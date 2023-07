Ensiarviossa Samsung Galaxy Z Fold 5

Pika-arviossa Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 esiteltiin 26.7.2023 järjestetyssä Samsung Unpacked 2023 -tilaisuudessa. Kyseessä on valmistajan uusin ja edistynein taitettava puhelin, joka on keskittynyt enemmän pieniin parannuksiin kuin muutamaan valtavaan uudistukseen. Kokonaisuus tuntuu hienosäädön jälkeen paremmalta, komeammalta ja nopeammalta.

Toisin kuin vuosi sitten, tällä kertaa Samsung joutuu kuitenkin tosissaan taistelemaan markkinaosuudestaan. Erityisesti Google Pixel Fold on kova haastaja, ja siihen verrattuna uusi Samsung-puhelin vaikuttaa hieman rajatulta. Googlen mallin suurin vahvuus liittyy sen leveämpään joskin matalampaan suojanäyttöön, joka on käytännöllisempi kuin Z Fold 5:n vastaava. Ja kun kamerakokonaisuuskin on pysynyt identtisenä, tuntuu Z Fold 5 enemmän suoralta seuraajalta kuin vastineelta kilpailijoille.

Tämä ei ole kuitenkaan vain huono asia, sillä viimevuotinen Samsung Galaxy Z Fold 4 on monin tavoin erinomainen puhelin. Suurelle mullistukselle ei siis ole ollut tarvettakaan. Pienet parannukset eivät tunnu valtavalle loikalle, mutta ne yhtä kaikki tekevät kokonaisuudesta edeltäjäänsä paremman kokonaisuuden.

Merkittävin muutos koskee uudistunutta Flex-saranaa, jonka ansiosta puhelin taittuu täysin kiinni. Näyttöjen väliin aiemmin jäänyt pieni rako on täten historiaa. Lisäksi uudistukset tekevät näytössä näkyvän saumakohdan ainakin ensifiiliksen perusteella huomaamattomammaksi.

Uudistukset vaikuttavat puhelimen kokoon. Samsung on onnistunut keventämään kännykkää 11 grammalla, mikä näkyy vajaan millin verran ohuempana rakenteena. Lopputulos voi vaikuttaa pieneltä, mutta nämä tekevät puhelimesta miellyttävämmän kädessä pidettävän. Jos on käyttänyt Z Fold 4:sta aiemmin, eron huomaa välittömästi.

(Image credit: Future)

Tekniset uudistukset ovat melko oletettuja. Isoin muutos koskee suoritinta, joka on Galaxy S23 -mallistosta tuttu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy. Emme vielä ehättäneet tekemään kattavia Benchmark-testejä, mutta suorituskyvyn pitäisi olla jonkin verran aiempaa parempi.

Muotoilullisesti uutuuspuhelin on lähes identtinen edeltäjäänsä nähden. Käytännössä ainoa silminnähtävä ero liittyy kameralohkoon. Vaikka kamerat itsessään ovat samat vanhat, on lohkoa nostettu aavistuksen korkeammaksi.

Ratkaisu pohjautunee pitkälti ohuempaan rakenteeseen. Lopputulemana linssit kohoavat aavistuksen aiempaa enemmän muusta rungosta. Lisäksi LED-salama on siirretty lohkon vierelle, mikä tekee kameramötikästä aiempaa pienemmän. Muutoksella tuskin on suuria käytännön vaikutuksia, mutta ratkaisut miellyttävät silmää.

Puhelimessa on kaksi näyttöä. 7,6-tuumaisen päänäytön rinnalla on 6,2-tuumainen suojanäyttö. Jos koot tuntuvat perin tutuilta, ei tätä voi pitää ihmeenä. Näyttöteknologia onkin pysynyt tuumakokoja, virkistystaajuuksia ja resoluutioita myöten samana. Myös Armor Aluminum -rungolla ja Gorilla Glass Victus 2 -suojalasilla on entuudestaan tuttu IPX8-luokitus.

