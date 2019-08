Arvostelussa Honor 20 Pro

Honor 20 Pro näyttää ja tuntuu premium-puhelimesta ja sen suorituskyky on lippulaivaluokkaa. Hintalappu on onnistuttu painamaan kuitenkin uskomattoman alas. Puhelin on kiistatta luokkansa parhaita.

Päivitys: Huawei ja sen tytäryhtiö Honor ovat olleet myrskyn silmässä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan myötä. Huawei ja Honor ovat kuitenkin luvanneet, että kaikki nykymallit saavat tulevat Android-päivitykset ja normaalit jälkimyyntipalvelut koko elinkaarensa ajan.

Honor on yleensä lainannut tekniikkansa Huawein uusimmista puhelimista ja karsinut muutamia teknisiä hienouksia viilatakseen hintalappua hieman alemmaksi. Honor 20 Pro ei kuitenkaan varsinaisesti seurannut tätä tuttua kaavaa, sillä sen komponentit eivät häpeile juuri edes P30 Prohon verrattuna.

Honor 20 Prossa on P30 Pron tavoin neljä takakameraa ja viimeisin Kirin 980 -piirisarja. Sen lisäksi siinä on vieläpä uutuusominaisuuksia, kuten näyttöloven korvaava kamerareikä ja virtapainikkeeseen integroitu sormenjälkitunnistin.

Lue myös arvostelumme Honor 20:stä

Honor 20 Pro ei tunnukaan monessa mielessä miltään Huawei P30 Pron halpaversiolta, vaan tehokkaalta ja vakuuttavilla komponenteilla varustetulta täysiveriseltä lippulaivalta. Toki Honor on joutunut vetämään joitain mutkia suoriksi saavuttaakseen hämmästyttävän edullisen hintalappunsa, mutta huomaako säästökohteita käytössä?

Honor 20 Pro: hinta ja julkaisupäivä

Honor 20 Pro (Kuva: TechRadar)

Honor 20 Pro maksaa Suomessa vain 499 euroa. Hinnoittelu on suomalaisittain kiinnostavaa, sillä Honorin hintalappu on meillä 100 euroa halvempi kuin muualla Euroopassa.

Honor 20 Prossa on peräti 8 Gt:a RAM-muistia, 256 Gt:a tallennustilaa sekä rivakka Kirin 980 -piirisarja. Kun mukaan ynnätään vielä yksi luokkansa parhaista kameroista, on vaikeaa kuvitella jotain toista älypuhelinta, joka tarjoaisi näin vaikuttavat komponentit tässä hintaluokassa.

Puhelimen ansaitseman korkean arvosanan taustalla onkin pitkälti juuri sen poikkeuksellisen hyvä hinta-laatusuhde.

Muotoilu

Honor 20 Pro ei näytä ensinäkemältä kovin erilaiselta kuin mikä tahansa muu Android-puhelin, mutta säntillisempi tarkastelu paljastaa muutamia mainioita yksityiskohtia.

Puhelin ei esimerkiksi ole liian suuri kädessä. Sen mitat ovat toki yhä 154 x 74 x 9 mm:ä, mutta sen käyttäminen yhdellä kädellä ei ole lainkaan hassumpi kokemus.

Honor 20 Pron näyttö kattaa vakuuttavat 91,6 % puhelimen etupinta-alasta, mutta yläreunaan jää vielä juuri ja juuri tilaa kaiuttimelle ja pienelle LED-ilmoitusvalolle.

Puhelimen oikealta laidalta löytyy yksi Honor 20 Pron parhaista ominaisuuksista: lukituspainikkeeseen integroitu sormenjälkitunnistin. Sen käyttäminen on selvästi nopeampaa ja luontevampaa kuin näyttölasiin integroitujen versioiden tapauksessa. Lisäksi sormenjälkitunnistin on juuri sopivalla korkeudella, joten painikkeen löytää välittömästi. Painikkeen koveran muodon ansiosta se auttaa myös saamaan paremman otteen puhelimesta.

Kuva: Honor

Äänenvoimakkuuden säädin löytyy suoraan virtapainikkeen yläpuolelta, ja puhelimen pohjassa on USB-C-liitäntä. Valitettavasti mukana ei kuitenkaan ole 3,5 mm:n kuulokeliitäntää, joka löytyi vielä Honor View 20:stä. Päätös vaikuttaa hieman erikoiselta siihen nähden, että Honor 20 Pro on suunnattu juuri nuorille käyttäjille, jotka etsivät kohtuuhintaista puhelinta. No, ehkä kaikki nuoret ovat jo siirtyneet Bluetooth-kuulokkeisiin.

Puhelimen takapuolelta löytyy yksi Honor 20 Pron myyntivalteista: neloiskamera. Kameramoduulin suuren koon vuoksi puhelin vaappuu helposti ollessaan lappeellaan tasaisella pinnalla, mutta se on pieni hinta edistyneestä kameratekniikasta.

Honor 20 Prosta on saatavilla kaksi eri värivaihtoehtoa: violetti ja sininen. Molemmat yhdistelevät Honorin erikoista 3D-verkkoa ja kaarevaa lasia muodostaakseen kirkkaan ja heijastavan kuvion puhelimen takaosaan. Design onkin selvästi arvokkaampi kuin Honor View 20, jonka V-kuvio oli hieman turhankin räväkkä. Honor 20 Pron muotoilu on sopivan tasapainoinen olematta kuitenkaan tylsä.

Näyttö

Honor 20 Prossa on kirkas näyttö, mutta se ei yllä aivan OLED-kilpailijoiden tasolle. (Kuva: TechRadar)

Monen muun kohtuuhintaisen lippulaivan tavoin myös Honor 20 Pron selkein kompromissi on sen näyttö. Laitteen ruutu ei ole missään nimessä huono, mutta jää väistämättä hieman jälkeen kalliimmista kilpailijoista.

6,26-tuumainen Full HD+ -näyttö käyttää LCD-tekniikkaa, joka ei yllä aivan OLED-tekniikan tasoiseen väritarkkuuteen tai syvyystoistoon. Se on kuitenkin riittävän kirkas käytettäväksi vaikka suorassa auringonpaisteessa.

Honor 20 Pron kilpailijoista esimerkiksi 50 euroa kalliimmassa OnePlus 7:ssä on tasokkaampi AMOLED-näyttö, joten Honorin valinta tarkoittaa eittämättä pientä kompromissia katselukokemuksen suhteen.

Honor 20 Prossa on näytön vasempaan yläkulmaan sijoitettu pienikokoinen kamerareikä. (Kuva: TechRadar)

Katselukokemuksen edessä on myös näytön vasempaan ylänurkkaan sijoitettu kamerareikä – joka on tosin pienempi paha kuin perinteisempi näyttölovi. Kamerareikä on onneksi erittäin pienikokoinen (4,5 mm halkaisija) ja sijoitettu mielestämme juuri oikeaan paikkaan esimerkiksi vaakatasossa pelaamista varten.

Näyttö on yleisesti ottaen aivan riittävän hyvä päivittäiskäyttöön, eikä tavallinen käyttäjä huomaa eroa OLED-näyttöön muulloin kuin vertaillessa näyttöjä rinta rinnan.