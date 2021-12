iOS 15.2 mahdollistaa Apple-tilin testamenttaamisen

Apple ID -tiedostot jatkavat elämäänsä ihmiselon päätyttyäkin, kun Apple on tuonut päivityksessä mahdollisuuden perijätiedon asettamiseen.

Apple paljasti suunnitelman jo osana heinäkuista Worldwide Developer's Conference -tilaisuuttaan. Muutos lisättiin lopullisesti käyttöön iOS 15.2 -päivityksessä. Vaikka kuoleman jälkeen ei jäisikään kaipaamaan omia Applen pilvipalvelussa olevia kuva-arkistoja, saattavat lähipiiriin kuuluvat arvostaa niitä enemmän. Näin varmistetaan tiedon siirtyminen sukupolvelta seuraavalle.

Tietoihin käsiksi pääseminen ei onnistu aivan tuosta vaan. Perijä tarvitsee käyttöoikeuden saamiseksi hänelle luovutetun pääsyavaimen sekä alkuperäisen käyttäjän kuolintodistuksen.

Edesmenneen kannalta on hyvä huomata, että perijä saa pääsyn kaikkeen Apple ID -tiliin liittyvään tietoon. Tämä sisältää esimerkiksi kuvat, huomautukset, sähköpostit, yhteystiedot, kalenterit, viestihistoriat, terveystiedot sekä varmuuskopiot. Mikäli elämän varrella on sattunut kertymään arkistoon jotain sellaista, jonka eteenpäin välittäminen ei ole tarpeen, on nämä poistettava manuaalisesti ennen kuolemaa.

On myös hyvä huomata, että lisensoitua mediasisältöä, pelien sisäisiä hankintoja, Apple Pay -maksutietoja ja avainnippuun tallennettuja tietoja ei jaeta perijöille.

Koko lista perijälle menevistä tiedoista on luettavissa Applen sivuilta.

Miten Apple ID -perinnön saa luovutettua?

iOS-käyttöjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden asettaa enintään viisi perijää, jotka saavat nimeämisestään tiedon. Mikäli he hyväksyvät vastuutehtävän, saat tästä ilmoituksen. Kun asia on sovittu molemminpuolisesti, saavat perijät erillisen pääsyavaimen.

Kun käyttäjä on saapunut elinkaarensa päähän, voivat perijät pyytää käyttöoikeuden tilillesi enintään kolmeksi vuodeksi. Apple vaatii luvittamista varten kuolintodistuksen.

Digitaalisen tiedon periminen on tärkeä kysymys

Digitaalisen tiedon periytyminen ja testamenttaaminen ovat keskeisiä kysymyksiä, sillä asia on muuttunut vuosi vuodelta ajankohtaisemmaksi. Esimerkiksi Facebook tarjoaa mahdollisuuden luoda edesmenneelle läheiselleen muistotunnuksen. Twitter taasen selvittää tunnusasioita lähiomaisten kanssa tunnuksen sulkemiseksi.

Kuten sanottua, asia on noussut esiin entistä enemmän. Keskeisen tiedon käsittelyä ja siirtoa on pohdittu esimerkiksi Daniel Siebergin ja Rikard Steiberin teoksessa Digital legacy: Take Control of Your Online Afterlife. Kaksikko on lisäksi vastuussa digitaalisen perimän säilyttämiseen keskittyvästä GoodTrust-alustasta.

"Kyseessä on erittäin tärkeä ominaisuus Applelle ja sen käyttäjille. Edesmenneen henkilön iCloudissa olevien kuvien saaminen on todella sekava vyyhti, joka vaatii paitsi kuolintodistuksen mutta myös riittävät perusteet oman perijäaseman vahvistamiseen. Monesti Apple onkin joutunut setvimään asiaa oikeudessa ennen kuin kuvat on voitu välittää surevalle perheelle", kuvailee GoodTrustin toimitusjohtaja Steiber.

Jos ryhdyt asettamaan perijöitä itsellesi, suosittelemme keskustelemaan asiasta ensin lähiomaisten kanssa. Yllättäen tulevat perijätietojen asetukset voivat nimittäin hätkäyttää. Toisaalta on kuitenkin hyvä olla asian kanssa ajoissa liikkeellä, vaikka toivommekin jokaisen elävän vielä pitkän aikaa.

Perijän asettaminen onnistuu valitsemalla Asetukset ja napauttamalla nimeä. Valitse tämän jälkeen 'Salasana ja suojaus' sekä seuraavaksi 'Tilin perijä'. Lopuksi valitse 'Lisää tilin perijä', jolloin saatetaan vaatia vielä varmennus Face ID:llä, Touch ID:llä tai laitteen pääsykoodilla.

On hyvä mainita, ettei perijälle ole sinänsä asetettu juurikaan vaatimuksia. Ainoat kriteerit ovat riittävän tuoreen Apple-laitteen omistus, kaksivaiheisen todennuksen käyttäminen sekä 13 vuoden ikäraja.

Helpommalla kuitenkin pääsee valitsemalla jäsenen Perhejako-ryhmästä. Tällöinkin henkilön täytyy olla yli 13-vuotias, mutta lisäys onnistuu suoraan listan jäsentä klikkaamalla.

Elämän aikana voi sattua ja tapahtua, eikä perijä kenties olekaan enää myöhemmässä vaiheessa soveltuva henkilö tietojen perimiseen. Voit poistaa perijän klikkaamalla 'Asetukset', painamalla nimeä ja valitsemalla 'Salasana ja suojaus'. Tämän jälkeen voit napauttaa poistettavaa henkilöä, minkä jälkeen saat tehtyä hänet perinnöttömäksi valitsemalla 'Poista yhteystieto'. Tästä ei mene ilmoitusta. Pääsyavain lakkaa samalla kertaa toimimasta.

Tämä kaikki on yksinkertaista silloin, kun sekä menehtyvä että perijä ovat Applen ekosysteemissä. Mikäli perijällä ei ole riittävän tuoretta iOS-laitetta, voi hän tulostaa pääsyavaimen tai ladata sen PDF-tiedostona.

Tilin perijä saa käyttöoikeuden tietoihin rajoitetuksi ajaksi eli kolmeksi vuodeksi siitä, kun tilin ensimmäinen perijäpyyntö hyväksytään. Tämän ajan umpeuduttua tili poistetaan pysyvästi.