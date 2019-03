Ensikatsauksessa Stadia-peliohjain

Googlen avajaispuheessa Game Developers Conferencessa toimitusjohtaja Sundar Pichai paljasti pelien suoratoiston tulevaisuuden: Stadian.

Nimi tulee stadionin englanninkielisen sanan monikosta, ja palvelun tarkoituksena on tosiaan tarjota pelaajille areenan katsoa ja osallistua,sekä pelata ja suoratoistaa pelejään maailmalle. Suunnitelma on kunnianhimoinen, ja vaikka emme tiedä vielä melko merkittäviä yksityiskohtia kuten palvelun hintaa, pelikirjastoa tai vaadittuja speksejä, kyseessä on potentiaalisesti käänteentekevä mullistus pelien suoratoistossa.

Tärkeä osa Stadiaa on uusi Stadia Controller, Googlen kehittämä wi-fillä toimiva ohjain, jolla saa kaiken hyödyn irti loppuvuodesta julkaistavasta suoratoistopalvelusta.

Ohjain ei ole tosin pakollinen, sillä Stadia tukee kaikkia muita peliohjaimia sekä näppäimistöä ja hiirtä. Googlen oma malli tuo kuitenkin muutamia erityisiä lisäominaisuuksia, joita käyttäjät pääsevät hyödyntämään. Näihin lukeutuvat muun muassa pelivinkkejä antava Google Assistant sekä jakamisnappula, jota painamalla Google käynnistää toisen suoratoistolähetyksen YouTube Gamingissa.

Pääsimme tutustumaan GDC:ssä uuteen ohjaimeen, ja vaikka emme päässeet testaamaan sitä käytännössä, saimme tarkastella ohjainta läheltä selvittääkseen, miten Googlen kunnianhimoista palvelua on tarkoitus hallinnoida.

Muotoilu

Ensimmäisenä kannattaa kuitenkin muistaa, että Google on verrattain uusi tulokas AAA-pelien joukossa. Toki yhtiö on luonut pelaamisen mahdollistavan Android TV:n sekä Nvidia Shieldin ja Sony-televisioiden, kuten Sony X900F:n, sisällä olevan käyttöjärjestelmän. Mutta Google ei ole kuitenkaan ensimmäinen nimi, joka tulee esiin, kun mietimme isoja pelitaloja kuten Microsoft, Sony tai Nintendo.

Ei olekaan mikään ihme, että Google on hakenut inspiraatiota juuri näiltä kolmelta ohjaimen muotoiluun. Stadia-ohjain on jotakuinkin Xbox One -ohjaimen ja Sonyn DualShock 4:n yhteinen lapsi.

Lähde: TechRadar

Lopputulos on litteämpi peliohjain, jossa ei ole DualShock 4:n jyrkkiä ääriviivoja tai Xbox Onen sisennyksiä. Sen sijaan se näyttää miltei avaruusajan jäänteeltä, jonka yksinkertaisuudesta joko pitää tai sitä pitää epämukavana, oudon- ja halvan näköisenä.

Tuttuja piirteitä voi nähdä kuitenkin neljässä perusnäppäimissä, jotka muistuttavat Xboxin A-, B-, X- ja Y-merkintöjä, sekä samalla tasolla olevissa tateissa, jotka on lainattu DualShock 4:stä. D-pad on sijoitettu vasempaan yläkulmaan, ja ulkonäön perusteella kyseessä voi olla joko äärimmäisen responsiivinen malli tai sitten epätarkan pehmeä. Toisaalta samaa voi sanoa myös ohjaimen kaikista muista näppäimistä aina liipaisimia ja olkanäppäimiä myöten.

Ohjaimen keskelle, jossa yleensä on Start- ja Select-näppäimet, on sijoitettu neljä uutta nappia sekä tattien väliin sijoitettu Home-näppäin, joista kerromme lisää seuraavassa osiossa.

Ja vaikka Google on esitellyt pääasiallisesti vain valkoista ohjainta, onnistuimme näkemään messuilla myös mustan version ohjaimesta. Lisäksi Google esitteli meille pastellin vihreää ohjainta demotilaisuudessa, joten nämä kolme väriä nähtäneen ainakin julkaisussa.

