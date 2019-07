Vuodetut kuvat Galaxy Note 10:n ja Note 10 Pron suojakuorista paljastavat mallien eron

Samsungilla on ollut tapana julkaista yksi uusi Note-malli vuodessa, mutta tänä vuonna asiat saattavat olla toisin. Huhujen mukaan yhtiö nimittäin suunnittelisi sekä Galaxy Note 10:n että Galaxy Note 10 Pron julkaisemista. Huhut saivat jälleen uutta lisäpontta, kun puhelimen suojakuoresta paljastui uusia vuotokuvia.

@UniverseIcen (melko luotettava vuotaja) jakamat kuvat näyttävät, että ainakin ulkoisesti puhelinten suurin ero saattaisi olla niiden takakameroiden tai salamoiden lukumäärä.

Molempien puhelinten kameramoduulit sijaitsevat kuvien perusteella takakuoren vasemmassa yläkulmassa. Luultavasti Galaxy Note 10:lle tarkoitetussa kuoressa on vain yksi pyöreä leikkaus ja Pro-mallin kuoressa kolme samanlaista pyörylää.

In the second half of the year, there will be no better screen than Note10. pic.twitter.com/4F28KpGullJuly 7, 2019