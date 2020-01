Arvostelussa Huawei Nova 5T

Tyylikkäällä ulkonäöllä, neloiskameralla ja vahvalla suorituskyvyllä varustettu Nova 5T tarjoaa mainion hinta-laatusuhteen kohtuuhintaista puhelinta etsivälle. Yksiin kuoriin on pakattu paljon korkealuokkaisia ominaisuuksia, mutta matala hintalappu on vaatinut myös kompromisseja. Puhelin ei tue langatonta latausta, eikä näyttö käytä modernia OLED-tekniikkaa, mutta ratkaisut ovat ymmärrettäviä tässä hintaluokassa.

Nova 5T on jo Huawein toinen Nova-malli vuonna 2019. Se julkaistiin Euroopassa sopivasti sen jälkeen, kun kaikki valmistajat olivat esitelleet omat lippulaivapuhelimensa. Vaikka Nova 5T:n kohderyhmä onkin täysin eri kuin parhailla huippumalleilla, se lainaa monia ominaisuuksia tyyriimmästä hintaluokasta.

Huawein keskihintainen Nova 5T näyttää paperilla todella houkuttelevalta. Sen kompaktissa rungossa on suuri näyttö, neloiskamera sekä suorituskykyinen Kirin 980 -järjestelmäpiiri. Hintalappu on kuitenkin selvästi alempana kuin tekniset tiedot antaisivat ymmärtää.

Puhelimesta puuttuu toki tiettyjä premium-ominaisuuksia, kuten langaton lataus, laajennettava tallennustila, OLED-näyttö tai vedenkestävyysluokitus. Jos pystyt kuitenkin elämään ilman edellä mainittuja hienouksia, Nova 5T on houkutteleva vaihtoehto erityisesti paljon kuvaavalle.

Huawei Nova 5T: hinta ja saatavuus

Huawei Nova 5T maksaa yleisesti noin 450 euroa. Puhelimeen on saatavilla kolme värivaihtoehtoa, jotka ovat purppura, smaragdinsininen ja musta. RAM-muistia on aina 6 Gt:a ja tallennustilaa puolestaan 128 Gt:a.

Nova 5T näyttää teknisten tietojensa perusteella suorastaan houkuttelevan edulliselta vaikkapa P30 Pron lähtöhintaan verrattuna. Toisaalta selvästi sulavammalla 90 Hz:n AMOLED-näytöllä varustettu OnePlus 7T maksaa vain noin 150 euroa enemmän kuin Nova 5T.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Pidämme Nova-sarjan uudistuneesta värimaailmasta. Oma purppuranvärinen testilaitteemme tuntui selvästi arvokkaammalta kuin Huaweille tunnusomaiset liukuvärit.

Puhelimen lasinen takakuori heijastaa valoon 3D-efektin, joka muistuttaa hieman hologrammeja. Kirjailtu kuosi tuo mieleen myös luksuskäsilaukut, vaikka kuvio onkin melko hillitty ja huomaamaton. Pinta peittää samalla näppärästi sormenjäljet, sillä ne eivät juuri erotu kuvioidusta heijastuksesta.

(Image credit: Future)

Takakuori ei kuitenkaan erotu pelkällä näyttävällä muotoilullaan, vaan siellä sijaitsee myös puhelimen vakuuttava neloiskamera. Pystysuuntaan kasattu kameramoduuli muistuttaa selvästi P30 Pron asetelmaa. Kolme pääkameraa ja salama muodostavat yhden pystysuuntaisen linjan, ja sivulla on pieni syvyyskamera.

Nova 5T:n kameramoduuli ei pullistu takakuoresta yhtä näkyvästi kuin Honor 20 Prossa, mutta puhelin keinuu silti tasaisella alustalla, jos asetat sen selälleen. Suurin osa käyttäjistä hankkinee tosin joka tapauksessa suojakuoren, joka korjaa ongelman.

Laitteen etupuolella on puolestaan suuri 6,26-tuumainen näyttö, joka on onnistuttu pakkaamaan mukavan kompaktiin runkoon. Puhelimen rakenne tuntuu vankalta ja sen ohut profiili istuu mukavasti yhteenkin käteen. Nova 5T:ssä ei ole näyttölovea, mutta sen vasemmassa ylänurkassa on halkaisijaltaan 4,5 mm:n kamerareikä. Näyttö kattaa 90 prosenttia puhelimen etuosasta, joten sen reunat ovat miellyttävän ohuet. Ainoastaan ruudun alareuna on hieman muita paksumpi.

(Image credit: Future)

Puhelimen oikealla kyljellä on näppärä lovi, johon on sijoitettu perinteinen sormenjälkitunnistin. Se toimi testeissämme nopeasti ja luotettavasti, ja skannerin sijainti tuntui luonnolliselta. Samainen painike toimii myös puhelimen lukitus- ja virtanäppäimenä.

Laitteen pohjassa on nykyaikainen USB-C-liitäntä ja kaiutin, mutta kuulokeliitäntää ei harmillisesti näy mailla eikä halmeilla. Paketin mukana tulee onneksi USB-C-kuulokkeet ja erillinen adapteri 3,5 mm:n kuulokkeiden liittämiseen. Joudut siis joko ostamaan adapterin erikseen tai siirtymään suosiolla langattomiin kuulokkeisiin.

Näyttö

IPS LCD -näyttö paljastaa totuuden Huawei Nova 5T:n todellisesta hintaluokasta. Vaikka ruutu onkin kohtuullisen kirkas ja toistaa värit tarkasti, se ei pärjää millään kalliimmille OLED- ja AMOLED-näytöille.

LCD-paneelin värit eivät ole aivan yhtä eloisia, kontrasti ei osu aina täysin nappiin, eivätkä mustat sävyt ole täysin mustia. Erot näkyvät erityisesti elokuvien tummissa kohdissa, joista tulee väistämättä hieman harmaita. LCD-näyttö on toki hieman kirkkaampi kuin suurin osa OLED-kilpailijoista, mutta näytön maksimikirkkaus ei silti tunnu riittävän suorassa auringonpaisteessa.

Näytön venytetty Full HD -resoluutio (2 340 x 1 080) vastaa 412 pikseliä tuumaa kohden, joten kuvat ja videot näyttävät mukavan teräviltä. Videoiden katselu kuluttaa LCD-tekniikan vuoksi kuitenkin myös reippaasti akkua.

Kamerareikä on meistä nykyaikaisempi ratkaisu kuin näyttölovi, sillä se ei tungeksi näkökenttäämme aivan yhtä pahasti. Pistemäisen kameran huomaa oikeastaan ainoastaan silloin, kun esimerkiksi pelaa pelejä, joiden kontrollit asettuvat kamerareiän alueelle. Videoissa siihen ei kiinnitä juurikaan huomiota.