Offrez-vous la tablette Lenovo Yoga Tab 11 à prix réduit grâce à cette promotion limitée

C’est l’une des meilleures tablettes dans cette gamme de prix. La Lenovo Yoga Tab 11 est dotée d’un superbe écran de 11 pouces IPS 2K certifié par Dolby Vision ainsi que de quatre haut-parleurs stéréo. Ils produisent une belle qualité sonore sans se déformer à des volumes élevés. Les médiums et les aigus sont aussi particulièrement détaillés. Cette tablette devient rapidement un excellent appareil multimédia pour regarder des films et des séries dans les transports ou le soir avant de dormir. La dalle IPS permet d’afficher une large gamme de couleurs. La compatibilité HDR est la cerise sur le gâteau pour tous cinéphiles, et le traitement sur cette tablette est loin d’être mauvais.

Côté performances, la tablette intègre un processeur MediaTek G90T épaulé par 4 Go de mémoire vive. La tablette n’a pas été pensée pour battre des records dans les benchmarks, et l’absence d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz est une preuve supplémentaire. Le processeur permettra tout de même de lancer la plupart des jeux du Play Store, avec toutefois des concessions graphiques à faire pour garder un framerate stable.

Sa batterie de 7 700 mAh lui assure une bonne autonomie et sera idéale pour vos trajets en avion ou en train. La tablette est dotée d’un port microSD qui vous permet d'élargir la capacité de stockage (c'est assez rare pour le souligner).

Excellente tablette de milieu de gamme qui se révèle être un appareil de premier choix pour regarder vos programmes préférés sur les diverses plateformes de streaming. Son grand écran lui assure un bon confort de vision grâce à sa résolution 2K. Son processeur pourra faire tourner la plupart des jeux du Google Play Store mais attendez-vous à faire des concessions graphiques. Cette tablette est définitivement pensée pour pouvoir éventuellement travailler et un usage multimédia. Sur Cdiscount, elle est actuellement disponible à 249,99€, avec une ODR vous permettant de bénéficier d’une remise de 50€. Rendez-vous sur cette page (s'ouvre dans un nouvel onglet) pour en bénéficier.