Samsung Galaxy S10 vs S10 Plus vs S10e: mikä lippulaivamalli sopii juuri sinulle?

Samsung julkisti juuri Galaxy S10 -sarjan älypuhelimet: S10:n, S10e:n ja S10 Plussan. S10 ja S10 Plus ovat päivitetyt versiot Galaxy S9 -sarjan vastaavista malleista, kun taas S10e on kolmikon budjettiystävällisin versio. Jälkimmäisestä ei ole olemassa S9-vastinetta, joskin Galaxy S8 Lite oli käytännössä hieman samankaltainen.

Koska kyseessä on erään suurimman älypuhelinvalmistajan lippulaivamallisto, kaikki niistä on todennäköisesti erinomaisia puhelimia. Haluamme kuitenkin auttaa juuri sinua päättämään, mikä näistä kolmesta sopii kaikkein parhaiten sinun tarpeisiisi ja kukkarolle.

Alapuolella käymmekin läpi S10-kolmikon helpottaaksesi päätöstäsi seuraavan puhelimen suhteen.

Samsung Galaxy S10 vs S10 Plus vs S10e: muotoilu ja näyttö

Suurin ero mallien välillä on niiden koossa, joka koskee niin näyttöä kuin fyysistä laitetta. Galaxy S10 Plus on nimensä mukaisesti muita isompi malli, kun taas Galaxy S10e on verrattain siro sisaruksiinsa nähden.

S10e on mitoiltaan 142,2 x 69,9 x 7,9 mm ja painaa noin 150 grammaa, joten se on siro laite, joka sopii helposti taskuun. Siinä on 5,8 tuuman AMOLED-näyttö, joka on aavistuksen liian pieni verrattuna muihin lippulaivamalleihin. Koosta huolimatta se on silti laadukas.

Seuraavana järjestyksessä on Galaxy S10, joka on hieman isompi. Mitoiltaan se on 149,9 x 70,4 x 7,8 mm ja painoltaan 157 grammaa, joten se on oikeastaan vain hieman korkeampi ja jopa aavistuksen ohuempi kuin S10e. Se on myös vain hivenen painavampi, mutta silti siinä on huomattavasti isompi näyttö, joka on 6,1 tuuman AMOLED.

Kolmikon isoin tuttavuus on Galaxy S10 Plus, joka on mitoiltaan 157,6 x 74,1 x 7,8 mm ja siinä on kaikkein isoin 6,4 tuuman näyttö. Kokoa suurempi muutos näkyy kuitenkin painossa, joka on tuntuvasti painavampi 175 gramman painollaan. Lisäpaino näkyy tosin tehokkaammissa komponenteissa, paremmassa kamerassa ja isommassa akussa, joihin keskitymme hieman alempana artikkelia. Mutta jos et pidä kookkaista puhelimista, saattaa Plus olla käyttöösi aavistuksen liian mittava.

Samsung Galaxy S10 vs S10 Plus vs S10e: kamera

Kuva 1/3 Samsung Galaxy S10. Lähde: TechRadar Kuva 2/3 Samsung Galaxy S10 Plus. Lähde: TechRadar (Image: © TechRadar) Kuva 3/3 Keltainen Samsung Galaxy S10e. Lähde: TechRadar

Kameroiden suhteen puhelinmalleissa on selkeä järjestys. Jokaisessa kalliimmassa Galaxy S10 -laitteessa on aina ylimääräinen kamera.

Galaxy S10e:ssä on 16 megapikselin ultralaajakulmalinssi ja 12 megapikselin optisella kuvanvakaimella varustettu linssi takana, ja dual-pixel-kennolla varustettu 10 megapikselin kamera edessä. Ottaen huomioon, että kyseinen malli on joukon budjettiystävällisin, kaksi kameraa selkämyksessä ja tehokas kamera edessä on varsin loistava paketti.

Galaxy S10:ssä on kaiken näiden lisäksi vielä ylimääräinen 12 megapikselin takakamera, ja Galaxy S10 Plus lisää päälle vielä toisen 8 megapikselin etukameran. Jälkimmäisessä on siis yhteensä viisi kameraa edessä ja takana, ja testiemme perusteella niillä saa aikaiseksi erinomaista jälkeä.

Jos kaipaat siis kaikkein parasta kameraa puhelimeesi, voimme vain suositella Galaxy S10 Plussaa. Jokaisella näistä kolmesta mallista pystyy kuitenkin taltioimaan erinomaisia kuvia.

