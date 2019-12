Välipäiväale 2019: kokosimme välipäivien parhaat tarjoukset

Saitko joululahjaksi rahaa sukulaisiltasi? Perinteiset välipäiväalennukset ovat edelleenkin edullinen ajankohta uuden tekniikan ostamiseen. Kokoamme tähän artikkeliin kaikki parhaat tarjoukset.

Välipäiväalennukset alkavat heti tapaninpäivänä 26.12. ja kestävät yleensä noin vuodenvaihteeseen saakka. Myymälöissä tulee tuttuun tapaan olemaan tungosta, mutta onneksi voit tehdä ostokset myös kotisohvaltasi.

Rauhallisen joulunvieton jälkeen ei ehkä tekisi mieli alkaa selaamaan lukuisia verkkokauppoja, joten kokoamme tähän artikkeliin puolestasi kaikki välipäivien parhaat tarjoukset.

(Toimittajamme käyvät läpi lukuisia tarjouksia löytääkseen parhaat alennukset luotettavilta jälleenmyyjiltä. Voit tukea tekniikkamediamme toimintaa klikkaamalla itsesi tarjouksiin sivulta löytyvien linkkien kautta, sillä saatamme saada provision ostoksistasi. Saamamme provisio tulee suoraan jälleenmyyjiltä, eikä maksa sinulle mitään ylimääräistä.)

iPhone XS 64 Gt, tähtiharmaa | 689,90 € | Verkkokauppa.com Applen viime vuoden lippulaivamalli on yhä houkutteleva vaihtoehto iPhone-faneille. Halvan hintansa ansiosta se tarjoaa selvästi paremman vastineen rahoillesi kuin uusin malli.

iPhone XS Max 64 Gt, tähtiharmaa | 889 € | Gigantti Applen viimevuotinen suurikokoinen lippulaiva on pudonnut kilpailukykyiselle tasolle. Jos etsit uutta iPhonea, kannattaa tutustua Gigantin tarjoukseen.

Samsung Galaxy S10e, musta | 599 € 499 € | 17 % | Gigantti Samsungin lippulaivasarjan edullisin vaihtoehto on loistava valinta peruskäyttäjälle. Puhelimessa on tasokas kamera, tehokkaat komponentit ja mukavan kompakti muotoilu.

Huawei P Smart 2019, sininen | 139 € | Verkkokauppa.com Huawein P Smart 2019 on mielestämme tämän hetken paras edullinen puhelin . Siinä on hintaansa nähden tyylikäs muotoilu, reippaasti tallennustilaa ja hyvät komponentit.

Samsung The Frame 55" | 1 399 € 999 € | 29 % | Gigantti

Miksi olohuoneesi keskellä täytyisi seisoa suuren osan ajasta suuri musta laatikko? Samsungin The Frame on televisio, joka toimii stand-by-tilassa kauniina kuvakehyksenä.

Tarjous voimassa 29.12. asti.Katso tarjous