Bon plan Xbox : personnalisez votre manette Xbox One, 10 € vous sont offerts par Microsoft avant le 14 octobre

Si vous avez toujours voulu concevoir votre propre manette Xbox One, en choisissant la gravure et les couleurs, mais aussi les gâchettes, les sticks analogiques, les boutons et les protections, alors c’est le moment ou jamais de céder à votre envie. Xbox Design Lab, le service personnalisation de Microsoft, vous offre actuellement 10 € de remise sur chaque manette produite et livrée à votre domicile. Une promotion limitée jusqu’au 14 octobre prochain, date à laquelle le Design Lab se met en pause. Et vous seriez déçu de manquer cette bonne affaire, car il ne rouvrira ses portes qu’en 2021.

Avec Xbox Design Lab, vous pouvez créer une manette qui correspond intégralement à votre personnalité et à votre style de jeu. Vous avez la possibilité de sélectionner de multiples finitions et couleurs, dont des nouvelles collections « Camouflage » et « Ombre », ajouter des éléments premium comme des poignées confortables ou même graver votre Gamertag au laser.

Bonus : cette manette Xbox One personnalisée fonctionnera sur les prochaines Xbox Series X et Series S. Elle peut également se connecter sur votre PC Windows 10 ou sur votre smartphone Android via Bluetooth (pratique si vous décidez de vous abonner au catalogue Google Stadia).

Profitez de l’offre limitée Xbox Design Lab :

Personnalisez votre manette Xbox One : à partir de 59,99 € (au lieu de 69,99 €)

Économisez 10 € et fabriquez une manette Xbox One qui vous est personnelle, ou concevez un tout nouveau modèle à offrir à vos compagnons / compagnes de jeux. Xbox Design Lab doit s'interrompre le 14 octobre, alors ne manquez pas votre chance de vous procurer une manette entièrement customisée avant le retour prévu du service en 2021.

Avec l’Amazon Prime Day qui aura lieu les 13 et 14 octobre, il est probable que nous bénéficierons de réductions importantes sur les manettes Xbox One et PS4, ainsi que sur les meilleurs jeux Xbox One. Nous vous proposerons les meilleurs bons plans lors de ces deux jours chocs, alors restez à l'affût.