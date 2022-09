Le Samsung Odyssey G5 passe sous la barre des 200€

La gamme Odyssey des moniteurs Samsung est large. Avec les G3, G5, G7 et le monstrueux G9, les moniteurs gaming du fabricant sud-coréen s’adaptent à toutes les bourses et à tous les goûts. Si vous recherchez un moniteur WQHD à haut taux de rafraichissement abordable, profitez-en puisque la version 27 pouces bénéficie en ce moment d’un code promo.

Le Samsung Odyssey G5 a de solides atouts à faire valoir pour un prix contenu. Sa dalle VA offre un excellent compromis entre les TN et IPS et fait partie des meilleures du marché. Son incurvation permet une forte diminution de la fatigue visuelle. Il prend en charge le HDR10 pour des couleurs toujours plus impressionnantes. Sa définition WQHD offre des images détaillées et d’une grande netteté. Il bénéficie en plus d’un haut taux de rafraichissement de 144 Hz pour une très grande fluidité. La rémanence de seulement 1 ms vous permet de toujours avoir une longueur d’avance sur vos adversaires. La technologie AMD FreeSync Premium permet la synchronisation de la carte graphique avec l’écran pour réduire les lags et déchirures d’image.

La meilleure offre Samsung Odyssey G5 du jour