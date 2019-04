OnePlussan toimitusjohtaja Pete Lau saattoi juuri paljastaa yhtiön seuraavan puhelimen

Verkkoon on vuotanut uusi kuva, jonka väitetään otetun OnePlussan sisäisestä tapaamisesta ja jossa nähdään yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau uusi mysteeripuhelin kädessä. Puhelimen väitetään olevan joko OnePlus 7 tai yhtiön tuleva 5G-puhelin.

Kuvan vuotajana toimineella Ishan Agarwalilla on luotettava maine älypuhelimiin liittyvien vuotojen suhteen, minkä lisäksi kuvassa näkyvä OnePlussan toimitusjohtaja nostavat kuvan aitoutta normaalia enemmän.

Kuvassa nähdään punainen laite, joka on asetettu keskelle pöytää, sekä valkoista ja harmaata yhdistävä puhelin Laun käsissä.

Näiden lisäksi molempien laitteiden selkämyksessä on selkeä ympyränmuotoinen kamerajärjestelmä, mikä viittaisi yhtiön kokeilevan uudenlaista muotoilua kamera-asettelujen suhteen.

EXCLUSIVE! Here's your first look at an upcoming OnePlus Device I don't know much about. This image shows the device in prototype/designing stage and it is not final but this is probably how the device may end up looking. That's Pete (CEO of OP) in the img and the device itself. pic.twitter.com/Yau9EsgSDyDecember 19, 2018