Samsung Galaxy Note 20 näyttäisi jättävän Galaxy S20 Ultran huippuominaisuuden välistä

Samsungin 100-kertainen "Space Zoom" -ominaisuus toi lisäkiinnostusta Galaxy S20 Ultraan, mutta suosio ei ilmeisesti riitä tuomaan zoomausta tulevaan Galaxy Note 20 -malliin.

Ice Universe kertoo Samsung Galaxy Note 20 -sarjan jättävän ominaisuuden välistä. Sen sijaan laitteet luottaisivat perintesempiin ratkaisuihin.

Galaxy S20 Plus sisälsi 64 megapikselin hybridikameran, jossa oli kolminkertainen optinen sekä 30-kertainen digitaalinen tarkennus. Vastaavanlainen nähtäneen myös Note 20:ssä, vaikka vahvistusta ei vielä olekaan.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem.May 19, 2020