Kuten mainittua, myös kamerakokonaisuus on pysynyt täysin ennallaan. Sitä ei voi suoranaisesti moittia, mutta tästä huolimatta uudistusten puute tekee päivityksestä varsin iteratiivisen. Hieman enemmän olisi voinut olla rohkeutta.

Kenties muutosten puutteella on pyritty pitämään hintalappu alle 2 000 euron kipurajan. Tässä myös niukasti onnistutaan, sillä edullisimman 256 gigatavun tallennustilalla varustetun version suositushinta on 1 979 €. Kalliimmat versiot kuitenkin nostavat pyyntihinnan rajapyykin tuolle puolen, sillä 512 Gt versio kustantaa 2 099 € ja kallein teratavun malli peräti 2 349 €. Valitettavasti myyntipakettiin ei sisälly laturia eikä S Pen -kosketuskynää.

Tyyristä hintalappua voi perustella laitteen monipuolisuudella, sillä kyseessä on käytännössä samanaikaisesti kookas huippupuhelin sekä pienikokoinen tabletti.

On vielä vaikea sanoa sitä, jääkö Samsung Galaxy Z Fold 5 historiaan loistopuhelimena vai hyvin varovaisena vuosipäivityksenä. Kilpailun taitettavien puhelimien markkinoilla on koventunut siinä määrin, että ensi vuodelle on syytä varata useampia uusia ässiä hihaan.

Mitä muuta Samsung Unpacked 2023 -tilaisuudessa esiteltiin?

Osallistuimme Samsung Unpacked 2023 -tilaisuuteen, jossa pääsimme kokeilemaan useita uutuustuotteita. Voitkin lukea sivuiltamme ensimietteemme taitettavista älypuhelinmalleista Samsung Galaxy Z Fold 5 sekä Samsung Galaxy Z Flip 5.

Älykellojen saralla pääsimme kokeilemaan malleja Samsung Galaxy Watch 6 sekä Samsung Watch 6 Classic.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä hypistelimme tablettiuutuuksia Samsung Galaxy Tab S9 ja Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 5 - Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

Hinta alkaen 1 979 €

Hiukan edeltäjäänsä kalliimpi

Myyntiin 11.8.2023

Samsung esitteli heinäkuun 26. päivä järjestetyssä Unpacked-tilaisuudessa uudet tuotteensa. Syksyn valikoima koostuu malleista Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic sekä Galaxy Tab S9 -tablettimallistosta. Laitteiden ennakkotilaukset alkoivat julkistuspäivänä ja varsinainen myynti alkaa 11. elokuuta 2023.

Samsung Galaxy Z Fold 5 maksaa Suomessa versiosta riippuen 1 979 € (256 Gt), 2 099 € (512 Gt) tai 2 349 € (1 Tt). Hintalappu onkin todella tyyris, sillä esimerkiksi Applen tämän hetken paras iPhone-malli iPhone 14 Pro Max kustantaa versiosta riippuen jotain 1 499 ja 2 149 euron väliltä.

Toisaalta Samsungin taittuvan puhelimen etuna on sen monipuolisuus. Kyseessä on käytännössä kaksi laitetta, sillä se on kiinni taitettuna tavallinen puhelin ja avattuna lähes tabletti. Lisäksi mukana on peräti viisi kameraa.

Hintalappu on kuitenkin korkeampi kuin aiemmin. Viimevuotinen Samsung Galaxy Z Fold4 maksoi Suomessa 1 879 € tai 1 999 €. Kookkainta teratavun tallennustilalla varustettua mallia ei tuolloin saatu lainkaan kotimaan kamaralle myyntiin.

On kuitenkin harmi, että valmistaja ei sisällytä myyntipakettiin S Pen -kosketuskynää. Erilliset S Pen Case -kynäkotelot ovat ostettavissa erikseen, minkä lisäksi Samsung kertoo tuovansa tarjolle erilaisia suojakoteloita sekä erillisen seisontatuen.

Galaxy Z Fold 5:n värivaihtoehdot ovat Icy Blue, Phantom Black ja Cream.

