifs de 10 Mpx. Le zoom optique est capable d’aller jusqu’à 10x, de quoi prendre des photos lointaines sans aucun zoom numérique. Les images sont claires, et la clarté est excellente. Le photophone est aussi capable de prendre de formidables photos la nuit.