Parhaat vastamelunappikuulokkeet 2022 - nauti musiikistasi ilman taustahäiriöitä

Tämän hetken parhaat vastamelunappikuulokkeet ovat lahja musiikin ystäville, sillä ne on helppo ottaa mukaan taskuun ja ne saa uppoutumaan musiikkiin entistä paremmin.

Osa tällä listalla olevista malleista onnistuu kilpailemaan jopa parhaiden vastamelukuulokkeiden kanssa niin laadun kuin ominaisuuksien suhteen. Teknologia onkin kehittynyt huimasti viimeisten vuosien aikana.

Olemme testanneet TechRadarille useita täysin langattomia nappikuulokkeita, joten tiedämme milloin jokin niistä on ensiluokkaisen laadukas. Alle olemme koonneet tämän hetken parhaat valioyksilöt vastamelunappikuulokkeista, jotta sinun ei tarvitse käyttää aikaa niiden etsimiseen.

Parhaat vastamelunappikuulokkeet lyhyesti

Bose QuietComfort Earbuds - Testivoittaja Sony WF-1000XM4 Wireless Earbuds - Erinomainen haastaja Honor Earbuds 3 Pro - Uusi vakuuttava tulokas Nuratrue - Kustomoijien ykkösvalinta Sony WF-1000XM3 - Vanha kuningas Sennheiser Momentum True Wireless 2 - Laadukasta ääntä Sony WF-SP800N - Edullinen vaihtoehto Apple AirPods Pro - Apple-fanien valinta Samsung Galaxy Buds Pro - Samsungin parhaat Google Pixel Buds Pro - Google Pixelin kaveriksi

Parhaat vastamelunappikuulokkeet 2022

Täysin langattomien nappikuulokkeiden uusi standardi löytyy Bose QuietComfort Earbudsista. (Image credit: Bose)

1. Bose QuietComfort Earbuds Täysin langattomien vastamelutoiminnot saivat uuden standardin Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 8,5 g Taajuusvaste: - Kaiutinelementit: - Akkukesto: 6 tuntia (napeissa) 12 tuntia (latauskotelo) Osta, koska + Luokkansa paras vastamelutoiminto + Rikas ja selkeä ääni + Tukevat ja mukavat päässä + Langaton lataus Älä osta, koska - Kookas latauskotelo - Latauskotelossa soisi olevan enemmän virtaa

Bosen toinen yritys täysin langattomien kuulokkeiden saralla on merkittävä loikka parempaan yhtiön aiemmista SoundSport Free -kuulokkeista. QuietComfort Earbuds ei ole ainoastaan muotoilultaan paljon laadukkaampi, vaan sen vastamelutoiminto on myös ensiluokkainen.

Kymmenen eri vastamelutoiminnon astetta takaa säädettävyyttä, ja huomasimme jo viidennen kohdalla nappikuulokkeiden estävän lähes kaiken ulkoa tulevan äänen.

Äänentoisto on niin ikään todella hyvä ja tarjoaa erinomaisen selkeyden, mutta jää basson osalta Sonyn varjoon. Lisäksi napit ovat todella mukavat ja tukevat korvissa, vaikka ne ovat kooltaan melko suuret.

Lue arvostelu: Bose QuietComfort Earbuds

Sonyn täysin langattomat vastamelunappikuulokkeet ovat isosisaruksensa lailla markkinoiden parasta laatua. (Image credit: Sony)

2. Sony WF-1000XM4 Wireless Earbuds Parhaat ja monipuoliset täysin langattomat nappikuulokkeet Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 7,3 g Taajuusvaste: 20 - 40 000 Hz Kaiutinelementti: 6 mm Akkukesto: 8 tuntia (nappikuulokkeet) 16 tuntia (latauskotelo) Osta, koska + Tehokas, täyteläinen ja hienovarainen ääni + Käytännölliset ominaisuudet + Vakuuttava äänenlaatu puheluissa Älä osta, koska - Mitäänsanomaton akkukesto - Ei aptX-tukea

Sony vastaa tällä hetkellä pitkälti vastamelutoiminnolla varustettujen täysin langattomien nappikuulokkeiden markkinoista. Yhtiön uusimmat WF-1000XM4 -mallit yhdistävätkin suorituskyvyn, ergonomian ja laadun kokonaan uudelle tasolle.

Edeltäjiinsä WF-1000XM3:een verrattuna uudessa mallissa on riittävästi uusia elämää parantavia ominaisuuksia, jotka tekevät päivityksestä harkinnan arvoisen, vaikka kuulokkeet itsessään ovatkin entistä kalliimmat.

