Netflix tarjoaa useita elokuvia ja sarjoja ilmaiseksi

Mikäli Netflix-tilaus on jäänyt hankkimatta tai hetkellisesti tauolle, osa suoratoistopalvelun suosikkisisällöistä on nyt katsottavissa ilmaiseksi. Sarjojen ja elokuvien katselu ei vaadi tunnusta tai tilausta.

Ilmaiskatselu onnistuu Netflixin ilmaissivulta, jossa valikoima on nähtävissä. Tarjolla on elokuvista esimerkiksi Murhamysteeri, Kaksi Paavia sekä Bird Box, kun taas sarjapuolella viihdettä tuovat Stranger Things sekä When They See Us.

Sarjojen kohdalla on kuitenkin syytä huomioida, että ilmaiseksi tarjotaan vain muutamia avausjaksoja. Koko tuotantokauden tai pidemmän pötkön katsominen vaatii siis tilauksen.

Tällä hetkellä ei ole vielä täyttä varmuutta siitä, estävätkö maakohtaiset rajoitukset joidenkin tuotosten vilkuilemisen. Koska kaikki ilmaissisältö on Netflixin omaa tuotantoa, rajoitukset tuntuvat kuitenkin epätodennäköisiltä.

Tavoitteena uudet käyttäjät

Netflix kertoo sivuillaan "valikoiman vaihtuvan aika ajoin", joten omat suosikit kannattaa käydä katsomassa pikapuoliin. Todennäköisesti Bird Box sekä muut elokuvat piipahtavat ilmaisvalikoimassa ennen siirtymistä takaisin tilausmuurin toiselle puolelle.

Netflixin edustaja kommentoi asiaa NDTV Gadgetsills todeten, että kyseessä on markkinointitapahtuma, jonka tarkoitus on houkutella uusia käyttäjiä palvelun pariin.

Kyseessä ei suinkaan ole täysin ennenkuulumaton lähestymistapa, sillä Netflix on aiemminkin julkaissut sisältöään ilmaiseksi. Tällöin osa suoratoistopalvelun dokumenteista julkaistiin maksutta YouTubessa.

Uusin kampanja on todennäköisesti osa Netflixin taistelua muita suoratoistopalveluita vastaan. Tällä hetkellä erityisesti Disney Plus on ottanut tukevaa jalansijaa maailmalla, mikä väistämättä näkyy Netflixin sekä muiden palveluiden tilaajamäärissä.