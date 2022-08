Offrez-vous la montre fitness Garmin Venu 2 Plus à moins de 300€

La Garmin Venu 2 Plus reprend tout ce qui a fait le succès de la Venu 2 de 2021, mais elle est cette fois-ci fournie avec un micro. Il permet de répondre aux appels entrants depuis votre poignet, et d’utiliser l’assistant vocal de votre smartphone sans le sortir de votre poche. D’ailleurs, elle est compatible avec Google Assistant, Bixby, et étonnamment, Siri.

La Garmin Venu 2 Plus excelle dans le domaine du fitness. Elle possède un très bon suivi de la condition physique, et mesure la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, les cycles de sommeil, la température corporelle, la respiration et le stress. Lorsque vous faites un footing, la dotation d’un GPS est également la bienvenue, d’autant que celui-ci est très précis. L’écran plutôt grand et équipée d’une bonne résolution est capable d’afficher des cartes musculaires et des animations afin de faire correctement les exercices physiques. Les activités telles que la course à pied et le cyclisme sont dotées d’une fonction de détection automatique si vous chutez ou avez un accident. La possibilité de passer et de prendre les appels bénéfice également à votre sécurité, puisque vous pourrez appeler un numéro d’urgence en cas de pépin dans une zone reculée.

Grâce à l’activation du mode économie, la montre est capable de tenir 10 jours avant de devoir la recharger, neuf en mode smartwatch classique, huit heures avec le GPS et la lecture audio, ou une journée entière avec GPS mais sans musique. L’autonomie varie donc énormément en fonction de votre utilisation. Pour une utilisation particulièrement axée sur le sport, nous vous conseillerons donc de l’utiliser en mode classique.