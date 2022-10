Les Samsung Galaxy Buds 2 passent sous la barre des 40€

Les écouteurs sans fil du géant sud-coréen, sortis l'année dernière, sont de formidables compagnons de route pour profiter pleinement de votre musique. Que vous soyez dans le métro ou en balade, ils vous enferment dans un cocon avec vos playlists favorites pour seule compagnie... grâce à une réduction de bruit active décente.

Les écouteurs True Wireless de Samsung de deuxième génération disposent aussi d'une qualité d'appel améliorée par rapport au premier modèle. Ils sont conçus avec deux haut-parleurs par écouteurs pour capter plus précisément votre voix. Ainsi, votre interlocuteur vous entendra mieux et les conversations n'en seront que plus agréables. Côté musique, puisque c'est surtout pour cela que l'on achète des écouteurs, ils délivrent un son équilibré. Les basses sont amplifiées, de même que les médiums et les aigus. La scène sonore est beaucoup plus large que sur les Galaxy Buds de première génération.

Ces écouteurs disposent enfin d'une très bonne autonomie pour tenir plusieurs jours sur une seule charge. Comptez 29 heures au total, avant de devoir les recharger depuis leur boîtier. Celui-ci, compact, tient d'ailleurs très bien dans une poche. Les écouteurs sont certifiés IPX2 pour une résistance à l'eau, pratique pour éviter les accidents. Enfin, des commandes tactiles sont intégrées comme la fonction lecture/pause en un toucher, un double tap pour passer à la piste suivante et trois pressions pour réécouter le titre précédent.