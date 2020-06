Paras ultrabook 2020: arvostelimme kaikkein keveimmät ja ohuimmat kannettavat

Parhaat ultrabookit ovat suoranaisia tunnusmerkkejä opiskelijoille ja freelancereille, jotka työskentelevät kahviloissa. Ne karsivat ammattitekijät huvikäyttäjistä, sillä ohuesta ulkomuodostaan huolimatta koneissa on nopeat SSD-levyt, tehokkaat prosessorit ja riittävästi RAM-muistia. Ultrabookit ovatkin todellisia työjuhtia ihmisille, jotka joutuvat kantamaan konetta mukanaan päivittäin.

Tehojen lisäksi oleellista on myös akunkesto. Parhaat ultrabookit kestävät mukavasti koko työpäivän tai lennon ajan ilman jatkuvaa stressiä lähimmän virtapistokkeen sijainnista.

Kilpailu on vuonna 2020 kovempaa kuin koskaan, mutta rajasimme etsintämme kymmeneen parhaaseen ultrabookiin. Listaltamme löytyy sekä kaikkien tuntemia perinteisiä valmistajia että Huawein kaltaisia uusia haastajia. Olemme kolunneet laitteet läpi perin pohjin ja arvostelleet ne muotoilun, suorituskyvyn, akunkeston ja hinta-laatusuhteen perusteella. Voit siis päättää itse, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä juuri sinulle.

Parhaat ultrabookit lyhyesti

HP Elite Dragonfly Dell XPS 13 Huawei MateBook 13 Dell XPS 13 2-in-1 (2019) HP Spectre x360 Surface Laptop 3 Lenovo Yoga C930 Razer Blade Stealth 13 (2019) Lenovo Yoga 730 HP Envy x360 13 (2019)

Kuva 1/5 (Image credit: HP) Kuva 2/5 (Image credit: HP) Kuva 3/5 (Image credit: HP) Kuva 4/5 (Image credit: HP) Kuva 5/5 (Image credit: HP)

1. HP Elite Dragonfly

Paras hybridikannettava

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD -kosketusnäyttö – Full HD Sure View -kosketusnäyttö | Tallennustila: 256 Gt SSD

Moitteeton muotoilu

Erinomainen akunkesto

Melko hintava

HP:n uusi kannettava on mielestämme markkinoiden paras vaihtoehto työkäyttöön. Se on samaan aikaan tyylikäs, kevyt ja ohut sekä toisaalta tehokas ja monipuolinen.

Vaikka HP Elite Dragonfly onkin suunnattu pääasiassa työkäyttöön, se sopii yhtä hyvin myös vapaa-ajalle. Upealta näytöltä on mukava katsella Netflixiä, hyvä akunkesto takaa huolettoman käytön ja hyvällä näppäimistöllä on mukava kirjoittaa pidempiäkin rupeamia.

Elite Dragonfly tukee myös 4G-yhteyttä, joten jos asetat SIM-kortin koneen sisään, voit käyttää verkkoa missä tahansa. Voit siis unohtaa netin jakamisen puhelimestasi tai julkisten Wi-Fi-verkkojen etsimisen. HP:n huippukannettava on hintavahko, mutta jos se istuu hintaluokkaasi, saat yhden vuoden parhaista kannettavista.

Lue koko arvostelu: HP Elite Dragonfly

Kuva 1/6 Kuva 2/6 Kuva 3/6 Kuva 4/6 Kuva 5/6 Kuva 6/6

2. Dell XPS 13

Kova haastaja

Prosessori: 10. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus | RAM-muisti: 8 –16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) – 4k (3 840 x 2 160) | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD

Upea muotoilu

Erinomainen akunkesto

Heikko äänentoisto

Kallis

Dell XPS 13 on ollut parhaiden kannettavien listallamme jo vuosien ajan ja nousee jälleen ansaitusti kakkospaikalle. Se tarjoaa edelleenkin upean ja kevyen muotoilun sekä tehokkaat komponentit, jotka eivät tuota pettymystä.

Dell XPS 13 (2020) on saanut Intelin 10. sukupolven Core i5- ja i7-prosessorit sekä tyylikkään reunattoman Infinity Edge -näytön.