Ja vaikka Bose QuietComfort päihittää WF-1000XM4:n vastamelutoiminnon osalta, yksikään kilpailija ei pysty tarjoamaan yhtäläisen laadukasta kokemusta kaikilla osa-alueilla. Siten Sonyn uutukaiset ovat meidän valintamme tämän hetken parhaiksi langattomiksi nappikuulokkeiksi.

Lue arvostelu: Sony WF-1000XM4

Honor Earbuds 3 Pro -vastamelunappikuulokkeet ovat markkinoiden uusi vakuuttava tulokas. (Image credit: Honor)

3. Honor Earbuds 3 Pro Loistava vastamelutoiminto Android-käyttäjille Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 5,1 g Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Kaiutinelementti: 11 mm Akkukesto: 4 tuntia (vastamelutoiminnolla) 16 tuntia (latauskotelo) Osta, koska + Tilava, avara ja detaljikas ääni + AirPods Pro -tyyliset ominaisuudet Android-käyttäjille + Erinomainen Android-sovellus Älä osta, koska - Ei iOS-sovellusta - Ei Find My Earbuds -toimintoa - Ei luvattua lämpötilamittaria

Honor tuo markkinoille Applea muistuttavan kokemuksen Android-käyttäjille. Applen ikonisten nappikuulokkeiden imitoimisen sijaan yhtiö on ottanut kilpailijan parhaat ominaisuudet ja tuonut ne laajempaan käyttöön. Lisäksi Honor Earbuds 3 Pro kuulostaa huomattavasti paremmilta kuin kilpailijansa, kiitos 11 mm dynaamisen kaiutinelementin.

Nappikuulokkeet tarjoavat käyttäjälle elävän, selkeän ja avaran äänentoiston. Vastamelutoiminto on niin ikään ensiluokkainen, Android-sovellus on laadukkaasti toteutettu ja kuulokkeet ovat mukavat korvissa. Android- ja erityisestä Honor-käyttäjille kyseessä on todellinen riemuvoitto.

Ainoa negatiivinen puoli näissä kuulokkeissa on heikohko akkukesto. Latauskotelon kera kuunteluaikaa riittää 16 tunniksi, mutta vastamelutoiminnolla nappikuulokkeiden yksi lataus riittää ainoastaan neljäksi tunniksi. Nämä ovat tosin näiden ainoa huono piirre.

Lue arvostelu: Honor Earbuds 3 Pro

Kustomointia kaipaaville Nuratrue-nappikuulokkeet ovat erinomainen ja henkilökohtainen vaihtoehto. (Image credit: Nura)

4. Nuratrue Kustomoitavat loistovalinnat Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 7,4 g Taajuusvaste: - Kaiutinelementti: - Akkukesto: 6 tuntia Osta, koska + Loistava ääni + Personalisoitavat + Vastamelutoiminto Älä osta, koska - Ei uusinta Bluetoothia - Akkukesto voisi olla parempi

NuraTrue on mahdollisesti kustomoitavin markkinoilta löytyvä langaton vastamelunappikuuloke. Lisäksi se kuulostaa upealta.

Kyseessä on australialaisen Nura-yhtiön ensimmäiset täysin langattomat kuulokkeet, jotka seuraavat yhtiön NuraLoop-nappikuulokkeiden jalanjäljissä.

NuraTrue on edeltäjiensä tapaan loistavat nappikuulokkeet, jotka on kustomoitavissa käyttäjän omaan korvaan sopivimmaksi. Mukana tuleva sovellus jopa analysoi, kuinka hyvin kuulokkeet sopivat korvaan.

Lopputuloksena syntyy loistava äänentoisto, josta paljastuu runsaasti yksityiskohtia, laaja äänimaailma ja terävä erottelukyky.

Erinomaisen äänentoiston lisäksi niissä on laaja ominaisuusvalikoima, joihin lukeutuu muun muassa kohtalainen vastamelutoiminto, IPX4-luokitus, pikalataus ja tuki hi-res-äänelle.

