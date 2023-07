Ensiarviossa Samsung Galaxy Watch 6

Pika-arviossa Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 esiteltiin Samsung Unpacked 2023 -tilaisuudessa heinäkuun 26. päivä 2023. Kyseessä on elektroniikkavalmistajan tuorein älykellomalliston lippulaiva, joka tarjoaa muutamia uudistuksia sekä paljon aiemmista malleista tuttua.

Pääsimme kokeilemaan laitetta noin tunnin verran, minkä aikana kiinnitimme erityisesti huomiota näytön nopeaan virkistystaajuuteen sekä responsiivisuuteen. Käyttökokemus on kauttaaltaan erittäin sulava, eikä käyttöliittymä anna aihetta moitteille. Kaikkinensa elokuussa julkaistavalla mallilla onkin kaikki edellytykset nousta parhaiden älykellojen listallemme.

Ominaisuuslista ei jätä ketään kylmäksi. Parantunut suorituskyky sekä lisääntynyt RAM-muisti tuovat sujuvuutta käyttöön. Lisäksi Samsung on monipuolistanut omia sovelluksiaan. Esimerkiksi uusi treenitila mahdollistaa monivaiheisten harjoituksien luomisen. Ja kun yöllä on lepäämisen aika, Samsung lupaa älykellon olevan markkinoiden paras vaihtoehto uniseurantaan. Tätä voi pitää kovana väitteenä, mutta ainakin paperilla uudet työkalut antavat katetta mainospuheille.

Emme ole vielä tässä vaiheessa valmiita antamaan lopullista arvosanaa Samsung Galaxy Watch 6:lle, sillä haluamme ensin testata sitä kunnolla arkikäytössä. Akkukesto vaikuttaisi hieman parantuneen, mutta mikäli laite vaatii edelleen lataustuokion kahden päivän välein, on se selvä kompastuskivi moniin kilpailijoihin nähden. Tämä kun tarkoittaa joko taukoa päiväkäytössä tai uniseurannasta luopumista.

Kokonaisuutena kello vaikuttaa tässä vaiheessa sinänsä erinomaiselta älykellolta. On kuitenkin todettava, että malli tuntuu ja muistuttaa niin paljon edeltäjäänsä, että malli tuntuu enemmän maltilliselta vuosipäivitykseltä kuin pakkohankinnalta.

Mitä muuta Samsung Unpacked 2023 -tilaisuudessa esiteltiin?

Osallistuimme Samsung Unpacked 2023 -tilaisuuteen, jossa pääsimme kokeilemaan useita uutuustuotteita. Voitkin lukea sivuiltamme ensimietteemme taitettavista älypuhelinmalleista Samsung Galaxy Z Fold 5 sekä Samsung Galaxy Z Flip 5.

Älykellojen saralla pääsimme kokeilemaan malleja Samsung Galaxy Watch 6 sekä Samsung Watch 6 Classic.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä hypistelimme tablettiuutuuksia Samsung Galaxy Tab S9 ja Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Samsung Galaxy Watch 6 - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Malli Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm) Samsung Galaxy Watch 6 (44 mm) Mitat 38,8 mm x 40,4 mm x 9,0 mm 42,8 x 44,4 x 9,0 mm Paino 28,7 g 33,3 g Näyttö 1,3 tuumaa, 432 x 432 1,5 tuumaa, 480 x 480 Runko/Kehys Alumiinia, grafiitia Alumiinia, grafiitia GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Akkukesto Jopa 40 tuntia Jopa 40 tuntia Yhteydet Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Vedenkestävyys 5ATM+IP68 5ATM+IP68

Samsung Galaxy Watch 6 - Hinta ja saatavuus

Ohuempi näyttöreunus ei ole muuttanut painikkeiden toimintoja. (Image credit: Future / Matt Evans)

Myyntiin 11.8.2023

Hinnat alkaen 319 €

Samsung Galaxy Watch 6 julkistettiin 26. heinäkuuta järjestetyssä Samsung Unpacked -tilaisuudessa yhdessä Samsung Galaxy Watch 6 Classicin, Samsung Galaxy Z Flip 5:n, Galaxy Z Fold 5:n sekä Galaxy Tab S9 -tablettimalliston kanssa.

