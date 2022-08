Economisez 30€ sur l’écran gamer Asus et sa fréquence de rafraichissement de 165 Hz

L’écran est doté de tout ce qu’il vous faut pour prendre l’avantage sur vos ennemis.

La taille de 24 pouces et parfaite pour rester sur du Full HD, encore très largement utilisée aujourd’hui. La fréquence de rafraichissement de 165 Hz est une aubaine pour tous les joueurs de FPS compétitifs. La fluidité est impressionnante et vous permettra d’obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, plus l’image sera belle et moins elle sera saccadée.

Le choix d’être doté d’une dalle VA constitue un excellent compromis entre les IPS et TN. L’IPS possède la plus large gamme de couleurs mais possède le moins bon contraste avec en général une image grisâtre lorsque vous jouez à des jeux comprenant des endroits à faible luminosité. La dalle TN possède la plus petite gamme de couleurs mais est dotée du meilleur contraste et de la plus grande rapidité. Ici, la dalle VA prend un peu des deux et possède un bon contraste et des couleurs plutôt variées.

De plus, la rémanence est très faible : 1 ms. Idéal pour les jeux nécessitant une réponde tactique ultra rapide comme les battle royale, et les FPS en général.

L’Asus est également doté de la Technologie AMD FreeSync qui synchronise le taux de rafraichissement de votre carte graphique à celle de l’écran, ce qui réduit considérablement les déchirures d’image et les saccades.

