Arvostelussa Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Ottaen huomioon Samsungin maineen älypuhelimien sekä tablettien markkinoilla, on yllättävää, että Galaxy Budsit eivät koskaan oikein lähteneet lentoon. Asiallinen veikkaus on, että väriherkille Samsungin puhelimien omistajille kyllä, mutta muille Budsit eivät ole olleet vakavasti otettava vaihtoehto.

Suuret uutiset ovatkin, että Apple, Sony, Bose, Sennheiser ja oikeastaan kaikki parhaiden nappikuulokkeiden valmistajat joutuvat syynäämään Samsungin uutukaisia. Galaxy Buds 2 Prot ovat niin hyvät.

Samsung on kääntänyt uuden sivun. Nämä pienemmät, mukavammat sekä vähemmän ylimieliset napit (muistatteko ruusunkultaiset, pavun muotoiset Galaxy Buds Livet?) on pakattu täyteen hyödyllisiä ominaisuuksia. Mukana on loistava vastamelutoiminto, äänentunnistus, käyttäjän tunnistus sekä muokattavat komentonäppäimet ja IPX7-luokitus.

Galaxy-laitteiden omistajat saavat Samsung Wearable -sovelluksen avulla 360 Audion pään asennon tunnistuksella. Sen avulla puhelinta voi käyttää kiintopisteenä ja ohjata ääntä kumpaan korvaan haluaa.

Hinnat ovat 230 euron kieppeillä ja värivaihtoehtoina harmaa, valkoinen sekä violetti. Kyseessä on halvempi ja varsin pätevä kilpailija Applen AirPods Prolle, jos omistat Samsungin Galaxy-laitteen.

Äänenlaadun parannus kulkee käsikädessä paremman istuvuuden sekä keveyden kanssa. Buds 2 Prot ovat 15 % pienemmät kuin edelliset sekä 0,8 grammaa kevyemmät per korvanappi. Tärkeintä on, että napit istuvat mukavasti ilman kikkoja tai pyöräytyksiä. Sillä osastolla Samsung onkin lyönyt kunnarin.

Äänipuolella pääsee nauttimaan iskevästä bassosta, osuvista keskiäänistä sekä säkenöivistä korkeista äänistä. Äänimaailmaa pääsee muokkaamaan ja puheen tunnistus hiljentää volyymia automaattisesti, jotta keskustelu kuulokkeet päässä olisi helpompaa. Viiden, 10 tai 15 sekunnin puhumattomuuden jälkeen musiikin äänentaso palaa normaaliksi.

Vastamelutoiminnon vaihtoehtoina on päällä, pois tai ympäristömoodi, joten ominaisuuden voimakkuutta ei pääse säätämään. Se kuitenkin toimii yhtä hyvin kuin muissakin tämän hintaluokan kuulokkeissa ja muut ominaisuudet ovat tasoon nähden kattavat.

Galaxy Buds 2 Prot voi liittää kahteen laitteeseen yhtä aikaa ja kosketusnäppäimet kattavat kaiken tarvittavan. Näppäimiin saa esimerkiksi volyymin muutokset erikseen kumpaankin kuulokkeeseen.

Kärpäsenä keitossa pyörii akunkesto, jonka väitetään olevan viisi tuntia yhteen pötköön vastamelutoiminnon kanssa ja kahdeksan ilman sitä. Kotelosta irtoaa lisäksi vielä 18 tuntia. Toivoimme enemmän, mutta suoritus on hyväksyttävällä tasolla.

Lopulta huomaamme kuitenkin nyökyttelevämme parannetulle äänenlaadulle. Galaxy Buds 2 Pro tarjoaa Bluetooth 5.3 -tuen, minkä lisäksi LE Audio -lisäys pitäisi tulla vuoden loppuun mennessä. Tämä lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen, sillä se voisi tarkoittaa myös Auracast-äänen jakamisen tulemista.

Olemme valmiit lyömään vetoa, että Galaxy Buds 2 Pron ääni ja muotoilu sopivat jokaiselle korvalle. Äänenlaatu osuu nyt yksiin Samsungin muilla laitteilla hankitun hienon maineen kanssa. Bravo!

Samsung on selkeästi tehnyt töitä muodon eteen. (Image credit: TechRadar)

Hinta ja saatavuus

Saatavana kotimaisista verkkokaupoista ja myymälöistä alkaen 219 €

Samsung paljasti Galagy Buds 2 Pron elokuun 10. päivä osana Unpacked-tapahtumaa, jossa teknojätti julkisti myös Samsung Galaxy Z Fold 4:n, Samsung Galaxy Z Flip 4:n sekä Galaxy Watch 5:n ja Watch 5 Pron.

