Arvostelussa Xiaomi 11T

Xiaomi 11T tarjoaa keskihintaiseksi puhelimeksi erittäin kilpailukykyisen kokonaisuuden. Kamera ja muotoilu tekevät vaikutuksen. Vaikka samaan aikaan julkaistu 11T Pro tarjoaa tehokkaamman suorittimen sekä nopeamman latauksen, ei niitä jää kaipaamaan. 11T hoitaa leiviskänsä kauttaaltaan niin vahvasti, että se on hinta-laatusuhteeltaan Pro-mallia parempi hankinta.

Pika-arvio

Xiaomi-puhelimien elinkaaressa on nähtävissä muutamia vuosittaisia huippuhetkiä. Siinä missä Mi-sarja on tavannut kokeilla kepillä jäätä eri ominaisuuksien suhteen, on T-mallisto tavannut loistaa kokonaisuutena. Niin tänäkin vuonna.

Keväällä julkaistu Xiaomi Mi 11 on saanut rinnalleen kaksi puhelinta. Xiaomi 11T tarjoaa edullisemman perusmallin, kun taas satasen kalliimpi Xiaomi 11T Pro nokittaa tehokkaammalla suorittimella ja nopeammalla latausnopeudella. Käytännössä nämä jäävät varsin merkityksettömiksi eroiksi, sillä 11T-perusmalli on halvemman hintansa ansiosta jopa kiinnostavampi vaihtoehto.

Uudet T-puhelimet ovat muotoilultaan lähes identtiset, joten malleja ei silmällä erota kuin pienestä lisätekstistä. Tämän vuoksi halvempi hinta houkuttelee. 6,67-tuumainen AMOLED-näyttö 120 Hz kuvataajuudella, 20:9-kuvasuhteella sekä 480 hertsin kosketustunnistuksella on upea ja kookas. Vain pieni etukameran näyttölovi rikkoo aavistuksen kokonaisuutta, minkä lisäksi Mi-malliston kaarevia reunoja ei ole mukana.

Ainoat merkittävät erot 11T:n ja 11T Pron välillä koskevat käytännössä suoritinta ja latausnopeutta. Siinä missä kalliimpi versio hyödyntää Snapdragon 888 -huippusuoritinta, on 11T:n syövereissä hiukan heikompi MediaTek Dimensity 1200. Huonosta järjestelmäpiiristä ei silti puhuta, sillä MediaTekin luomus on myös OnePlus Nord 2:n sisuksissa.

Latausnopeuden osalta 11T on aavistuksen heikompi. 11T Pron huikea 120 W pikalataus täyttää puhelimen nollasta sataan vain 17 minuutissa, vaatii 11T 67 watin latauksellaan noin 40 minuuttia. Käytännössä tämä kestää kuitenkin vertailun muihin puhelimiin, joten miinuksena tätä ei voi pitää.

(Image credit: Future)

Erityisesti kamera tekee vaikutuksen. 108 MP pääkamera, 8 MP ultralaajakulmakamera 120 asteen kuvakulmalla sekä 5 MP telemakrokamera 2x optisella tarkennuksella tekevät otosten napsimisesta erittäin miellyttävää. Xiaomi 11T:llä kuvaaminen on yksinkertaisesti hauskaa. Vaikka tarkennuksen kanssa onkin havaittavissa selvää kompurointia eikä optista kuvanvakaajaa ole mukana, nousee malli kilpailukykyiseksi valinnaksi ahkerasti kuvaavalle.

Myös 16 MP etukamera ansaitsee kehunsa, sillä selfiet sekä videopuhelut luonnistuvat sen avulla laadukkaasti. Videokuvauksesta kiinnostuneiden on hyvä huomata, että 11T Pron 8K-videokuvausta ei ole mukana.