Lue arvostelu: NuraTrue

Sonyn edelliset Sony WF-1000XM3 -nappikuulokkeet ovat edelleen luokkansa parhaat. (Image credit: Sony)

5. Sony WF-1000XM3 Unelmien täyttymys Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 70 g Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz Vahvistinelementit: 6 mm Elementin tyyppi: kupu Herkkyys: - Impedanssi: - Akkukesto: 6 tuntia (18 tuntia latauskotelon kera) Langattomuusalue: 10 metriä NFC: Kyllä Osta, koska + Tehokas vastamelutoiminto + Loistava äänentoisto Älä osta, koska - Ei äänenvoimakkuuden säätöä kuulokkeissa - Ei sovellu urheilukäyttöön

Lähes kahden vuoden ajan Sony WF-1000XM3 oli meidän valintamme parhaaksi täysin langattomaksi nappikuulokkeeksi, kunnes uusi WF-1000XM4 malli saapui ja syrjäytti sen kärkipaikalta.

Mutta koska uusi malli on saapunut ja vanhat kokevat tuolloin usein hinnanpudotuksen, ovat Sony WF-1000X3 edelleen erinomainen vaihtoehto vielä vuonna 2022. Kuulokkeet eivät ole kuitenkaan täysin ongelmattomat, mutta Sony on onnistunut silti luomaan erinomaiset täysin langattomat kuulokkeet, jotka paitsi näyttävät hyvältä, kuulostavat upeilta ja sisältävät vastamelutoiminnon.

Vastamelutoiminto ei pysty kuitenkaan estämään esimerkiksi lentokoneen moottorien ääntä, mutta tämä johtuu lähinnä siitä, että WF-1000XM3 julkaistiin ennen kuin Sony onnistui täydellistämään vastamelutoiminnon.

Lue arvostelu: Sony WF-1000XM3

Sonyn haastavat Sennheiser Momentum True Wireless 2 ovat upeankuuloiset ja vakuuttavat vastamelunappikuulokkeet. (Image credit: Sennheiser)

6. Sennheiser Momentum True Wireless 2 Erinomainen vastine Sony WF-1000XM3:lle Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 6 g Kaapelin pituus: - Taajuusvaste: 5 Hz -21 kHz Vahvistinelementit: 7 mm Elementin tyyppi: Dynaaminen Herkkyys: - Impedanssi: - Akkukesto: 7 tuntia (28 tuntia akkukotelossa) Langaton kantama: 10 m NFC: Kyllä Osta, koska + Ilmiömäinen ääni + Sulava muotoilu + Tukee Hi-Res-ääntä Älä osta, koska - Hinnakkaampi kuin kilpailijat

Sennheiser Momentum True Wireless 2:n äänenlaatu, akkukesto ja muotoilu ovat äärimmäisen laadukkaat, mikä tekee kuulokkeista hyvän vaihtoehdon Sony WF-1000XM3:lle – varsinkin jos kaipaat korviisi vähän tyyliä.

Huomasimme tosin, että pienemmissä korvissa kuulokkeet saattoivat tuntua vähän epämukavilta, minkä lisäksi kallis hinta tiputtaa kuulokkeiden sijaa roimasti alaspäin.

Mutta muutoin Sennheiser on onnistunut tekemään äärimmäisen laadukkaat nappikuulokkeet, jotka tarjoavat ilmiömäisen äänen sekä upean vastamelutoiminnon.

Lue arvostelu: Sennheiser Momentum True Wireless 2

Vastamelutoiminto ja avara ääni yhdistyvät Sony WF-SP800N -nappikuulokkeissa. (Image credit: Sony)

7. Sony WF-SP800N Avaraa ääntä ja vastamelua Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 9,3 g Taajuusvaste: - Kaiutinelementit: - Elementin tyyppi: Dynaaminen Herkkyys: - Impedanssi: - Akkukesto: 18 tuntia (latauskotelossa) Langaton kantama: - NFC: - Osta, koska + Perusvastamelutoiminto + Vesi- ja hienkestävä + Tukee 360 Reality Audiota Älä osta, koska - Tiukat korvissa

Sonyn WF-SP800N -täysin langattomat kuulokkeet on vakuuttava ehdokas. Niissä on IP55-luokitus sekä aktiivinen vastamelutoiminto, mikä tekee niistä erinomaisen vaihtoehdon niin lenkille kuin julkisiin. Musiikinystävät rakastavat myös tukea Sonyn uuteen 360 Reality Audio -formaattiin.

Ne voivat olla pidemmän päälle tosin hieman epämukavat korvissa, ja basso on toisinaan hivenen utuinen, mitkä eivät kuitenkaan tiputa näitä kuulokkeita tältä listalta. Äänenlaatu muutoin on tuhti ja täyteläinen tarjoten odottamattoman laajan äänimaailman.

