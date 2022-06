Bon plan Rue du Commerce : ce grand téléviseur Samsung 4K HDR voit son prix chuter

Si vous êtes à la recherche d'un téléviseur performant intégrant les dernières technologies de pointe, vous êtes au bon endroit.

L'année dernière, Samsung a commercialisé deux téléviseurs intégrant tous deux la résolution UHD et la technologique QLED : les QN90A et le QN95A. Les deux modèles sont à peu de choses près identiques, sauf que le dernier est plus fin dû à une gestion des fils plus optimisée. Il possède quatre ports HDMI 2.1 alors que le 90A en possède aussi quatre mais un seul est HDMI 2.1. Enfin, côté son, le 95A dispose de la technologie OTS+ Pro quand l'autre modèle se contente du OTS+, qui est la technologie constructeur du son spatialisé pour une immersion accrue. Bref, pas de quoi vraiment les distinguer énormément. Mais le fabricant sud-coréen a aussi sorti un modèle intermédiaire, le QN92A qui dispose des mêmes fonctionnalités que le 95A, non présentes sur le 90A, à un prix légèrement plus "accessible".

Il bénéficie des meilleures technologies qu'on puisse trouver dans un téléviseur. En effet, Samsung propose sa technologie QLED qui permet des couleurs plus éclatantes et nuancées, ainsi qu'une plus grande luminosité qui s'adapte parfaitement en fonction du jour et de la nuit. Couplée à la norme HDR 2000, les scènes de vos films et séries préférées seront plus belles que jamais. Le QLED a aussi l'avantage d'avoir un input lag bien plus réduit par rapport à de l'OLED classique. Un avantage certain pour les joueurs et notamment ceux possédant une des dernières générations de consoles Xbox Series et Playstation 5. La résolution 4K est bien évidemment de la partie : l'image est détaillée et les pixels sont invisibles du moment qu'on colle pas son œil sur l'écran.