Lähde: TechRadar

Suorituskyky

Miltä ohjain tuntuu sitten Doom Eternalia tai Assassin's Creed Odysseyta pelatessa? Tällä hetkellä kukaan ei oikeastaan tiedä – ei edes Google. Tämä johtuu siitä, ettei FCC ole antanut ohjaimelle vielä hyväksyttyä sertifikaattia, joten teoriassa ohjaimen toimintaperiaate voi vielä muuttua ennen loppuvuoden julkaisua.

Joten vaikka emme pysty antamaan lopullista tuomiota ohjaimesta vielä, tiedämme kuitenkin, että langattomassa Stadia-ohjaimessa on pieni etu Xbox Oneen nähden viiveen suhteen. Google on nimittäin kehittänyt ohjaimen toimimaan Bluetoothin sijaan wi-fi-yhteyden välityksellä, ja suora yhteys reitittimeen saattaisi potentiaalisesti parantaa viivettä tärkeillä millisekunneilla painalluksen ja pelissä nähtävän liikkeen välillä.

Tosin vaikka ohjain näyttää siltä, että sitä on tarkoitus käyttää langattomasti, siinä on myös USB-C-liitäntä selkäymksessä latausta varten. Kukaan haastattelemistamme Googlen edustajista ei kommentoinut akun kestoa (FCC:llä on tässä jälleen vaikutusta), mutta kertoivat, että se paljastetaan julkisesti ennen Stadian virallista julkaisua.

Ja entä ne neljä uutta näppäintä ohjaimen keskellä?

Kolmella kuplalla merkitty Google Assistant on itsestään selvä. Sen avulla saa yhteyden Googlen virtuaaliseen avustajaan, ja avauspuheessaan Google kertoi yleisölle, että sen avulla käyttäjät voisivat potentiaalisesti saada lukemattoman määrän pelillisiä avustuksia aina läpipeluuohjeista, oppaista ja muista kehittäjien tekemistä ominaisuuksista lähtien. He eivät kuitenkaan kertoneet, voisiko ohjaimen Google Assistantin toiminnoilla vaikuttaa myös pelien ulkopuolisiin asioihin, kuten muistutuksiin tai valojen sammuttamiseen.

Toinen Stadia-ohjaimen ominaisuuksista on Share-näppäin, jonka avulla käyttäjät voivat suoratoistaa nopeasti pelaamaansa materiaalia muille.

Avauspuheessaan Google kertoi, että nappia painamalla palvelu luo toisen identtisen striimin, joka lähetetään YouTube Gamingin kautta. Nämä striimit voisi sitten jakaa ystävien tai yhteisön kesken, tai pitää pelkästään itsellään. Kun pyysimme asiasta hieman tarkennuksia, meille sanottiin, että Google kertoo asiasta lisää myöhemmin.

Toistaiseksi voimme kuitenkin olettaa, että sekä ohjain että palvelu itsessään on linkitetty läheisesti YouTube Gamingin kanssa. Ja vaikka emme pysty olemaan täysin varmoja, miten tämä linkki käytännössä näkyy, niin näyttää todennäköiseltä, että juuri Stadia-ohjaimella on tässä suuri rooli.

Loppumietteet

Vanha viisaus siitä, ettei kirjaa pitäisi tuomita sen kansien mukaan, tuntuu pätevän tässäkin tapauksessa. Ennen kuin tiedämme, miltä ohjainta tuntuu pitää kädessä pidempiä aikoja, on vaikea arvioida Stadia-ohjainta.

Se ei kuitenkaan estä todennäköisesti muita tekemästä niin. Siksi kuulemme ohjaimesta varmasti paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan lähiaikoina. Osa saattaa pitää Google Assistant -tuesta sekä suorasta yhteydestä YouTubeen, kun taas toisille sen ulkonäkö aiheuttanee pahoinvointia.

Mutta jos joku osaa ottaa hyvän muotoilun haltuun ja tuoda se uudelleen käyttöön, se on Google.