Lue arvostelu: Sony WF-SP800N

Apple-fanien ei tarvitse katsoa tämän pidemmälle: Apple AirPods Prot ovat paras valinta iPhonen kylkeen. (Image credit: Apple)

8. Apple AirPods Pro Täydelliset nappikuulokkeet Apple-faneille Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 5,4 g Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Vahvistinelementit: - Elementin tyyppi: Dynaaminen Herkkyys: - Impedanssi: - Akkukesto (kannossa): 5 tuntia Akkukesto (latauskotelossa): 24 tuntia Langaton kantama: - NFC: Kyllä Osta, koska + Hyvä vastamelutoiminto + Sopivat korviin AirPodsia (2019) paremmin Älä osta, koska - Kilpailijoita kalliimpi - Epäkäytännöllinen USB-C–Lightning-latauskaapeli

Applen viimeisimmät täysin langattomat nappikuulokkeet tulevat vastamelutoiminnon, paremman äänen sekä mukavuuden kera kuin yhtiön aiemmissa Apple AirPodseissa.

269 euron hintaluokassa ne ovat kuitenkin kalliit, joskin nämä on varta vasten optimoitu iPhone-käyttäjille. Kuulokkeiden uudelleenmuotoilun ansiosta ne pysyvät myös paremmin korvissa, ja ylimääräiset mikrofonit tuottavat laadukkaan vastamelutoiminnon sekä läpikuultavuustilan, jolloin ulkopuolisen maailman voi päästää halutessaan korviin.

Myös äänenlaatu on parantunut sitten viimeisimmän mallin, ja etenkin vokaalit ja basso ovat saaneet lisätuntumaa. Siten ne kuulostavat entistä paremmilta niin poppia kuin klassista musiikkia kuunnellessa.

Apple näyttäisi olevan tuomassa markkinoille lähiaikoina myös kokonaan uudet nappikuulokkeet. Huhut ovat ympäröineet AirPods Pro Lite -kuulokkeita, joiden väitetään olevan edullisempi vaihtoehto nykyisistä vastamelukuulokkeista.

Lue arvostelu: Apple AirPods Pro

Samsungin omia kuulokkeita kaipaaville Samsung Galaxy Buds Pro on paras vaihtoehto.

9. Samsung Galaxy Buds Pro Samsungin parhaat Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 6,3 g Vastetaajuus: 20 - 20 000 Hz Kaiutinelementti: Dynaaminen 2-suuntainen Elementin tyyppi: Dynaaminen 2-suuntainen Herkkyys: 105 dB Impedanssi: 36 Ohmia Akkukesto: 18 tuntia (latauskotelon kera) Langaton kantama: 10 metriä NFC: Kyllä Osta, koska + IPX7-vedenkestävä + Hyvä vastamelutoiminto + Yksinkertaiset kosketuspainikkeet Älä osta, koska - Tasainen ja ahdas ääni - Ei Google Assistant / Siri -tukea - Tulee ulos korvasta

Samsungin viimeisimmät täysin langattomat nappikuulokkeet ovat merkittävä parannus Samsung Galaxy Buds Livestä. Uusi Samsung Galaxy Buds Pro -malli tarjoaa paremman äänen- ja mikinlaadun, minkä lisäksi se tukee useampaa laitetta sekä spatial audio -tilaääntä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei vastamelukuuloke vastaa kuppikuulokkeiden vastaavia ja että äänenlaatu on heikompi kuin muilla tällä listalla olevilla vaihtoehdoilla. Basso nousee esiin vähän turhan voimakkaasti, ja jäimme kaipaamaan keski- ja yläpäähän hieman selkeyttä.

Silti hintaansa nähden kyseessä ovat erinomaiset ja yhdet parhaat täysin langattomat kuulokkeet.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Buds Pro

Erinomainen kumppani Google Pixel -puhelimen rinnalle. (Image credit: Google)

10. Google Pixel Buds Pro Hyvä valinta Google Pixelin rinnalle Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 6,2 g (per nappikuuloke) 62,4 g (latauskotelo nappikuulokkeilla) Taajuusvaste: - Kaiutinelementti: Kustomoitu 11 mm dynaaminen kaiutinelementti Akkukesto: 7 tuntia (nappikuulokkeet) 20 tuntia (latauskotelo) Osta, koska + Hyvö vastamelutoiminto ja -toiminnot + Vakuuttava akkukesto + Toimivat kosketuspainikkeet Älä osta, koska - Heikompi ääni verrattuna kilpailijoihin - Eivät tunnu kovin istuvilta

Google Pixel Buds Pro on hyvä valinta vastamelunappikuulokkeiksi kaikille Google Pixel- ja Android-käyttäjille. iOS-sovelluksen puute evää nämä Apple-faneilta.