12 Gt / 256 Gt: 1 979 €

1 979 € 12 Gt / 512 Gt: 2 099 €

2 099 € 12 Gt / 1 Tt: 2 349 €

Samsung Galaxy Z Fold 5 - Tekniset tiedot

Samsung Galaxy Z Fold 5 ilmestyy kolmella eri tallennustilavaihtoehdolla varustettuna. Vaihtoehdot ovat 256 Gt, 512 Gt ja 1 Tt. Kaikissa versioissa on 12 gigatavua RAM-muistia sekä Galaxy 23 -puhelimista tuttu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiiri. Suoritin on kellotettu hieman tavallista Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta nopeammaksi.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 5 - Tekniset tiedot Samsung Galaxy Z Fold 5 Google Pixel Fold Mitat (Avattuna) 154,9 x 67 x 13,5 mm 139,7 x 79,5 x 12,1 mm Mitat (Suljettuna): 154,9 x 129,7 x 6,1 mm 139,7 x 158,7 x 5,8 mm Paino 252,3 g 283 g Päänäyttö 7,6 tuumaa (2 176 x 1 812) AMOLED 7,6 tuumaa (2 208 x 1 840) OLED Suojanäyttö 6,2 tuumaa (2 316 x 904) AMOLED 5,8 tuumaa (2 092 x 1 080) OLED Järjestelmäpiiri Qualcomm's Snapdragon 8 Plus Gen 2 Google Tensor G2 Muisti 12 Gt 12 Gt (LPDDR 5) Tallennustila 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt 256 Gt / 512 Gt Käyttöjärjestelmä Android 13 Android 13 Pääkamera 50 MP f/2.2 48 MP, f/1.7 Ultralaajakulmakamera 12 MP f/2.2 10,8 MP, f/2.2 Telekamera 10 MP f/2.4 10,8 MP f/3.05 Etukamera 10 MP f/2.2 9,5 MP f/2.2 Sisäkamera 4 MP f/1.8 8 MP f/2.0 Akku 4 400 mAh 4 727 mAh Latausnopeus 25 W (langallinen) 30 W (langallinen) Värivaihtoehdot Ice Blue, Phantom Black, Cream Porcelain, Obsidian

Samsung Galaxy Z Fold 5 - Muotoilu

Ohuempi ja kevyempi

Näyttöjen välissä oleva rako on mennyttä

Tervetulleita muutoksia kamerajärjestelmään

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Samsung on luottanut taitettavien puhelimien kärkimallinsa muotoiluun siinä määrin, ettei varsinaisesta ulkoisesta muutoksesta voida puhua. Puhelin on edeltäjiensä tavoin suljettuna varsin korkea ja kapea. Ratkaisu on ollut erityisesti aiemmin monien mieliin, mutta Google Pixel Foldin ilmestyminen pakotti pohtimaan asiaa uudelleen. Kilpailijan leveämpi ja hieman matalampi suojanäyttö on monin tavoin näppärämpi.

Tämä ei kuitenkaan tee Galaxy Z Fold 5:stä millään tavoin huonoa. Pikemminkin päinvastoin, sillä valmistaja on tuonut mukaan hienovaraisia parannuksia sinne tänne, jotka yhdessä saavat merkittävän muutoksen aikaan.

Ensinnäkin uutuusmalli on 253 gramman painollaan 11 grammaa edeltäjäänsä ja 30 grammaa Pixel Foldia kevyempi. Kun puhelimen taittaa auki, voi paksuuden huomata kaventuneen millillä. Tosin muutos on osin minimaalista lukemaa isompi, sillä Galaxy Z Fold 5 taittuu vihdoin ja viimein täysin umpinaiseksi. Kun kahden näytön väliin ei jää minkäänlaista rakoa, tuntuu puhelin kädessä yllättävänkin erilaiselta.

