Vous souhaitez changer de PC portable gamer ? Economisez 300 € sur cette offre Lenovo Legion 5

Dans l'optique où installer un ordinateur fixe destiné au gaming est impossible pour vous, vous devriez jeter un œil à ce on plan alléchant. Le Lenovo Legion 5 est un PC portable conçu pour les jeux vidéo que vous pouvez emmener partout. Ses 2,4 kg peuvent se révéler un peu lourd au quotidien, mais l'ordinateur portable se glissera facilement dans un sac à dos.

Son avantage certain repose dans l'intégration d'une carte graphique de dernière génération Nvidia GeForce RTX 3070, couplé à un processeur AMD Ryzen 5 5600H et 16 Go de RAM. Ce qui vous permettra de lancer tous les titres AAA actuels, sans nécessité de procéder à de grosses concessions graphiques. Côté stockage, on a le droit à un SSD de 512 Go, histoire de compter sur un chargement très rapide des jeux et des fichiers multimédia volumineux. Ils s'afficheront sur un écran de 15,6 pouces Full HD en dalle IPS 165 Hz, qui délivre des couleurs éclatantes et qui s'avère idéale pour les amateurs de FPS. La technologie FreeSync est aussi de la partie pour adapter le taux de rafraichissement de l'écran avec celui de la carte graphique, afin de réduire les déchirures d'images.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Lenovo Legion 5 15,6" RTX 3070|1199,99€ (au lieu de 1499,99€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

En ce moment, le Lenovo Legion 5 est en promotion sur Cdiscount. Et elle est considérable. C'est peut-être le moment d'en profiter puisqu'elle ne va surement pas rester très longtemps en ligne. Pour en profiter, il suffit de mettre l'article dans le panier, une remise immédiate de 300€ est déjà actée.