Myös hinta on nostettava esiin. Xiaomi 11T on suositushinnaltaan satasen halvempi kuin 11T Pro, mutta jo kuukautta myöhemmin pidetty Black Friday on tarjonnut useita loistotarjouksia. Tämän vuoksi edullisempi perusmalli on monelle parempi hankinta jo normaaliin hintaan, saati sitten alennusten tullessa.

Xiaomi 11T on erinomainen puhelin, jonka kanssa arki rullaa vaivatta. Sen suorituskyky, ominaisuudet, akku sekä kamera hoitavat leiviskänsä hienosti. Ja tällaisenaan se osoittaa, että aina ei Pro-lisänimelle ole tarvetta.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

Xiaomi paljasti syyskuussa tuovansa myyntiin kaksi erihintaista 11T-mallia. Xiaomi 11T ja Xiaomi 11T Pro saapuivat Suomessa myyntiin lokakuun 25. päivä 2021.

Xiaomi 11T on kaksikosta edullisempi. Sen suositushinta on 599 €.

Mallista on saatavissa ainoastaan yksi versio, jossa on 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Vastaavasti 699 euron suositushinnalla kaupattava Xiaomi 11T Pro tarjoaa 8 gigatavua muistia ja 256 Gt tallennuskapasiteettia.

Ero Pro-malliin on hinnassa merkittävä, teknisesti ei niinkään. Mallit eroavat toisistaan tallennustilan lisäksi latausnopeuden sekä suorittimen saralla.

Muotoilu

Xiaomi 11T ja Xiaomi 11T Pro ovat ulkoisesti lähes identtiset. Molemmat saapuivat myyntiin valkoisena, harmaana ja sinisenä. Näistä arvosteluun saatiin harmaa versio, joka tekee vaikutuksen hillityllä ulkoasullaan. Laitteessa on tyylikästä arvokkuutta.

(Image credit: Future)

Toisin kuin monesti, veljesmallit ovat samankokoisia keskenään. 6,67-tuumainen ruutu tekee laitteesta kookkaan. Xiaomi 11T on mitoiltaan 164,1 x 77,0 x 8,8 mm. Painoa on 203 grammaa, mikä on gramman verran 11T Prota vähemmän.

Hillitty edusta tekee vaikutuksen. Vaikka reunus erottuu Honor 50:n kaltaisia kaarevareunaisia puhelimia enemmän, ei se tee ulkonäöstä vanhahtavaa. Näytön yläosan keskellä on pyöreä näyttölovi etukameralle. Se erottuu sijoittelun vuoksi varsin selvästi muusta näytöstä, mutta häiritseväksi sitä ei voi kutsua.

Tasapintainen näyttö on erittäin laaja-alainen, joten puhelinmalli ei sovi ihan kaikkien käteen. Pienikätiset sekä nuoremmat saattavat hyvinkin kokea laitteen hallinnan hankalaksi. Omissa hyppysissä ruutu tuntui alkuun olevan aivan siinä rajalla, onko käyttö miellyttävää vai turhan kurottelevaa. Lopulta mielipide kuitenkin kallistui plussan puolelle. Tältä osin on kuitenkin syytä kokeilla puhelinta kädessä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Puhelimen käyttö onnistuu yhdellä kädellä. Toisin kuin kaarevareunaisissa puhelimissa on monesti tapana, vahinkokosketukset eivät muodostu osaksi reunuksellisen puhelimen käyttöarkea.

11T on muilta osin tutun maltillinen ja arvokas kokonaisuus. Oikeassa reunassa on sormenjälkitunnistimella varustettu virtapainike sekä volyyminappulat. Etenkin äänenvoimakkuudensäätimet ovat kapealla muotoilullaan lähes olemattoman näköiset, mutta ne ajavat asiansa vaivatta.

Xiaomi 11T (vas.) ja Xiaomi 11T Pro näyttävät identtisiltä. (Image credit: Future)

Sormenjälkitunnistin on 11T Pron tavoin puhelimen reunassa. Ratkaisun on harmillinen, sillä se on myös edullisemmassa mallissa turhankin ärhäkkä. Huomasin testijakson aikana monesti avanneeni puhelimen vahingossa. Toisaalta sormea ei tarvinnut asettaa lukijalle kertaakaan useampaan otteeseen.

