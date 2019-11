Google Stadia sai viime tipassa lisää julkaisupelejä – mukana myös suomalaisväriä

Vasta taannoin uutisoimme Google Stadian yllättävän pienestä julkaisupelivalikoimasta. Marraskuun 19. päivänä julkaistavan laitteen oli määrä saapua vain 12 pelin valikoimalla, mutta kattaus sai viime tipassa lisävahvistusta. Lopullinen tieto kertoo Stadian saapuvan markkinoille 22 teoksen voimin.

Kuluttajien pettymys ei mennyt Googlelta ohi korvien. Yhtiön Phil Harrison kertoi Twitterissä lisäyksistä, jotka lähes tuplaavat Stadian julkaisupelivalikoiman.

Excited to announce that we are INCREASING the Day One launch line-up of titles for @GoogleStadia - we now have TWENTY TWO games launching with the platform on Tuesday. Huge thank you to our game developer and publisher partners for bringing more titles #stadiaNovember 18, 2019