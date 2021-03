Dell XPS 13 en promo : obtenez jusqu’à 20% de réduction cette semaine

Les offres promotionnelles concernant les PC portables Dell XPS vous permettent de profiter de machines haut de gamme à des prix attractifs. Le XPS est le joyau de Dell, mais il souffre d'un tarif plutôt élevé sur les dernières versions. En parcourant les anciens modèles, vous pourrez toutefois trouver des offres très intéressantes, surtout si vous recherchez un ordinateur portable haut de gamme capable de supporter des tâches bureautiques ou multimédia exigeantes.

Cette semaine, vous pouvez donc bénéficier de remises exceptionnelles sur les Dell XPS 13 de 2019 et de 2020. Il est en effet possible d’économiser jusqu’à 374 € sur un 2-en-1 incluant un processeur Intel Core i7 de 10e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran HDR de 13,4 pouces. Mais aussi de vous offrir le nouveau Dell XPS 13 à moins de 1 400 €, alimenté par un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go et l’écran InfinityEdge FHD+ là encore de 13,4 pouces. Le tout, en passant par la boutique en ligne du constructeur.

Nous rassemblons toutes les meilleures offres Dell XPS ci-dessous.

PC portable Dell XPS 13 (2020) : 1 399 € (au lieu de 1 623,16 €)

La dernière édition du Dell XPS 13 est un ordinateur portable de luxe, avec une autonomie vous accompagnant sans faillir jusqu’au bout de la journée et des performances solides - sans parler du design, raffiné à souhait. Sa configuration baisse de 224 € et vous permet de gérer vos tâches pro comme personnelles, incluant l’exécution de certains jeux classiques comme Fortnite ou la consultation de vidéos en streaming.

PC 2-en-1 Dell XPS 13 (2020) : 2 099 € (au lieu de 2 423,16 €)

Vous aurez du mal à trouver la moindre faille au sein du Dell XPS 13 2-en-1 (2020). Sur le plan du design, il est non seulement incroyablement compact et léger, mais il est également doté d'un superbe écran réactif et d'un clavier plus qu’agréable à utiliser. L’achat de ce convertible n'est pas seulement une question d'esthétique, il se veut aussi fort impressionnant en termes de performances, grâce à ses processeurs Intel Core de 11e génération et à ses puces graphiques Intel Iris Xe.

PC 2-en-1 Dell XPS 13 (2019) : 1 499,04 € (au lieu de 1 873,20 €)

Pour 600 € de moins que le modèle plus récent, vous disposez ici d’une machine solide et profiterez de beaucoup de puissance sous son capot. Assez pour gérer un grand nombre d’applications, des tâches de productivité quotidiennes aux jeux occasionnels. C'est encore plus impressionnant compte tenu de la compacité et de la finesse de l’appareil. Côté batterie, le Dell XPS 13 2-en-1 vous accompagnera tout au long de la journée.

Plus de bons plans Dell XPS :