Laitteen pohjassa on USB-C-latausliitäntä. Puhelimessa ei ole lainkaan 3,5 mm -kuulokeliitäntää, joten tätä varten täytyy ostaa erillinen adapteri mukana olevaan USB-C-liitäntään.

Puhelimen päällä on ainoa eroavaisuus 11T:n ja 11T Pron välillä. Siinä missä kalliimpi Pro-malli on merkinnyt kaiuttimen viereen tekstin "Sound by: Harman/Kardon", 11T ei tätä sisällä.

Selustan kamerajärjestelmä on sijoitettu vasempaan yläkulmaan. Hillityltä näyttävä kokonaisuus on parantunut viimevuotisesta Xiaomi 10T Prosta merkittävästi, sillä enää kameralohko ei nouse möhkäleenä esiin.

Takaosan kanssa on syytä olla tarkkana, sillä puhelin kerää värivaihtoehdosta riippuen aktiivisesti sormenjälkiä. Harmaa värivaihtoehto on tältä osin armeliaampi, mutta tästä huolimatta suosittelemme käyttämään suojakuorta tai -lompakkoa.

Näyttö

Mitä ulkonäkö edellä, sitä näyttö perässä. Tältäkään osin ei siis ole nähtävissä eroavaisuuksia Xiaomi 11T:n ja Xiaomi 11T Pron välillä.

Ylistimme valmistajan Mi 11 -mallin näyttöä, joten eittämättä T-sarja sai aikaan huolestuneita pohdintoja. Lopputulos ei kuitenkaan anna aihetta pettymykseen. Vaikka molemmat 11T-mallit satsaavat erityisesti kameraan, on myös näyttö upeaa katseltavaa.

Siinä missä Mi 11 tarjosi 6,81-tuumaisen näytön, on 11T:n ruutu mitoiltaan 6,67 tuumaa. Ero on varsin pieni, ja kuten muotoilun kohdalla mainittiinkin, on pienempikin ruutu monien sormien venyvyyden kipurajalla. Niin ikään Mi 11:n kaarevat reunat ovat poissa.

11T yltää 2 400 x 1 080 -tarkkuuteen (395 PPI). Lukema on nykystandardeilla hyvää perustasoa, mutta Mi 11:n 3 200 x 1 440 on luonnollisesti merkittävästi korkeampi. Tästä rutiseminen tuntuu kuitenkin aiheettomalta. Molemmat 11T-mallit tarjoavat kirkkaan, elävän ja tarkan kuvan, jota on miellyttävä katsoa kaikissa tilanteissa.

Valmistaja kertoo näytön tarjoavan 480 hertsin kosketustunnistuksen ja HDR10+-laajasävyskaalan. Näistä ensimmäisen kohdalla on uskottava puheita ja todettava, että puhelin reagoi kosketukseen todella nopeasti ja tarkasti. Jälkimmäisen osalta kuva puhuu puolestaan. 11T:n näyttö tarjoaa todella kirkkaan ja miellyttävän kuvan.

Tämän vuotiset T-mallit tukevat 120 Hz virkistystaajuutta. Edeltävä Mi 10T ylsi 144 Hz kuvataajuuteen, mutta ero on pieni.

11T käyttää oletuksena 60 Hz virkistystaajuutta. Mikäli lukeman haluaa tuplata, on se tehtävä asetusvalikosta manuaalisesti. Käytännössä 60 Hz riittää valtaosalle käyttäjistä kuitenkin hyvin, minkä lisäksi se säästää akkua. Tältä osin valinta on siis ymmärrettävä, joskin olisihan mieltymystä voinut kysyä vaikkapa käyttöönoton yhteydessä.