Galaxy Buds 2 Pro maksaa tällä hetkellä halvimmillaan 219 euroa ja värivaihtoehtoja on kolme: harmaa, valkoinen sekä violetti.

Hintaluokka asettuu Applen AirPods Pron sekä AirPods 3:n välimaastoon eli noin 180-250 euron haarukkaan. Huomioitavaa on, että halvempi AirPods 3 ei sisällä aktiivista vastamelutoimintoa.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro tukee USB-C-laturia, mutta siinä on mahdollisuus myös langattomaan lataukseen. (Image credit: TechRadar)

Muotoilu ja ominaisuudet

Pienet ja mukavat

IPX7-luokitus

Akku kestää noin viisi tuntia vastamelutoiminnon kanssa ja noin kahdeksan tuntia ilman sitä. Kotelosta irtoaa enintään 18 tuntia käyttöaikaa.

Samsung Galaxy Buds 2 Prot ovat piristävän pienet ja kevyet verrattuna suurimpaan osaan kilpailijoista. Samsung oli oikeassa päättäessään höylätä muotoilusta hieman. Lopputulos on tyylikäs, minimalistinen, varma sekä ergonominen nappi, joka tuntuu melkein kuin ei olisi kuulokkeita ollenkaan.

Kuuntelusessioidemme aikana emme kokeneet ollenkaan nappien putoamisen pelkoa. Olemme pienikorvaisia, mutta emme vaihtaneet edes myyntipakkauksessa paikallaan olleita keskikoon sovittimia pienempiin. Napit eivät hievahtaneet edes aamujunalle juostessa, mikä on epätavallista.

Kuulokkeiden pyöreä muotoilu sai meidät huolestumaan, että kosketusnäppäimet eivät toimisi kunnolla. Olimme väärässä, ja kontrollit toimivat erittäin hyvin. Niitä on helppo naputella ja kosketuksen merkiksi kuuluu aina pieni piippaus. Näppäimet toimivat niin hyvin, että tarvitsimme puhelinta todella harvoin kuulokkeiden ohjaukseen.

Tuki USB-C:lle sekä langattomalle lataukselle on odotetusti mukana. Napeissa itsessään on havinainen IPX7-luokitus, jonka ansiosta ne kestävät upotuksen metrin syvyyteen jopa puoleksi tunniksi. Latauskotelo ei puolestaan ole vedenkestävä ollenkaan.

Käyttäjän tunnistus, äänen tunnistus, kahden luurin yhdistäminen ja etsi kuulokkeeni -toiminto toimivat erinomaisesti. Lisäksi aktiivinen vastamelutoiminto suodattaa meteliä muuttamatta musiikin soundia. Kaikki pelittää kuten pitää ilman häiriöitä tai katkoksia.

Myös kotelo on pieni ja sopii hyvin taskuun. Vahvat magneetit pitävät luukun kiinni ja pinta vastustaa jääräpäisesti sormenjälkiä.

Emme keksi mitään pahaa sanottavaa Samsung Galaxy 2 Pron muotoilusta tai ominaisuuksista heikohkoa akkukestoa lukuun ottamatta.

Pisteet muotoilusta ja ominaisuuksista: 4.5/5

Tökkää vain asennonseuranta päälle ja eikun menoksi. (Image credit: TechRadar)

Äänenlaatu ja vastamelutoiminto

Kaksitiekaiuttimet (basso ja diskantti)

Vaikuttava ja yksityiskohtainen 24-bittinen ääni

Aktiivinen vastamelutoiminto on todella hyvä hintaluokassaan

Samsung Galaxy Buds 2 Prossa on kaksitiekaiuttimet 10 millimetrin bassokaiuttimella ja 5,4 millimetrin diskantilla. Se on vaikuttava parannus Samsungin aiempiin nappeihin nähden. YoDoggin & Cardon NIP kuulostaa tunnelmalliselta sekä pahaenteiseltä luikerrellessaan korvasta toiseen 360 Reality Audion avulla.

Päänasennon tunnistus ja Dolby Atmos toimivat hieman hienovaraisemmin LG Tone Free T90 -nappeihin verratessa. Se on hauska sekä tehokas efekti, ja ääni kuulostaa kauttaaltaan laajalta ja realistiselta.

Sheryl Crown Soak Up The Sun saa pään nyökyttelemään löytäessämme taustalaulut, joita muut kuulokkeet eivät toimita yhtä puhtaasti tai yksilöidysti. Budseilla ne esitellään ilahduttavasti koskettimien soidessa oikeassa korvassa ja kitaroiden kuuluessa vasemmalla.

