AirPods : profitez de la plus importante baisse de prix depuis le Black Friday

Les bonnes affaires liées aux AirPods se font plutôt rares ces derniers temps. Et pourtant, les écouteurs sans fil True Wireless d’Apple sont actuellement annoncés à prix réduit chez plusieurs marchands. Les Apple AirPods 2 avec boîtier de charge sont ainsi commercialisés à moins de 135 € chez Cdiscount, soit 25% d’économies réalisées.

Nous n'avons pas vu d'AirPods aussi bon marché depuis le Black Friday. Et même si les rumeurs d’un lancement imminent de nouveaux écouteurs au sein de la gamme se font de plus en plus insistantes, c’est probablement le modèle le moins cher que vous croiserez cette année.

Les AirPods 2 à 134,35 €, c’est ici

Les AirPods de seconde génération sont sortis en 2019 et sont rapidement devenus l'un des appareils audio les plus prisés par les mélomanes nomades. Non seulement ils représentent les écouteurs sans fil les plus élégants du marché, mais en plus ils offrent un appairage très fluide avec les meilleurs iPhone du moment ainsi que des performances sonores impressionnantes. Ils constituent le compagnon parfait de votre smartphone comme de votre Apple Watch, indispensables pour vos sessions d’entraînement sportif ou simplement vous détendre. Et à l’heure actuelle, vous pouvez les obtenir au meilleur prix !

Quelle paire d’Apple AirPods est faite pour vous ?

Si vous vous demandez lequel des modèles AirPods est le mieux adapté à vos besoins, nous allons rapidement résumer leurs principales caractéristiques. Les AirPods standards disposent d’une excellente autonomie de 4 heures et demie, avec l’option facultative de recharge sans fil (le boîtier de recharge est vendu séparément à 89 €). Ils présentent également un design plus large, souvent préféré à la conception plus ample des AirPods Pro. Nous les recommandons principalement aux propriétaires d’un iPhone qui pourraient les utiliser en complément.

Le principal argument de vente des AirPods Pro est leur fonction d'annulation du bruit active. Une technologie qui plaît aux audiophiles ayant affaire à des trajets en transports ou à un open space bruyants. En outre, ils possèdent une batterie plus solide, avec 5 heures d’autonomie supplémentaires. Si vous utilisez des écouteurs audio sans fil quotidiennement et que vous recherchez l’isolation parfaite, alors ils sont faits pour vous.