(Image credit: Future)

Kamera

(Image credit: Future)

Jos olet tutustunut Xiaomi Mi 11:n kameraan, tiedät varsin hyvin mitä 11T ja 11T Pro tarjoavat. Kaikissa kolmessa on on 108 MP:n pääkamera sekä 5 MP:n telekamera. Sen sijaan ultralaajakulma- ja selfiekamera ovat T-sarjassa hiukan maltillisemmat, sillä ne on pudotettu 8 ja 16 megapikseliin.

108 MP:n f/1,75-aukollinen pääkamera on käytännössä identtinen Mi 11:n kanssa. Kuvat ovat hyvin valaistussa tilassa erittäin laadukkaita. Kontrasti, värit ja yksityiskohdat nousevat eloon upealla tavalla. Hämärämmässä olosuhteessa hyödynnetään "pixel binning" -ominaisuutta, joka yhdistää neljä vierekkäistä pikseliä yhdeksi luoden 27 megapikselin kameran, jolla vastaanottaa valoa paremmin. Lopputuloksia on katsottavissa alla olevista esimerkkikuvista kattavasti, sillä Suomen pimenevät syysillat eivät valolla mässäile.

Halutessaan voi kytkeä asetuksista päälle erillisen high-res-tilan, joka nostaa resoluutiota entisestään. Tästä on erityisen paljon iloa mahdollisessa jälkikäsittelyssä. Vastapainona otokset menettävät kirkkautta ja värikylläisyyttä.

(Image credit: Future)

8 megapikselin f/2,2-aukollinen ultralaajakulmakamera on parempi kuin voisi luulla. Kuvissa ei ole vääristymää juuri laisinkaan, mikä on tyypillisesti tekniikan perisynti. Vaikka kuvien resoluutio ei vaikuta paperilla kummoiselta, ovat kuvat tarkkoja ja värikkäitä. Lievää rakeisuutta on havaittavissa tarkasti katsottuna, mutta enemmän harmistuimme toisinaan ilmenevästä ylivalottumisesta. Vastapainoksi saa 120 asteen kuvakulman, joka helpottaa isommankin ihmismassan taltioimista yhteen otokseen.

Xiaomi 11T:n f/2,4-aukollinen 5 MP:n telekamera on todellinen yllättäjä. Se tuo lähellä olevat kohteet eloon upealla tavalla. Xiaomi on jo vuosien ajan ollut makrokameroiden saralla johtava nimi, eikä tilanne ole muuttunut.

Lähikuvien napsiminen on todella helppoa. Yksityiskohdat nousevat eloon ja jopa kaikista pienimmät tekstuurit ovat nähtävissä. Kuten monesti aiemminkin, jälleen kerran huomasimme nauttivamme kohtuuttoman paljon makrokameran käytöstä. Olipa edessä ruokaa tai kasvi, lähikuvan ihastelu on kiireisen ja syksyisen arjen keskellä kumman rentouttavaa.

Telekamerassa on 2x optinen tarkennus. Tämä riittää vain rajallisesti, sillä kaukaiset kohteet eivät näytä lopputuloksissa kummoisilta. Digitaalinen zoom yltää 10-kertaiseksi. Näistä otoksista ei kuitenkaan ole paljoa iloa selvän rakeisuuden vuoksi. Se, minkä 11T voittaa lähikuvauksessa, häviää se kaukomatkalla. Tämä on sääli, vaikkakaan ei hintaluokan huomioiden yllätys.

Xiaomi 11T:n etukamera palaa onneksi voittojen tielle. 16 MP selfiekamera on erittäin hyvä. Käytitpä sitä videopuheluihin, selfieiden napsimiseen tai mihin tahansa muuhun, vastaa Xiaomi haasteeseen.

(Image credit: Future)

Muotokuvat ovat miellyttävän tarkkoja ja monipuolisia. Bokeh-efekti sumentaa taustan keskimääräisesti kuten kuuluukin, joskin toisinaan efekti tarttuu myös kohteeseen.