Sekä Samsung Galaxy Watch 6 että Galaxy Watch 6 Classic on saatavissa kahdessa koossa, jotka ovat 40 mm ja 44 mm. Kummassakin tapauksessa voi valita Bluetooth- ja 4G-version välillä. Näistä viimeksi mainittu mahdollistaa nettiyhteyden käytön myös ilman vierellä olevaa puhelinta.

Galaxy Watch 6:n ennakkotilaukset käynnistyivät 26. heinäkuuta ja varsinainen myynti käynnistyy 11. elokuuta 2023. Mallin suositushinnat alkavat Bluetooth-version kohdalla 319 eurosta ja 4G-versiossa 369 eurosta.

Hinnat ovat nousseet aavistuksen vuoden takaisesta Samsung Galaxy Watch 5 -mallista, jonka vastaavat suositushinnat olivat Suomessa 299 ja 349 €.

Samsung Galaxy Watch 6 - Muotoilu ja näyttö

Samsung Galaxy Watch 6 tarjoaa valtavan valikoiman erilaisia sovelluksia. (Image credit: Future / Matt Evans)

Uusi Exynos W930 -suoritin

Uusittu hihnanvaihto

Todella sulava Super AMOLED -näyttö

Samsung Galaxy Watch 6 erottuu ulkoisesti edeltäjästään ohuemmalla näyttöreunuksella, minkä vuoksi muotoiluun on jouduttu tekemään pieniä muutoksia. Painikkeet toimintaperiaatteineen ovat tästä huolimatta identtiset Samsung Galaxy Watch 5:n kanssa, mikä tekee kokonaisuudesta hyvin tutunoloisen kumppanin ranteeseen. Kuten Samsungin mallistolle on tapana, myös syksyn 2023 älykellot näyttävät erittäin tyylikkäiltä. Lisäksi Super AMOLED -näyttö tekee todellisen vaikutuksen sulavuudellaan ja korkealla virkistystaajuudellaan.

Näyttöteknologia onkin monille mallin suurin valttikortti. Olipa kyseessä treenianimaatiot, kamerasovelluksen etäkäyttö tai mikä tahansa muu työkalu, homma toimii mainiosti. Erityisesti kuvatessa oppii nopeasti arvostamaan mahdollisuutta nähdä ranteesta pienoiskoossa se, mitä pöydälle asetettu kamera on kuvaamassa. Tämä helpottaa merkittävästi esimerkiksi ryhmäkuvien nappaamista, kun kukaan ei jää vahingossa kuvan ulkopuolelle.

Näytön nopeus näkyy kaikessa käytössä. Sovellusten välillä vaihtaminen on todella vikkelää ja saumatonta. Tosin on kutienkin sanottava, että wearOS-kellot eivät tarjoa yhtä monipuolista ja tyylikästä sovellusvalikoimaa kuin parhaat Apple Watch -kellot.

Uusi Exynos W930 -järjestelmäpiiri on valmistajan mainoslauseiden mukaan 18 prosenttia nopeampi kuin edeltäjä. Myös RAM-muistin määrää on kasvatettu 1,5 gigatavusta 2 gigatavuun. Lyhyen ensitestin perusteella on vielä vaikea todeta varmaksi, miten paljon nopeammin kello arkikäytössä osoittautuu. Toivottavasti lisääntynyt suorituskyky vähentää akkuun kohdistuvaa rasitusta, joka tekisi 40 mm kellon 300 mAh ja 44 mm version 425 mAh akusta suhteessa paremman. Sinänsä akkujen koko kestää vertailun Applen ja muiden kilpailijoiden älykelloihin, mutta valitettavasti virrankulutus on perinteisesti ollut melkoisen korkealla. Tämän vuoksi monet Fitbit- ja Huawei-kellot vetävät useamman päivän akkukestolla pidemmän korren.

Samsung on uusinut kellon hihnanvaihtoon tarkoitetun mekaniikan. Rannekkeen lukituksen saa vapautettua painamalla kynnellä nappia alaspäin, mikä tekee ruljanssista miellyttävän vaivatonta. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa urheilutuokiota varten haluaa vaihtaa nahkarannekkeen silikoniseen sporttivaihtoehtoon.

Tykästyimme mustaan nahkarannekkeeseen, joka on todella ammattimaisen ja arvokkaan näköinen. Se on tyyliltään niin komea, että kelloa suorastaan haluaa pitää ranteessa juhlatilaisuuksissakin.

