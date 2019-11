Honor 20:n speksit, kuvat ja benchmark-tulokset vuotivat julki

Honor 20:stä on vuotanut jo melkoisesti erilaista tietoa, mutta nyt siitä on saatu yksi suurimmista. Mallin täydelliset speksit näyttäisivät nimittäin vuotaneen kuvien kera, minkä lisäksi erillinen vuoto paljastaa puhelimen benchmark-tulokset.

WinFuture on julkaissut sivuillaan luotettavana vuotajana pidetyn Roland Quandtin julkaisemia kuvia, joissa esiintyy näyttöreikäkamera ruudun yläkulmassa sekä pieni näyttölovi. Etuosa koostuu silti lähes kokonaan pelkästä näytöstä, kun taas selkämyksessä on lasinen pinnoite sekä neljä kameraa.

Vastaava muotoilu on nähty aiemmin aiemmissa vuodoissa sekä Honor 20 Prosta julkaistuissa virallisissa kuvissa, mutta aiemmat vuodot väittivät, että Honor 20:n perusmallissa olisi vain kolme kameraa. Siksi uusien kuvien luotettavuus kannattaa ottaa varauksella.

This is the #Honor20. All specs, official pics. Seems like a decent budget premium device to me: https://t.co/KTM9WyJx33May 14, 2019