Jotta taitoskohtaa on saatu parannettua näin merkittävästi, on Samsung ottanut käyttöön uusitun Flex-saranan. Se ei ulkoisesti eroa juurikaan Z Fold 4:n ratkaisusta, vaan muutokset ovat sisäänrakennettuja. Sulkeutuminen ja avoimeksi taittaminen ovat hiljaisia ja hiukan voimaa vaativia toimia. Käytännössä luuria ei voi teoriassakaan lyödä kiinni, mikä voisi aiheuttaa vahinkoja. Näytön ympärillä on pieni kohoava suoja, joka minimoi kolahduksen aiheuttamaa voimaa.

(Image credit: Future)

Suojanäyttö hyödyntää Gorilla Glass Victus 2 -suojalasia, joka osoittautui pikatestissä todella miellyttäväksi käytettäväksi.

Vaikka tilaisuudessa ei ollut mahdollista suoraan verrata Galaxy Z Fold 5- ja Fold 4 -malleja rinta rinnan, voin sanoa muiden elementtien pysyneen ennallaan. Painikkeet, kaiuttimet, USB-C-latausportti, mikrofoni sekä muut palaset ovat tutuilla paikoillaan. Ainoiksi selkeiksi muutoksiksi jäävätkin parantunut saumakohta sekä kameralohkon ulkoinen päivitys.

(Image credit: Future)

Kamerat itsessään ovat pysyneet ennallaan, mutta lohkolle varattu alumiininen lohko on saanut pientä uutuuden viehätystä. Alue on hieman matalampi ja pienempi kuin aiemmin, minkä vuoksi linssit nousevat aavistuksen aiempaa ylemmäs. Lisäksi LED-salama on sijoitettu linssien viereen.

Kuten aiemmin, myös tällä kertaa puhelin on varustettu IPX8-luokituksella. Se varmistaa pätevän kestävyyden pölylle sekä mahdollisille vesitapaturmille.

Valmistuksen ekologisuus

Samsung kertoo Galaxy Z Fold 5:n hyödyntävän aiempia sukupolvia kattavammin kierrätysmateriaaleja. Kierrätysmateriaalit koostuvat lasista, alumiinista sekä muovista.

Ekologinen ja kestävä valmistus on yhä yleisempää, ja Samsungin tavoitteellisuutta on syytä arvostaa. Samalla kierrätysmateriaalien määrän tarkempi salamyhkäisyys antaa syyn olettaa, että prosentuaalisesti kyseessä ei ole valtaisa osuus. Voimmekin puhua hyvästä alusta, mutta matkaa on varmasti edelleen.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5 - Näyttö

Jos pidit Z Fold 4:n näytöstä, pidät tästäkin

Ei muutoksia resoluutioon tai näyttöjen kokoon

Kestävämpi rakenne

(Image credit: Future)

Samsung ei ole tehnyt kummoisia muutoksia Galaxy Z Fold -malliston näyttöihin muutamaan vuoteen. Myös tällä kertaa kaikki on hyvin tuttua. Laitteen ulkopinnalla oleva suojanäyttö on 6,2-tuumainen AMOLED-näyttö, johon on ujutettu selfiekamera. Ruudulle piirtyvä kuva on terävä, kirkas ja kaikin puolin sulava. Kuten edellisenkin mallin kohdalla, myös tällä kertaa suojanäyttö tukee adaptiivista 1-120 hertsin virkistystaajuutta.

Kuten resoluutio 2 316 x 904 jo alleviivaa, ruutu on selvästi tavallista älypuhelinta kapeampi. Tämä oli vielä vuosi sitten helppo hyväksyä, mutta Google Pixel Foldin ilmestyminen on muuttanut tilannetta. Kilpailijan suojanäyttö on leveämpi ja matalampi. Nyt kyseessä on vahvasti makuasia, joten kumpaankin kannattaa kokeilla ennen hankintapäätöstä. Toistaiseksi olemme kuitenkin hiukan enemmän kallellaan Googlen ratkaisuun.

