Porsche Cayenne Electric rompe récord en Shelsley Walsh y redefine lo que puede hacer un SUV

¿Aún tienes dudas de que el futuro luce "eléctrico"? Tal vez después de conocer la versión 100% eléctrica del Porsche Cayenne cambies de opinion.

Recordemos que durante más de 20 años, el Porsche Cayenne se ha caracterizado por su versatilidad única. Y la versión 100% eléctrica no será la excepción, pues aprovechará esta cualidad y combinará prestaciones, facilidad de uso diario, comodidad en largas distancias y aptitud todoterreno mejor que nunca. Porsche ya ha compartido una primera muestra de esto mucho antes del lanzamiento al mercado del Cayenne Electric, como parte de una producción cinematográfica en Inglaterra.

La suspensión activa garantiza estabilidad y precisión para un nuevo récord

Porsche demostró su potencial de altas prestaciones de su próximo SUV totalmente eléctrico en un escenario histórico: en la prueba de montaña Shelsley Walsh, que se celebra desde 1905 y, por lo tanto, es uno de los eventos automovilísticos más antiguos del mundo. Un prototipo similar al futuro modelo de producción participó en un proyecto de rodaje mientras se mezclaba con los participantes del Campeonato Británico de Montaña.

Gabriela Jílková, piloto de simulación y desarrollo del equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E, condujo el Cayenne Electric camuflado por la subida asfaltada, que tiene una pendiente pronunciada de hasta el 16.7% y una longitud total de 914 metros, así como algunos tramos con solo tres metros y medio de ancho. En su primer intento, Jílková batió el récord anterior para un SUV en más de cuatro segundos.

“El tramo es exigente y no perdona errores", declaró después. "No hay escapatorias y el margen de error es escaso. Sin embargo, la suspensión activa proporciona al nuevo Cayenne una enorme estabilidad y precisión. Me sentí muy segura en todo momento”.

El Cayenne Electric estaba equipado con el sistema Porsche Active Ride, que se ofrecerá en el futuro modelo. El chasis activo mantiene la carrocería nivelada en todo momento, incluso durante las frenadas dinámicas, los cambios de dirección y las aceleraciones, y garantiza una perfecta conexión con la carretera mediante una distribución equilibrada de las cargas sobre cada rueda. “El Porsche Active Ride amplía significativamente el rango entre dinamismo y confort de conducción en el nuevo Cayenne”, afirma Michael Schätzle, Vicepresidente de la Gama Cayenne.

Además del tiempo récord de 31,28 segundos, otra cifra causó sensación en Shelsley Walsh: el primer punto de medición, a 18.3 metros de la línea de salida, se superó en tan solo 1,94 segundos. Solo monoplazas con neumáticos slick, fabricados específicamente para este fin, lograron esta hazaña en el evento, lo que da una idea de la excepcional aceleración del nuevo SUV totalmente eléctrico de Porsche, equipado con neumáticos de verano convencionales. Schätzle asegura que la puesta a punto final del Cayenne Electric aún está en pleno desarrollo antes de su lanzamiento al mercado, “pero la potencia y el equipamiento del auto que batió el récord ya eran prácticamente idénticos a los del futuro modelo de producción”.

Capacidad de remolque comparable a la de los vehículos con motor de combustión

En Inglaterra, Porsche no solo demostró las enormes prestaciones del Cayenne Electric, sino también su idoneidad para el uso diario. El presentador de televisión británico Richard Hammond utilizó el prototipo camuflado durante una filmación para transportar un auto clásico de más de 100 años y más de dos toneladas desde su taller en Hereford hasta su garaje. Aunque el peso total con el remolque rondaba las tres toneladas, el Cayenne Electric superó la tarea sin esfuerzo. “Llevábamos un peso considerable, pero nadie lo notaba: el Cayenne lo manejaba con soltura”, comentaba Hammond.

Porsche ha diseñado el Cayenne Electric para que sea tan robusto en cuanto a carrocería, propulsión y gestión térmica de su sistema de alto voltaje, que el SUV cumple todos los requisitos para ser uno de los primeros vehículos eléctricos de batería (BEV) del mundo en alcanzar una capacidad de remolque de hasta 3.5 toneladas, dependiendo de la configuración, y también en recibir la homologación correspondiente, al igual que el actual Cayenne con motor de combustión. “Nuestros clientes siempre han valorado la gran versatilidad del Cayenne”, continúa Schätzle. “Por eso no quisimos hacer concesiones en el desarrollo de este modelo 100% eléctrico”.

Nuevos referentes de rendimiento gracias a la electrificación

“Nuestros clientes también dispondrán de modelos híbridos y con motor de combustión potentes y eficientes hasta bien entrada la próxima década, y seguimos desarrollando la generación actual del Cayenne con gran esfuerzo e ilusión”, afirma Schätzle. “Sin embargo, solo podemos alcanzar el nivel de rendimiento demostrado públicamente por primera vez en Inglaterra gracias al potencial de la electrificación. El Cayenne Electric establecerá nuevos estándares, sin comprometer la usabilidad ni la practicidad en el día a día”.

Porsche tiene prevista otra aparición pública en Inglaterra con el SUV que ha batido el récord de Shelsley Walsh. El prototipo, llamativamente camuflado, se exhibirá en el Festival de la Velocidad de Goodwood del 10 al 13 de julio de 2025.