Jos etukameran muotokuvat ansaitsevat kehuja, pääkameran tapauksessa samainen tila nousee toiseen potenssiin. Efekti itsessään on erittäin hienovarainen, eikä sitä huomaa kuin vierekkäin verratessa. Tästä huolimatta kuvattava henkilö nousee taustasta eroon selvästi tavallista otosta paremmin.

Xiaomi on mainostanut videokuvausta aggressiivisesti. 11T vastaa huutoon, sillä puhelin mahdollistaa 4K HDR10+-videokuvauksen. Sen sijaan 11T Pron 8K-videokuvaus ei ole käytössä. Mukana on erilaisia tiloja, kuten supermakro, seuraa liikkuvaa objektia, elokuvakehys sekä äänen zoomaus. Mikäli haluat taltioida kamerakännykällä laadukkaita videoita, Xiaomi 11T on oivallinen työkalu.

(Image credit: Future)

Mainituista työkaluista nousee esille etenkin äänen zoomaus, joka tekee toimivuudellaan vaikutuksen. Tällöin halutusta suunnasta tuleva ääni vahvistuu zoomaamisen yhteydessä.

Valmistaja on erikoistunut kameroissaan erilaisiin hauskoihin lisäjippoihin. Olipa kyseessä video tai valokuva, 11T jatkaa samalla linjalla kuin 11T Prokin. Mukana on esimerkiksi erillinen VLOGI-tila, jossa nauhoitukset saksitaan oletuksena riittävän lyhyiksi. Käytössä on myös peilikuvan luova Klooni-asetus, erilaisia elokuvatehosteita sekä paljon muuta kiinnostavaa.

11T ei vaikuta tuoneen mukanaan mitään uusia ja mullistavia kuvaustiloja, mutta kokonaisuus on erittäin kattava. Lisäksi uskomme valmistajan jatkavan ahkeraa päivittämistä tulevaisuudessa.

Esimerkkikuvia

Kuva 1/8 Pääkameran muotokuva (Image credit: Future) Kuva 2/8 Pääkamera (Image credit: Future) Kuva 3/8 Sama otos pääkamera yötilalla (Image credit: Future) Kuva 4/8 2x-tarkennus (Image credit: Future) Kuva 5/8 Ultralaajakulmakamera marraskuisen päivän valoisimpana hetkenä (Image credit: Future) Kuva 6/8 Sama tilanne pääkameralla (Image credit: Future) Kuva 7/8 Yötila (Image credit: Future) Kuva 8/8 Pääkamera pimenevässä sadekelissä (Image credit: Future)

Suorituskyky

Suorituskyky

Toistaiseksi Xiaomi 11T ja Xiaomi 11T Pro ovat olleet samasta puusta veistettyjä, joten mikä perustelee hintaeron? Tässä kohtaa katse kääntyy sisuksissa jylläävään järjestelmäpiiriin.

Siinä missä Xiaomi 11T Pro käyttää huippunopeaa Snapdragon 888 -suoritinta, on Xiaomi 11T:n sisuskaluissa MediaTek Dimensity 1200. Molemmat ovat suoritinvalmistajien lippulaivamalleja, mutta MediaTek on jäänyt kilpailussa takamatkalle. Tämän vuoksi suorituskyvyssä on eroa roiman 20 prosentin verran.

Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan ongelma, vaan pikemminkin päinvastoin. 11T pärjää arjen tarpeissa täysin ongelmitta. Sovellukset avautuvat, sulkeutuvat ja toimivat juuri kuten kuuluukin. Äärimmäisessä käytössä eron voi huomata, mutta valtaosalle tämä ei ole merkittävää.

Ennen kaikkea 11T välttää heikommalla suorittimellaan 11T Pron ylikuumentumisen. Snapdragon 888 -piirit ovat tunnettuja korkeista lämpötiloistaan, eikä Xiaomi 11T Pro väistä ongelmaa. Sen sijaan MediaTekin ruksutus ei tunnu kädessä.