Kannettava on saatavilla lukuisilla eri kokoonpanoilla, joten jokainen käyttäjä löytänee juuri itselleen sopivan vaihtoehdon. XPS 13:n suurin heikkous on ehkäpä sen hinta, sillä se on yksi markkinoiden kalleimmista ultrabookeista.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 13

Kuva 1/4 (Image credit: Huawei) Kuva 2/4 (Image credit: Huawei) Kuva 3/4 The Huawei MateBook 13 is a brilliant laptop for 2019 (Image credit: Huawei) Kuva 4/4 (Image credit: Huawei)

3. Huawei MateBook 13

Parasta vastinetta rahoillesi

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2 Gt GDDR5 | RAM-muisti: 8 Gt | Näyttö: 13 tuumaa, 1440p (2 160 x 1 440) | Tallennustila: 256 Gt - 512 Gt SSD

Loistava suorituskyky

Nvidian erillinen näytönohjain

Erinomainen hinta-laatusuhde

Vain 8 Gt:a RAM-muistia

Ei Thunderbolt 3 -liitäntää

MateBook 13 jatkaa pitkälti samaa onnistunutta kaavaa kuin edeltäjänsä Huawei MateBook X Pro. Se onnistuu pakkaamaan viimeisimmät komponentit (mukaan lukien erillisen Nvidia MX150 -näytönohjaimen) Windows-maailman tyylikkäimpään muotoiluun. Kaikkein vaikuttavinta on kuitenkin koneen hintalappu, joka asettuu Suomessa 899–1 199 euron välille mallista riippuen.

Toki alhainen hinta on vaatinut muutaman kompromissin, kuten hieman rajallisen 8 Gt:n RAM-muistin, mutta MateBook 13 tarjoaa yleisesti ottaen yhden parhaista hinta-laatusuhteista, jonka olemme koskaan näheet. Jos kaipaat 4K-näyttöä tai ultranopeita Thunderbolt 3 -liitäntöjä, suosittelemme tutustumaan Dell XPS 13:een tai Macbook Prohon, mutta Huawei MateBook 13 on tällä hetkellä täysin lyömätön valinta peruskäyttäjälle.

Microsoft ja Intel ovat myös vahvistaneet, että yhtiöt tekevät jatkossakin yhteistyötä Huawein kanssa, joten amerikkalaispakotteet eivät vaikuta koneeseen. Kannettava saa esimerkiksi kaikki normaalit Windows-päivitykset koko elinkaarensa ajan.

Lue koko arvostelumme: Huawei MateBook 13

(Image credit: Dell)

4. Dell XPS 13 2-in-1 (2019)

13-tuumaisen MacBook Pron haastaja

Prosessori: 10. sukupolven Intel Core i3 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD – Iris Plus Graphics | RAM-muisti: 4–16 Gt | Näyttö: 13,4-tuumainen, mattapintainen Full HD+ (1 920 x 1 200) InfinityEdge -näyttö – 13,4-tuumainen, mattapintainen UHD+ (3 840 x 2 400) InfinityEdge -kosketusnäyttö | Storage: 256GB – 512GB SSD

Upea ja kompakti muotoilu

Loistava suorituskyky

Tarkasti reagoiva näyttö

Keskinkertainen akunkesto

Heikko äänentoisto

Kansi on hankala avata

Dell XPS 13 -hybridikannettavasta on vaikea löytää mitään merkittävää kritisoitavaa. Sen kompakti ja kevyt muotoilu on osunut nappiin, upea näyttö reagoi tarkasti kosketukseen ja näppäimistöllä on mukava kirjoittaa. Myös koneen sisälle on asennettu tehokkaita komponentteja, sillä prosessoreina on Intelin 10. sukupolven mallit ja näytönohjaimena Intel Iris Plus.

Parannettavan varaa löytyisi lähinnä akunkestosta, joka ei yllä luokkansa parhaaseen tasoon. Myös kaiuttimet kaipaisivat lisää potkua ja laajempaa äänialaa.

