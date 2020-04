Xiaomin lippulaivamallit Mi 10 ja Mi 10 Pro Suomeen huhtikuussa

Helmikuussa Kiinassa julkaistut Xiaomi Mi 10 ja Xiaomi Mi 10 Pro saapuvat Suomeen tämän kuun aikana. 5G-älypuhelinten rantautumisesta kerrottiin torstaina.

Laitteiden ennakkomyynti käynnistyi tänään julkistuksen yhteydessä. Varsinaista julkaisua joudutaan vielä hetken verran odottamaan, sillä Mi 10 saapuu kauppoihin huhtikuun 24. päivä. Mi 10 Pro taasen on saatavissa huhtikuun 30. päivästä lähtien.

DNA:n ja Elisan valikoimiin saapuvat puhelimet sijoittuvat hintahaarukan yläpäähän. Mi 10 maksaa julkaisussa 899 euroa, kun taas Mi 10 Pron saa lunastettua itselleen 999 eurolla.

Xiaomi tavoittelee jalansijaa suomalaisilla markkinoilla myös edullisemmalla vaihtoehdolla. 399 euron hintalapulla varustettu älypuhelin Mi 10 Lite 5G saapuu markkinoille toukokuussa.

Merkittävin ero kamerassa

Mallit eroavat toisistaan sadan euron hinnasta huolimatta merkittävästi. Molemmissa malleissa on 108 megapikselin pääkamera, mutta muilla osa-alueilla Pro tekee paperilla vaikutuksen. Mi 10 Prossa on f/1,69-aukolla varustetun pääkameran lisäksi 20 megapikselin ultralaajakulmakamera f/2,2-aukolla sekä kaksi telekameraa. Näistä toinen on 12 megapikselin kakskinkertaisen optisen zoomin telekamera f/2,0-aukolla, kun taas toisena on kahdeksan megapikselin 3,76-kertaisen optisen zoomin telekamera f/2,0-aukolla ja optisella vakaimella.

Mi 10 Pron hybridizoomi tarkentaa kymmenkertaiseksi. Digitaalinen tarkennus yltää 50-kertaiseksi. Laitteessa on lasertarkennus.

Mi 10:n otokset tallentuvat puolestaan pääkameran sekä 13 megapikselin ja f/2,4-aukollisella ultralaajakulmakameralla sekä kahdella kahden megapikselin f/2,4-aukon kameralla. Toisin kuin Mi 10 Prossa, perusmallissa ei ole lasertarkennusta.

Videokuvaus onnistuu molemmilla laitteilla 8K-tarkkuudella. Laadusta pitävät huolen ShootSteady-vakautus sekä manuaalisäädön asetukset.

Snapdragon 865 -järjestelmäpiirin päälle rakennetut laitteet tarjoavat sulavan käyttökokemuksen nopealla LPDDR5-tyypin RAM-muistilla, jota on kahdeksan gigatavun verran. Tallennustilaa on 256 gigatavua.

Molemmat puhelimet käyttävät Android 10 -käyttöjärjestelmää. Mi 10:ssä, Mi 10 Prossa sekä tulevassa Mi 10 Litessä on 5G-tuki.

Puhelimet ovat mallista riippumatta samankokoisia. Mi 10 ja Mi 10 Pro painavat 208 grammaa ja ovat kooltaan 162,6 x 74,8 x 8,96 millimetriä.

Pro-malli on saatavissa harmaassa Solstice Grey- sekä valkoisessa Alpine White -kuoressa. Mi 10 puolestaan saapuu harmaana Twilight Greynä sekä korallinvihreänä Coral Greeninä.

Tekniset tiedot

Xiaomi Mi 10

Näyttö: 6,67" AMLED HDR10+

Kamera: 108 + 13 + 2 + 2 megapikseliä

Järjestelmäpiiri: Xualcomm Snapdragon 865

Akku: 4780 mAh

Muisti: 8 Gt LPDDR5

Tallennustila: 256 Gt

Mitat: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm, 208g

Xiaomi Mi 10 Pro