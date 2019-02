Applen patentit antavat osviittaa taitettavien iPhonejen ja iPadien muotoilusta

Apple on hakenut Yhdysvaltain patenttivirastolta patenttia, jossa esitellään muutamia erilaisia tapoja, joilla taitettava iPhone saattaisi toimia. Hakemuksessa olevissa kuvissa esitellään muutamia ratkaisuja, joiden avulla laite pystyttäisiin taittamaan pienempään kokoon.

Osa kuvista liittyy laitteeseen, jossa laite taitetaan näytön leveyden mukaisesti ja jonka mekanismi perustuu saranoihin, jotka taittavat näytön joko sisä- tai ulkopuolelle. Toisissa malleissa näytetään tarkemmin, kuinka tällainen ratkaisu toimisi, ja myös malli, jossa taitettava näyttö liukuisi laitteen sisälle taittaessa.

Osassa hakemuksen kuvissa näyttö jää ulkopuolelle ja toisissa sisälle, joten Apple näyttäisi vielä miettivän, kumpaan ratkaisuun yhtiö aikoo siirtyä tulevaisuudessa.

Joissain esittelykuvissa nähdään puolestaan kahdella saranamekanismilla oleva laite, joka taittuu säilytystilassa kolmeen osaan. Tämä edellyttäisi samalla näyttöä, joka kestää näin moneen osaan taittamisen. Kyseisen kuva vihjailee myös mahdollisesta suunnitteluratkaisusta, jota voitaisiin mahdollisesti laajentaa – oletettavasti tarpeeksi usealla taittomekanismilla varusteltuna käyttäjä voisi taittaa laitteen putkimaiseksi.

Hakemuksesta ei käy kuitenkaan ilmi, onko kyseessä iPhone, iPad tai jokin hybridilaite. Tosin siinä, missä muut yhtiöt suunnittelevat tableteiksi muuttuvia älypuhelimia kuten Samsungin Galaxy X, Applen hakemuksessa olevat kuvat viittaisivat ainoastaan yhteen laitteeseen, jonka kokoa halutaan pienentää. Patentin mukaan Apple ei näyttäisi olevan kiinnostunut hybridimallista.

Koska hakemuksessa on niin monia erilaisia tapoja, joilla taitettava malli voitaisiin toteuttaa, tuntuu todennäköiseltä, että taitettavien laitteiden kehitys on Applella vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Emme odota, että iPhone 11:ssä olisi jo taitettava näyttö. Apple on kuitenkin ollut tunnetusti hyvin kilpailullinen uusien teknologiatrendien suhteen, ja olemme kuulleet, että taitettava iPhone saattaisi saapua markkinoille vuonna 2020.

Samsungin ohella taitettavia puhelimia kehittävät muun muassa LG ja Huawei, ja osa malleista odotetaan julkistettavan helmikuun lopussa järjestettävässä MWC 2019 -tapahtumassa.