Kone on kuitenkin kokonaisuutena todella onnistunut. Jos etsit parasta 2-in-1-kannettavaa riittävillä tehoilla, monipuolisilla toiminnoilla ja upealla muotoilulla, Dell XPS 13 2-in-1 (2019) ansaitsee paikkansa listasi kärjessä.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 13 2-in-1 (2019)

(Image credit: Apple)

5. Apple MacBook Air (2020)

Paras edullinen MacBook

Prosessori: 10. sukupolven Intel Core i3 - i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen 2 560 x 1 600 LED-taustavalaistu näyttö IPS-tekniikalla | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD | Mitat: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm

Upepa muotoilu

Houkutteleva hinta

Hieman vaisut värit

Keskinkertainen akunkesto

Apple on jälleen päivittänyt suosikkimalli MacBook Airin. Vuoden 2020 painos on suurin uudistus pitkään aikaan ja tekee Airista yhden maailman parhaista kannettavista – sekä edullisimman MacBookin.

Koneeseen on tuotu 10. sukupolven Intel-prosessorit, ja Airiin saa valittua nyt ensimmäistä kertaa myös neliytimisen prosessorin. Odotetulla päivityksellä on suuri merkitys suorituskykyyn. Apple on lisännyt kannettavaansa myös tuplasti enemmän tallennustilaa, sillä myös perusmallissa on nyt 256 Gt:a.

MacBook Air ei luonnollisestikaan pääse lähimaillekaan 16-tuumaisen MacBook Pron suorituskykyä, mutta se on siitä huolimatta erinomainen vaihtoehto käyttäjille, jotka haluavat kohtuuhintaisen Macin. Jos kuitenkin teet koneellasi myös intensiivisempiä tehtäviä, kuten kuvien muokkausta tai videoeditointia, suosittelemme tutustumaan 13-tuumaiseen MacBook Prohon.

Lue koko arvostelu: MacBook Air (2020)

Kuva 1/3 (Image credit: HP) Kuva 2/3 (Image credit: HP) Kuva 3/3 (Image credit: HP)

6. HP Spectre x360 (2020)

Vuoden paras kannettava

Prosessori: 10. sukupolven Intel Core i5–i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3" Full HD (1920 x 1080) IPS -kosketusnäyttö tai 13,3" 4K (3 840 x 2 160) AMOLED-kosketusnäyttö | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD

Tyylikäs ja laadukas muotoilu

Vahva suorituskyky

Akunkesto voisi olla vieläkin parempi

Lämpenee rankemmissa tehtävissä

HP Spectre x360 sai suuren päivityksen vuonna 2020. Sen komponentit paranivat selvästi 10. sukupolven Intel Core -prosessoreiden ja Iris Plus -näytönohjainten myötä, ja 2-in-1-kannettavan design on entistäkin tyylikkäämpi.

Kokonaisuus on mielestämme niin onnistunut, että jos etsit tyylikästä, vankkaa ja tehokasta kannettavaa, HP Spectre x360 on paras vaihtoehtosi vuonna 2020.

Vaikka kone onkin hieman hintavammasta päästä, se on toteutettu viimeisen päälle aina monipuolisia turvaominaisuuksia ja laadukkaita Bang & Olufsen -kaiuttimia myöten. Jos haluat tyylikkään mutta suorituskykyisen koneen huippuluokan viimeistelyllä, Spectre x360 on erinomainen ehdokas seuraavaksi koneeksesi.

Lue koko arvostelu: HP Spectre x360 (2020)

Kuva 1/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 2/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 3/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 4/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 5/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 6/6 (Image credit: Microsoft)

7. Microsoft Surface Laptop 3

Paras kannettava Microsoftilta

Järjestelmäpiiri: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,5-tuumainen PixelSense (2 256 x 1 504) / 15-tuumainen PixelSense (2 496 x 1 664) | Tallennustila: 128 Gt:n, 256 Gt:n, 512 Gt:n tai 1 Tt:n SSD

Erinomainen akunkesto

Voit valita Intelin tai AMD:n välillä

Ei Thunderbolt 3 -liitäntää

Liian vähän liitäntöjä kokoon nähden

Kolmannen sukupolven Surface Laptop 3 edustaa Microsoftin parasta osaamista tähän mennessä. Se ei ottanut valtavaa loikkaa edeltäjäänsä nähden, mutta on silti kehittynyt lähes kaikilla mittapuilla.

