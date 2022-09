Le meilleur photophone du marché bénéficie d'une remise de 120 € chez Orange

Mettons direct les points sur les i : non, cette offre de remboursement sur le Google Pixel 6 n'est pas réservée aux abonnés Orange et le smartphone ne sera pas bloqué par l'opérateur.

Le Google Pixel 6, boosté par sa puce maison Tensor, bénéficie de belles performances photo. Certes, celles-ci sont légèrement en retrait par rapport à la version Pro, mais les clichés restent exceptionnels - particulièrement face à des concurrents compris dans la même gamme de prix. A l'arrière, on retrouve un capteur principal de 50 Mpx avec un champ de vision de 82 degrés et une ouverture f/1.85. A côté, on a aussi le droit à un ultra grand angle de 12 Mpx octroyant un champ de vision de 114 degrés et une ouverture f/2.2.

Le smartphone embarque 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go. Couplé à la nouvelle puce Tensor, le smartphone est parfaitement fluide, quelles que soient les tâches demandées et le nombre d'applications ouvertes en arrière plan. Son superbe écran OLED FHD+ vous assure une qualité d'image exceptionnelle pour sublimer vos films et séries. Son écran avec taux de rafraîchissement de 90 Hz apporte une navigation fluide et agréable. Tandis que sa taille de 6,4 pouces vous promet un excellent appareil multimédia à emmener partout.

Pour finir, l'appareil mobile de la firme de Mountain View est compatible 5G.