Samsung Galaxy S10 vs S10 Plus vs S10e: akku

Kameran lailla, mitä kalliimmaksi S10-malleissa mennään, sitä parempi akku mukana tulee.

Galaxy S10e:ssä on 3 100 mAh, S10:ssä 3 400 mAh, ja Galaxy S10 Plussassa hulppeat 4 100 mAh.

Jos S10-sarjaa verrataan muihin kilpaileviin malleihin, akut ovat kauttaaltaan hivenen parempia. Esimerkiksi iPhone XS Maxissa on 3 174 mAh akku ja Pixel 3 XL:ssä 3 430 mAh, jotka jäävät kauaksi S10 Plussan tehoista.

Jokaisessa mallissa on lisäksi langaton lataus- ja virranjakomahdollisuus, joten näiden kautta voi antaa virtaa muihin Galaxy-laitteisiin.

Kuva 1/3 Galaxy S10. Lähde: TechRadar Kuva 2/3 Samsung Galaxy S10 Plus. Lähde: TechRadar (Image: © TechRadar) Kuva 3/3 Samsung Galaxy S10e. Lähde: TechRadar

Samsung Galaxy S10 vs S10 Plus vs S10e: speksit

Kaikissa Galaxy S10 -malleissa on samat prosessorit, jotka saattavat kuitenkin vaihdella aluekohtaisesti. Samsung ei ole vielä julkistanut tarkalleen, mikä suoritin kussakin malleissa on, mutta on kertonut sen olevan 8-ytiminen. Aiemmissa Galaxy-malleissa suorittimet ovat myös vaihdelleet alueista riippuen, joten S10-mallit saattavat noudattaa samaa linjaa.

Mallien muistissa on tosin eroja, joten vaihtoehtoja löytyy jokaiselle.

Galaxy S10e on tarjolla 6 gigan RAM-muistilla ja 128 gigan tallennustilalla sekä 8 gigan RAM-muistilla ja 256 gigan tallennustilalla varustettuna.

Galaxy S10 saapuu puolestaan joko 8 Gt/128 Gt - tai 8 Gt/512 Gt -malleina, ja Galaxy S10 Plussan vaihtoehdot ovat 8 Gt/128 Gt, 8 Gt/512 Gt ja 8 Gt/1 Tt. Jokaisessa mallissa on myös microSD-korttipaikka, joka tukee aina 512 gigaan asti.

Samsung Galaxy S10 vs S10 Plus vs S10e: hinta

Samsung Galaxy S10e on kolmikon edullisin malli ja maksaa 799 € 6 Gt/128 Gt -mallin osalta. Samalla muistimäärällä varustettu iPhone XR maksaa Suomessa 879 €, joten Samsung on selkeästi edullisempi kuin kilpailijansa.

Galaxy S10 nostaa hinnan jo 949 €, jolla saa 8 Gt/128 Gt -mallin. Hinta on jotakuinkin sama kuin vastaavan kilpailijan, Google Pixel 3:n, hinta Euroopassa. Suomessa ei ole ennakkotilattavissa mallin isommalla tallennustilalla varustettua versiota.

Galaxy S10 Plus saapuu sen sijaan myös plussahintaisena. Sen edullisin malli on 8 Gt/128 Gt, joka kustantaa 1049 €. Jos haluat kuitenkin lisätallennustilaa, niin terasella ja 12 gigan RAM-muistilla varustettu järkäle maksaa hulppeat 1679 €.

Yhteenveto

Paras Samsung Galaxy S10 -malli riippuu pitkälti käytössäsi olevasta budjetista.

Jos haluat S10-sarjan hyödyt kaikkein edullisimmin, S10e on paras vaihtoehtosi. Vaikka se on hinnaltaan kolmikon halvin, sillä on sama tyylikäs muotoilu ja tehot kuin kalliimmissa sisaruksissaan. Siinä on myös melko tehokas akku sekä laadukas kamera.

Kolmikon perusmalli on Galaxy S10, jossa on kaikki, mitä puhelimelta voisit tarvita. Se on aavistuksen kalliimpi, mutta hinnalla saat lippulaivamallien parhaimmistoon lukeutuvan laitteen, joka kestää käytössä pitkän aikaa.

Jos raha ei ole kuitenkaan ongelma, kannattaa harkita Samsung Galaxy S10 Plussaan päivittämistä. Siinä on isompi näyttö, massiivinen akku ja mieletön määrä kameroita. Laite onkin täydellinen vaihtoehto niin videoiden katseluun, pelien pelaamiseen kuin kuvien ottamiseen.