Vaikka MediaTek ei ole nimenä monille yhtä tunnettu kuin Qualcomm, on 11T:n suorittimen valmistajallakin kovia meriittejä. Samainen Dimensity 1200 -järjestelmäpiiri vastaa OnePlus Nord 2:n tehoista.

Geekbench 5 -piinapenkki antaa samansuuntaista kuvaa. Tulokset heittelivät testien aikana jonkin verran, mutta single-core-testin 805 pistettä on hyvää keskitasoa. Vastaavasti moniydintestin kohdalla lukemat ailahtelivat aina 2 735 ja 2 850 pisteen välissä.

Puhelimessa on 8 gigatavua RAM-muistia. Lukema ei yllä aivan markkinoiden kärkeen, mutta se ajaa asian peruskäytössä.

Lopuksi on vielä mainittava puhelimen kaiuttimet. Vaikka 11T Pro mainostaa runkoaan myöten Harman/Kardon-brändiä, ei tämä juurikaan kuulu lävitse. 11T:n omista ämyreistä raikava ääni ei ole aivan yhtä kova kuin Pro-mallissa, mutta äänessä on mukavaa tasapainoa. Puhelimen Dolby Atmos -tilaäänituki kuuluu. Toki tästä huolimatta on syytä suositella kuulokkeiden käyttöä.

(Image credit: Future)

Ohjelmisto

Kuten Xiaomin tapauksessa on totuttu, Android-käyttöjärjestelmän päälle on rakennettu yhtiön oma MIUI-käyttöliittymä. Puhelimessa on esiasennettuna Android 11 ja puhelimelle on luvatta kolme versiopäivitystä sekä neljän vuoden verran tietoturvapäivityksiä.

MIUI on perinteisesti jakanut mielipiteitä, eikä syyn keksiminen vaadi kovin syvällistä oppimäärää. Puhelimessa on valmiiksi runsaasti esiasennettuja sovelluksia eBaystä LinkedIniin ja AliExpressistä Netflixiin. Näistä viimeksi mainittu on toki hyödyllinen Suomessakin, mutta vähempikin olisi riittänyt.

Käyttöliittymä on varsin ilmava kokonaisuus. Etenkin valikot hämmentävät pelkistetyllä olemuksellaan, jossa tuntuu olevan tilaa turhankin kanssa. Niin ikään mukana on muutamia oivaltavia ratkaisuja. Siinä missä valtaosa Android-puhelimista avaa ylhäältä alas vetäessä keskitetyn valikon ilmoituksille ja asetuksille, jakaa MIUI nämä eri lohkoihin. Jos vedät ruudun vasemmasta yläkulmasta, näet ilmoitukset. Oikea yläkulma taasen kätkee asetukset. Ratkaisu on erinomainen ja sen soisi leviävän muihinkin puhelimiin.

Tyylipuolella on taasen sanottava, että vaikka puhelimen oma virustorjunta onkin paikallaan, ei jokaista sovellusasennusta tarvitsisi käydä läpi koko ruudun mittaisella inforuudulla. Etenkin kun esiteltävät tiedot jäävät todella vähäisiksi.

Nämä ovat kuitenkin varsin pieniä harmeja, sillä muilta osin MIUI on vallan mainio kokonaisuus. Se tuntuu hetkittäin jopa jonkinlaiselta rajamaastolta Androidin ja iOS:n välillä, sillä osa tutuista perusperiaatteista on lainattu omenalogon puolelta.

(Image credit: Future)

MIUI tarjoaa runsaasti esiasennettuja tyylejä ja taustakuvia, jotka tuovat runsaasti eloa puhelimeen. Ennen kaikkea kotinäytön vapaa muokkaus on asia, johon kannattaa nähdä vaivaa. Sen avulla laite tuntuu oikeasti omalta.

Kaikkinensa MIUI tekee monia asioita paremmin kuin muut Android-puhelimet. Ongelmia on edelleen mukana, joten Xiaomi 11T Pro saa varaukselliset kehut. Lisäkehityksen ja bugien korjaamisen avulla käyttöliittymä voisi nousta jopa tämän hetken parhaaksi.