Sisällä oleva 7,6-tuumainen AMOLED-näyttö tarjoaa tutun resoluution 2 176 x 1 812 (374 ppi) adaptiivisella 1-120 hertsin virkistystaajuudella. Näytön alle on jemmattu hiukan turhalta tuntuva neljän megapikselin kamera. Ruutu itsessään on viimevuotisen mallin tavoin erinomainen, ja sen avulla kaikki karttojen selaamisesta videoiden katseluun on todellinen ilo silmälle. Ensikosketuksen perusteella saumakohta on hiukan huomaamattomampi kuin aiemmin. Tosin suoraa vertailua emme vielä päässeet tekemään.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5 - Kamera

Kamerajärjestelmä pysynyt ennallaan

Ensivaikutelma on positiivinen

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5 pursuaa erilaisia kameroita. Selustassa on kolme kameraa, suojanäytössä yksi ja päänäytössä vielä viimeinen. Nämä ovat kaikki identtisiä Galaxy Z Fold 4:n kameroihin, joten ainoat kuvauskokemukseen vaikuttavat tekijät liittyvät nopeutuneeseen suorituskykyyn sekä kuvaprosessointiin.

Kamerakokonaisuuden muodostavat:

Etukamera: 10 MP selfiekamera f/2.2, 1.22μm, FOV: 85 astetta

10 MP selfiekamera f/2.2, 1.22μm, FOV: 85 astetta Näytönalainen kamera: 4 MP, f/1.8, 2.0μm, FOV: 80 astetta

4 MP, f/1.8, 2.0μm, FOV: 80 astetta Takakamera: 12 MP ultralaajakulmakamera f/2.2, 1.12μm, FOV: 123 astetta

12 MP ultralaajakulmakamera f/2.2, 1.12μm, FOV: 123 astetta Takakamera: 50 MP laajakulma, AF, OIS, f/1.8, 1.0μm, FOV: 85 astetta

50 MP laajakulma, AF, OIS, f/1.8, 1.0μm, FOV: 85 astetta Takakamera: 10 MP telekamera f/2.4, OIS, 1.0μm, FOV: 36 astetta, 3x optinen zoom

(Image credit: Future)

Kamerat itsessään ovat melko pitkälti samalla viivalla Google Pixel Foldin kanssa. Ainoa isompi ero koskee näytönalaista kameraa, joka on Z Fold 5:ssä neljän ja Pixel Foldissa kahdeksan megapikselin kamera. Tältä osin Googlen puhelin vie voiton, sillä 4 MP kameran käyttötarkoitus on hyvin rajallinen.

Toinen selkeä takaisku on optinen zoom, sillä Z Fold 5:ssä se on vain 3x. Pixel Foldin optinen zoom on 5x, joskin samalla on syytä huomata, että Samsung pyrkii kompensoimaan asiaa digitaalisella zoomilla. Tässä taistossa Fold 5 vie voiton 30x digitaalisella zoomilla, sillä Pixel Foldissa se on "vain" 20x.

Paperilla voimme tietenkin pyöritellä lukemia ja megapikseleitä, mutta todellisuus paljastuu vasta pidemmässä käytössä. Ensitestien perusteella kaikki kamerat ovat nopeita, eikä mikään kuvatila jäänyt muiden varjoon.

Image 1 of 4 Laajakulma (Image credit: Future) Pääkamera (Image credit: Future) 3X optinen zoom (Image credit: Future) 30X Space Zoom (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5 - Suorituskyky

Uusin järjestelmäpiiri taitettavaan puhelimeen

Runsaasti muistia

Samsung Galaxy Z Fold 5 hyödyntää Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiiriä, joka on tuttu Samsung Galaxy S23 -mallistosta. Kuten pidennetystä ja kohdennetusta nimestä voi tulkita, kyseessä on ylikellotettu 3,36 GHz versio prosessorista, joka jyllää esimerkiksi OnePlus 11 -kilpailijassa.

