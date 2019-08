Apex Legends saa pian soolotilan yksinäisille susille

Apex Legendsin kolmihenkiset kokoonpanot ovat muodostaneet yksilöllisen battle royale -vivahteen, jonka avulla pelaajat ovat voineet muodostaa tiimejä joko kavereiden tai tuntemattomien kanssa toisia tiimejä vastaan.

Respawn Entertainment on kuitenkin aikeissa muokata järjestelyjä hetkellisesti, sillä yhtiö on aikeissa tuoda peliin uuden tiimittömän Solos-pelitilan. Pelin virallisen Twitter-tilin mukaan ensi tiistaista 13. elokuuta alkaen pelaajat pääsevätkin taistelemaan kaikki kaikkia -vastaan Apex Legendsin areenoilla.

Next week, only one can reign. 👑The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQfAugust 6, 2019