Akkukesto

Xiaomi 11T sisältää 5 000 mAh akun, joka osoittaa kykeneväisyytensä. Vaikka lukemana se ei ole parhaimmistoa, riittää puhelimessa puhtia hintalapun huomioiden erinomaisesti.

Aloitetaan kuitenkin miinusmerkkisistä asioista. Xiaomi 11T Pron suurimpiin myyntivaltteihin lukeutuu sen huima 120 W pikalataus. Se täyttää tyhjentyneen akun täyteen latinkiin vaivaisessa 17 minuutissa. Sen sijaan Xiaomi 11T tyytyy tältä osin 67 W lataukseen.

Tässä kohtaa on myönnettävä, että latausnopeudesta nipottaminen johtuu vain ja ainoastaan siitä, että arvostelujaksoa edelsi viikot juuri 11T Pron kanssa. Arkisessa käytössä 11T on nimittäin erittäin vakuuttava puhelin myös latausnopeutensa puolesta.

Testituloksessa puhelin täyttyi nollasta sataan tasan 40 minuutissa. Lukemissa on silti erikoista vaihtelua, sillä ensimmäiset 10 minuuttia toivat laitteeseen puhtia vain 11 %. Sen sijaan seuraavan vartin jälkeen tankissa olikin jo 56 % ja 12 minuuttia myöhemmin 85 %. Näiltä osin onkin sanottava, että 11T pärjää hyvin ikävien yllätysten hetkellä, kun lähdön hetki koittaa akun ollessa heikossa kantimissa.

(Image credit: Future)

Positiivisen puolella on akkukesto itsessään. Laitteessa riittää puhtia yli vuorokaudeksi, joskaan toisen päivän kohdalla ei parane enää suunnitella suuria. Käytännössä malli kuitenkin jaksaa hiukan 11T Prota paremmin.

Arvostelujakson aikana käyttö oli hiukan tavallista tiuhempaa. Sosiaalisen median lukeminen, pikaviestimien käyttö, uutispalveluiden lukeminen sekä kuvaushetket ottivat aikansa. Tästä huolimatta käyttäjästä loppui virta ennen kuin puhelimesta.

Mukana ei ole langatonta eikä käänteistä latausta. Tarvitsetkin siis piuhan ja laturin käyttöösi, jotka tulevat onneksi myyntipaketin mukana. Miellyttävä yllätys tämäkin.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat erinomaisen kameran

Xiaomi 11T tarjoaa oivallisen kuvaustyökalun, jossa pää-, laajakulma-, makro- ja selfiekamera tekevät vaikutuksen. Jos nautit kuvaamisesta monipuolisissa tilanteissa, on Xiaomin puhelin erinomainen työkalu.

Haluat edullista huippulaatua

Xiaomi 11T ja Xiaomi 11T Pro ovat lähes identtisiä. Suorittimen vaihtuminen sekä hitaampi lataus eivät poista sitä tosiasiaa, että saat edullisemmalla hinnalla erittäin kykeneväisen kokonaisuuden.

Arvostat maltillista tyylikkyyttä

Xiaomi 11T näyttää upealta ja arvokkaalta. Se ei sisällä ylimääräisiä krumeluureja, vaan antaa olemuksensa puhua puolestaan.

Älä osta, jos...

Et halua MIUI-ohjelmistoa

MIUI sisältää plussat ja miinukset, vaikka kehitystä on selvästi tapahtunut. Sen opettelu vaatii oman aikansa, joten perinteistä iOS- tai Android-kokemusta etsivien kannattaa hankkia kilpaileva malli.

Sinulla on pienet kädet

Jot kätesi ovat pienet, Xiaomi 11T:n näytön koko voi aiheuttaa ongelmia. Kannattaakin kokeilla puhelinta ennen ostopäätöstä.