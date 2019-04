Apple Watch 4:n sydänkäyrämittaus toimii nyt myös Suomessa

Apple on viimeinkin saanut hyväksynnän käyttää sydänsähkökäyrämittausta myös Euroopassa. Apple Watch 4:stä löytyvä ominaisuus on ollut saatavilla Yhdysvalloissa jo joulukuusta 2018 alkaen.

Sydänsähkökäyrämittaus on saatavilla vain Apple Watch 4:ään, jonka takaosan ja kruunun sisälle on asennettu mittaamiseen tarvittavat elektrodit.

Vanhatkin mallit saavat kuitenkin uuden päivityksen, jonka on tarkoitus tunnistaa sydämenlyöntien epäsäännöllisyydet. Apple mainitsee erityisesti eteisvärinän, joka voi johtaa sydänkohtaukseen.

Sydämen asialla

Eteisvärinä on Suomen yleisin sairaalahoitoa vaativa rytmihäiriö ja Terveyskirjaston mukaan siitä kärsii joka kymmenes yli 75-vuotias. On siis helppo ymmärtää, miksi Apple on panostanut juuri kyseiseen ominaisuuteen.

Täytyy toki muistaa, että suurin osa vaivasta kärsivistä on ylittänyt eläkeiän jo vuosia sitten, eikä kyseinen ikäpolvi ole Apple Watchin tyypillisin kohderyhmä. Toiminto on joka tapauksessa teknisesti vaikuttava lisäys älykelloon.

Jos Apple Watch 4 -käyttäjä huomaa jotakin poikkeuksellista sydämenlyönneissään, kellolla voi ottaa 30 sekunnin pituisen sydänsähkökäyrämittauksen, jonka tiedot tallentuvat Terveys-sovellukseen. Kyseiset tiedot voi jakaa eteenpäin lääkärille PDF-muodossa.

Sydänsähkökäyrä on osa uusinta WatchOS 5.2 -päivitystä, joka on nyt ladattavissa iPhonen Watch-sovelluksen kautta.