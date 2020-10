Seuraava Samsung Galaxy Fold saattaa olla halvempi kuin luulit

Samsung on taiteltavien puhelinten markkinoiden ykkösnimi, vaikka yhtiö ei toistaiseksi ole onnistunut laskemaan vielä hintaa erityisen matalalle. Erityisesti Samsung Galaxy Z Flipin perään haikailevat ovat kuitenkin saamassa ilouutisia, sillä tuoreen huhun mukaan mallista olisi tulossa tarjolle edullisempi Samxung Galaxy Fold Lite tai Samsung Galaxy Fold.

Yleensä Samsungin toimista hyvin perillä oleva Max Weinbach kertoo uuden edullisemman mallin olevan työstössä. Laitteella olisi hintaa noin 1 100 dollaria. Eurohinnasta ei ole vielä puhetta, mutta luultavasti se asettuisi noin 1 200 euron hujakoille.

Vaikka hinta on yhä varsin korkea, olisi siinä selvä laskua Samsung Galaxy Z Flipin noin 1 550 euron sekä Samsung Galaxy Foldin 2 100 euron hintapyyntöön.

There's a rumor, and keep in mind this is a rumor, Samsung will be releasing a Galaxy Fold e for $1100. They are also working releasing 3 folds. Two with plastic, one with UTG. Could explain the Winner2 vs Champ codenames.May 11, 2020