Valitsipa puhelimesta minkä tahansa version, tarjolla on 12 gigatavua RAM-muistia. Määrä on enemmän kuin riittävä käytännössä mihin tahansa tarkoitukseen. Olipa suunnitelmana käyttää useaa sovellusta, pelata, striimata tai muuten vain ajaa puhelin äärirajoille, suorituskyky ei muodostu ongelmaksi.

Prosessorin päivittyminen tarkoittaa parempaa suorituskykyä, mutta emme ole vielä ehtineet suorittaa riittävän tarkkoja benchmark-testituloksia vertailua varten. Lyhyessä testissä huomasi kuitenkin nopeuden ja sulavuuden kaikessa mahdollisessa käytössä.

(Image credit: Future)

Konkreettisimmin uudistukset näkyvät uutta ja erikseen myytävää S Pen -kosketuskynää käyttäessä. Sen tarkoitus on paitsi säästää näyttöä turhalta naarmuuntumiselta ja kulumiselta mutta myös mahdollistaa nopeiden muistiinpanojen kirjoittaminen. Vasteaika oli testijakson aikana millisekunteja, mikä sai kokemuksen tuntumaan lähes samalta kuin kynällä ja paperilla kirjoittaminen.

Galaxy Z Fold 5:ssä on kaksi stereokaiutinta, jotka on sijoitettu eri päihin. Kuuntelimme kokeilujakson aikana muutamaa YouTube-videota, ja niiden perusteella ääni on ilman kuulokkeitakin riittävän voimakas ja jämäkkä.

Puhelin sisältää tuen WiFi 6E:lle, Bluetooth 5.3:lle sekä tietenkin 5G:lle.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5 - Ohjelmisto

Samsungin taitettava puhelin hyödyntää valmistajan omaa One UI -ohjelmistoa, joka on rakennettu Android 13:n päälle. Kokonaisuus on Samsungin puhelimia käyttäneelle hyvin tuttu, eikä se sisällä kummoisia yllätyksiä. Käytin testiajan pääasiassa sovellusten moniajon testaamiseen, sillä 7,6-tuumaiselle ruudulle saa enintään kolme samanaikaista applikaatiota pyörimään. Näiden välillä vaihtaminen ja toimiminen on tehty todella helpoksi. Voit asettaa yhden koko ruudun levyisen sovelluksen sekä kaksi pienempää neliön muotoista ikkunaa näkyville.

Vasemmassa yläkulmassa on erillinen painike auttamassa ikkunoiden asettelua.

(Image credit: Future)

Päänäytölle asetetut sovellukset voi halutessaan siirtää suojanäytölle taittamalla puhelimen kiinni, mutta tämä vaatii erillisen asetuksen kytkemisen päälle. Opin tämän kantapään kautta yrittäessäni katsoa Google Mapsin reittiohjeita. Ulkoinen näyttö pysyi ennen asetusjumppaa pimeänä, mutta onneksi avulias esittelijä opasti oikealle uralle.

Samsung lupaa puhelimelle neljän vuoden ohjelmisto- ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset. Rahalle saa siis pitkäikäisen vastineen, ja todennäköisesti noin 200 00 taitoskertaa kestävä saumakohta sanookin sopimuksensa irti ennen kuin päivityslupaus on täytetty.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5 - Akkukesto

Kenties jo arvasitkin tämän, mutta akku on pysynyt ennallaan edeltäjään nähden. Z Fold 5 tarjoaa 4 400 mAh akun, joka on hiukan vähemmän kuin Pixel Foldin 4 821 mAh vastaava. Ero ei kuitenkaan kerro kaikkea, vaan lopulta käyttökokemus pohjautuu virrankulutukseen. Tämän vuoksi haluamme testata puhelinta käytännössä ja arjessa riittävän kattavasti ennen tarkempaa arviointia.

Samsung ei sisällytä laturia puhelimen myyntipakettiin, mutta mukana on kuitenkin USB-C-kaapeli. Z Fold 5 tukee langatonta ja langallista latausta. Valmistaja lupaa 25 watin laturin täyttävän virtapankin 50 prosenttiin 30 minuutin odottelulla.