DJ Snaken reggaeton-ilottelu Taki Taki soi intohimoisesti syntikoiden hyppiessä pitkin äänikarttaa ja rumpujen pauhatessa keskellä. Soittolistamme jatkuessa Daddy Yankeen & Snown Con Calmaan, tajuamme, että se on energisin sekä ketterin versio kuulemamme versio kyseisestä biisistä.

Samsungin "Seamless Codecin" ansiosta Buds 2 Prossa on tuki Bluetooth 5.3:lle sekä 24-bittiselle musiikille. Emme vieläkään tiedä tarkalleen, mihin tämä uusi koodekki pystyy, mutta Samsungin hieman vanhempi Scalable Codec pystyy käsittelemään 24-bittistä 96:n kilohertsin äänivirtaa nopeudella 512 ktps, joten oletamme sen olevan ainakin minimi tässä tapauksessa. Numeroista viis, sillä lopputulos on vaikuttava korkeataajuuksisien instrumenttien soidessa selkeästi vankkojen keskiäänten sekä iskevän basson kanssa.

Vastamelupuolella Galaxy Buds 2 Pro täyttää ja jopa ylittää mainospuheiden lupaukset. Jouduimme ensimmäisellä kuuntelukerralla tarkistamaan, että vieressämme ollut ilmastointilaite oli yhä toiminnassa. Samsung väittää, että Buds 2 Prot voivat tunnistaa ja eliminoida enemmän ulkopuolista melua kuin mitkään aiemmat Budsit ennen niitä. Olemme samaa mieltä väitteen kanssa.

Sonyn WF-1000XM4 sekä Bosen Quietcomfort Earbudsit voidaan edelleen luokitella markkinoiden parhaiksi vastamelunappikuulokkeiksi, mutta kilpailu on nyt tiukempaa Buds 2 Pron tullessa kuvioihin.

Pisteet äänenlaadulle ja vastamelutoiminnolle: 4.5/5

Samsung Galaxy Buds 2 Pro näyttää jopa huomaamattomalta. (Image credit: TechRadar)

Hinta-laatusuhde

Halvempi kuin AirPods Pro, rakastettavampi kuin AirPods 3

Suositeltavat Samsung Galaxy -laitteiden omistajille

Samsung Galaxy Buds Pro 2 on suorastaan timanttinen hintaansa nähden. Olisi mukavaa, jos vastamelutoiminnon voimakkuutta voisi säätää, mutta muuten rahoille saa erinomaista vastinetta.

Äänenlaatu on odottamattoman hyvä ottaen huomioon Samsungin maineen. Odotimme enemmän akkukestoa pitkiin kuuntelusessioihin, mutta pidettävää on silti paljon.

Hinta-laatusuhde: 4.5/5

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Pitäisikö ostaa?

Samsung Galaxy Buds 2 Pro Osa-alue Kommentti Arvosana Muotoilu ja ominaisuudet Kaunis muotoilu ja istuvuus, hyödyllisiä ominaisuuksia sekä kattava Samsung Companion -sovellus 4.5/5 Äänenlaatu ja vastamelutoiminto Vankka vastamelutoimito tukee loistavaa äänenlaatua 4.5/5 Hinta-laatusuhde Annetaan heikko akkukesto anteeksi ja Buds 2 Prot ovat loistavaa vastinetta rahoille 4.5/5

Osta jos…

Omistat Samsungin Galaxy-puhelimen

Tämä on oikeastaan itsestäänselvyys. Buds 2 Prot toimivat Galaxy-laitteiden kanssa saumattomasti ja tuovat mukanaan käteviä sovelluksia aloitusruudulle. Ääntä ei toki sovi unohtaa.

Haluat Samsungin parasta hinta-laatusuhdetta

Emme odottaneet nauttivamme Samsungin immersiivisestä, ilmaisuvoimaisesta, päänseurannalla varustetusta 24-bittisestä äänestä niin paljoa kuin teimme.

Olet utelias päänseurannalla varustettua tilaääntä kohtaan

Kiitos Bluetooth 5.3:n sekä Samungin Seamless Codecin, saat immersiivistä audiota, joka käyttää puhelinta kiintopisteenä. Ääni liikkuu sen mukaan, miten käännät päätäsi ja siinä on hupia koko rahalle.

Älä osta jos…

Pistät akkukeston etusijalle

Viisi tuntia vastamelulla ja kahdeksan normaalilla ei ole sieltä parhaasta päästä.

Omistat iPhonen

Saumattoman kokemuksen saavuttamiseksi tarvitset kuulokkeet, joilla on oma sovellus Applelle. Esimerkkeinä Cambridge Audio Melomania 1 Plus tai tietysti Applen AirPodsit.



Haluat erottuvat kuulokkeet.

Budsien äänimaailma on kaukana ujosta, mutta ulkonäkö on jopa huomaamaton.