Samsung Galaxy Watch 6 - Ominaisuudet

Hihnat soveltuvat myös työ- ja juhlakäyttöön. (Image credit: Future)

Kattavasti uusia ja paranneltuja hyvinvointiominaisuuksia

Uudistettu uniseuranta

Pienemmässä kellossa haasteita kehokoostumuksen mittauksessa

Samsung Galaxy Watch 6 on pullollaan ominaisuuksia, joista valtaosa jäi lyhyen kokeilun aikana luonnollisesti testaamatta. Kunhan saamme pidemmän testijakson suoritettua, päivitämme arvostelua uni- ja treeniseurantaa koskevilla lisätiedoilla.

Enhanced Sleep Coaching -ominaisuus toimii pitkälti samalla tavalla kuin edellisen sukupolven kelloissakin. Tästä huolimatta se on erinomainen, sillä toiminto antaa räätälöityjä ohjeita ja neuvoja paremman levon saamiseksi. Kun ohjelmaa on käyttänyt muutaman viikon ajan, antaa se käyttäjälle erityisen unieläinsymbolin kuvastamaan unityyppiä.

Merkittävimmät muutokset tuovat unipisteytyksen, eläinsymbolin, neuvot sekä muut tiedot suoraan älykelloon. Tämän ansiosta joudut käyttämään puhelimen tukisovellusta selvästi aiempaa vähemmän. Kokonaisuus kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin esimerkiksi Garminin älykellojen joka-aamuiset raportit, joten niiden käytännön toteutus on mielenkiintoista nähdä.

Treenipuolelle on tuotu personoidut treeniohjelmat, jonka avulla voi itse luoda monivaiheisen harjoitteen seurattavaksi. Tämä on esimerkiksi triatlonisteille mainio lisäys, sillä seuraavaan lajiin vaihtaminen onnistuu yksinkertaisesti nappia painamalla. niin ikään sykepiikeistä sekä harjoituksen aikaisesta sykealueesta ilmoittaminen on uutta, mutta näiden testaaminen ei kokeiluympäristössä onnistunut.

Sen sijaan pääsimme mittaamaan kehonkoostumusta. Se pohjautuu toiminnaltaan samaan teknologiaan älyvaakojen kanssa, minkä ansiosta käyttäjä saa suuntaa antavat tiedot lihaksiston ja rasvaprosentin kaltaisista tiedoista. Kun viime vuonna vertasimme Samsung Galaxy Watch 5 Pron mittauksia älyvaakaan, olivat tulokset varsin lähellä toisiaan. Sama pätenee tänäkin vuonna. Tosin mittauksen käynnistäminen 40 mm kellolla tuntui jostain syystä hieman hankalalta, sillä kello halusi asemoitua korkeammalle ranteeseen. Tämä lienee vain pienempää mallia koskeva murhe.

Muutoin Galaxy Watch 6 on pullollaan mahdollisuuksia, sillä kellolla on pääsy Google Play Kauppa -latauspaikalle. Voitkin täten ladata kaikki suosikkisovelluksesi ranteeseen, mikä avaa lähes rajattoman valikoiman erilaisia sovelluksia. Esimerkiksi WhatsAppia voi käyttää suoraan kellosta. Myös tietojen synkronoituminen Samsung Health -sovellukseen oli todella saumatonta. Tosin Google Fitiin tiedot eivät liiku automaattisesti, mikä voi olla joillekin harmistus.

Samsung Galaxy Watch 6 - Yhteenveto

Samsungin älykellon vahvuudet sekä ongelmat ovat tuttuja aiemmilta vuosilta. (Image credit: Future / Matt Evans)

Vaikka ensitesti perustuu hyvin lyhyeen kokeiluun kellon kanssa, vaikuttaa Samsung Galaxy Watch 6 tällä hetkellä noin neljän tähden älykellolta. Sen upea muotoilu, helppokäyttöinen WearOS-ohjelmisto sekä kattavat hyvinvointiominaisuudet tarjoavat rahalle loistavan vastineen. Silti kokonaisuus pienine ongelmineen tuntuu niin tutulta Samsung Galaxy Watch 5:een verrattuna, että viidennen tähden kilahtaminen vaatisi pidemmässä testikäytössä paljastuvia yllätyksiä.