Ehkäpä kiinnostavin uudistus on se, että 15-tuumaisen mallin ostajat voivat valita makunsa mukaan joko Intelin tai AMD:n komponenttien välillä. Muuten Surface Laptop 3 jatkaa Microsoftin ansaittua mainetta tyylikkäiden kannettavien valmistajana.

Jos haluat yhden markkinoiden hienoimmista kannettavista ilman omenalogoa, koneen alumiinirunko on tyylipuhdas ja kestävä valinta. Koneessa voisi edelleenkin olla enemmän liitäntöjä – ja etenkin Thunderbolt 3 -liitäntä – mutta Surface Laptop 3 on siitä huolimatta yksi tämän hetken parhaista kannettavista.

Lue koko arvostelu: Microsoft Surface Laptop 3

(Image credit: Lenovo)

8. Lenovo Yoga C930

Hybridilaitteiden aatelia

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: enintään 16 Gt DDR4 | Näyttö: 13,9-tuumainen FHD (1 920 x 1 080) – UHD (3840 x 2160) | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt PCle SSD

Upea muotoilu

Miellyttävän tehokas

Kosketusnäytön näppäimistö voisi olla parempi

Äänekkäät tuulettimet

Harva ultrabook on yhtä upeasti muotoiltu kuin Lenovo Yoga 930. Kone ei ole pelkästään käytännöllinen ja mukautuva, vaan myös silmiä hivelevän tyylikäs. Se on kaiken lisäksi huomattavasti halvempi verrattuna esimerkiksi Microsoftin Surface Book 2:een. Rahoilleen saa vastineeksi upean kokonaan metallista valmistetun rungon, jonka kääntämällä koneesta saa tehtyä tabletin. Yogasta löytyy tehokkaat Intelin viimeisimmät kahdeksannen sukupolven prosessorit, joten se ei jää jalkoihin vaativammissakaan tehtävissä.

Lue koko arvostelu: Lenovo Yoga C930

9. Razer Blade Stealth

Ei pelkkä pelikannettava

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen UHD (3 840 x 2 160) – 13,3-tuumainen QHD+ (3200 x 1800) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt PCIe SSD

Aiempaa suurempi ja kirkkaampi näyttö

Gunmetal-malli on aiempaa hillitymmän näköinen

Entistä huonompi akunkesto

Ei 4K-mallia

Monet luulevat, että Razer tekee pelkästään pelikannettavia . Valmistaja yritti muuttaa tämän käsityksen jo vuonna 2016 julkaistessaan Blade Stealhin, mutta viimeistään nyt lienee turvallista todeta, että yritys osaa tehdä myös erinomaisia ultrabookeja. Viimeisimmässä päivityksessä 12,5-tuumainen näyttö vaihdettiin 13,3-tuumaiseen QHD + -näyttöön, mutta valitettavasti Razer on päättänyt toistaiseksi luopua 4K-mallista. Ultrabookin erinomainen suorituskyky kuitenkin korvaa tästä aiheutunutta mielipahaa.

Lue koko arvostelu: Razer Blade Stealth

(Image credit: HP)

10. HP Envy x360 13 (2019)

Paras edullinen 2-in-1kannettava

Prosessori: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Näytönohjain: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD IPS -näyttö (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 256 Gt – 1 Tt SSD

Ohut ja kevyt 2-in-1-kannettavaksi

Laadukas rakenne

Kehittynyt akunkesto

Keskinkertaiset prosessorit

Heikko graafinen teho

Kiitos sulavalinjaisen 13-tuumaisen muotoilunsa, HP Envy x360 (2019) on kompaktimpi kuin odottaisit. Se toimii siis mainiosti sekä kannettavana että tablettina.

HP:n valmistama tyylikäs kannettava tarjoaa laadukkaan viimeistelyn, yhdeksän tunnin videotoistoon riittävän akunkeston ja suorituskyvyn, joka riittää koulutöihin ja työprojekteihin. Se on mainio valinta, jos etsit kohtuuhintaista ja monipuolista kannettavaa, joka joustaa tarpeidesi mukaan.