Testeissämme totesimme nappikuulokkeista löytyvän muutamia loistavia ominaisuuksia, kuten erinomainen vastamelutoiminto ja kahden laitteen samanaikainen paritus. Myös 31 tunnin akkukesto ilman vastamelutoiminto on suorastaan huikea saavutus.

Laitteen käyttö on niin ikään helppoa arkisessa hulinassa, ja nappikuulokkeiden kosketuspainikkeet toimivat hyvin. Ne eivät kuitenkaan sovi välttämättä kaikkien korvaan tukevasti, mikä on vastamelukuulokkeissa yksi tärkeimmistä piirteistä. Äänenlaatu jätti myös parannettavaa ja jää kauaksi tämän listan paremmista yksilöistä.

Lue arvostelu: Google Pixel Buds Pro

Usein kysytyt kysymykset

Näin valitset itsellesi parhaat vastamelunappikuulokkeet

Sopivia vastamelunappikuulokkeita etsiessä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on niiden muotoilu. Muotoilu on monelle ensisijaisen tärkeää, sillä hyvät vastamelunappikuulokkeet ovat sellaiset, joita on mukava pitää pitkiäkin aikoja päässä. Vastaavasti treenikäytössä huolehdi siitä, että niissä on vähintään IPX4-luokitus hikoilua varten.

Jos harkitset käyttäväsi vastamelunappikuulokkeita nukkuessasi, suosittelemme silloin etsimään kooltaan pienempiä vaihtoehtoja. Tällöin ne eivät painaudu ikävästä korvaasi vasten nukkuessa.

Monien kohdalla kriittinen tekijä on myös käytössä oleva budjetti. Vastamelutoiminto nostaa usein kuulokkeiden hintaa, mutta nykyään edullisia laadukkaita vaihtoehtoja saa jo 100 euron hintaluokassa. Paremmat maksavat sen sijaan tuplasti tai liki triplaten enemmän. Hintaero näkyy myös vastamelutoiminnon laadussa.

Ja kuten kaikkien kuulokkeiden kohdalla, myös äänentoisto on tärkeä kriteeri. Vaikka vastamelukuulokkeet ostetaan ensisijaisesti näiden vastamelutoiminnon takia, äänenlaatu ei saa olla kuitenkaan huono. Oma sävelkorva on kuitenkin yksilöllinen, joten riippuen siitä, etsitkö esimerkiksi lämmintä äänimaailmaa, tasapuolista tarjontaa tai hi-res-äänitukea, vaihtoehdot poikkeavat hieman toisistaan.

Näin testaamme vastamelunappikuulokkeet

Olemme arvostelleet useita vastamelunappikuulokkeita, joihin lukeutuu myös yllä olevassa listassa olevat mallit. Voit siis luottaa meidän tietoomme kuulokkeista.

Kunkin tuotteen kohdalla käytämme niitä riittävän pitkän aikaa erilaisissa ympäristöissä, jotta tiedämme kuinka vastamelutoiminto toimii julkisessa liikenteessä, toimistolla tai muissa äänekkäissä ympäristöissä.

Kuuntelemme samalla tietenkin niiden äänentoiston niin musiikin, videoiden kuin podcastien suhteen. TechRadarin mielestä myös vastamelukuulokkeiden tärkein kriteeri on nimenomaan äänenlaadussa, sillä ulkoisten häiriötekijöiden poistaminen ei hyödytä, jos musiikki itsessään kuulostaa karmealta.

Lopuksi arvioimme kuulokkeiden akkukeston niin nappien kuin näiden mukana tulevan latauskotelon osalta. Tällöin pystymme arvioimaan, miten pitkään kuulokkeet kestävät tavanomaisessa käytössä.

Mitkä ovat parhaat vastamelunappikuulokkeet? Tämän hetken lempivalintamme on Bose QuietComfort Earbuds, minkä vuoksi ne sijaitsevat tämän listan ykkössijalla. Niissä on erinomainen vastamelutoiminto moniin eri tilanteisiin. iPhonen käyttäjien kannattaa tutustua Apple AirPods Prohon, kun taas edullisempaa etsiville tarjolla on Sony WF-SP800N. Lisäksi Sony WF-1000XM4 on todella vakuuttava valinta.